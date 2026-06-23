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Μουντιάλ: Ο Μέσι σπάει το ρεκόρ των γκόλ στη διοργάνωση

Με 18 γκόλ σε συνολικά έξι Παγκόσμια Κύπελλα, ο Λιονέλ Μέσι «απειλείται» απο τον Εμπαπέ που ακολουθεί με 16 γκόλ αλλά με συμμετοχή μόλες σε τρία Μουντιάλ

Business of Sport 23.06.2026, 19:30
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Μουντιάλ: Ο Μέσι σπάει το ρεκόρ των γκόλ στη διοργάνωση
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Κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου αναδεικύνεται ο Αργεντινός Λιονέλ Μέσι στην εφετινή διοργάνωση που φιλοξενούν οι τρείς μεγάλες χώρες της Βόρειας Αμερικής, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό.

Με τα 18 γκολ που επέτυχε ο ηγέτης της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, ξεπερνά τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε και γίνεται ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενώ ο Κιλιάν Μπαπέ της Γαλλίας  με 16 γκολ τον πλησιάζει. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην κορυφαία θέση έχοντας και το αβαντάζ του ανθρωπου με τις περισσότερες συμμετοχές στην μεγάλη ποδοσαφιρική διοργάνωση καθώς «μετρά» έξι συνολικά Μουντιάλ (2006, 201ο, 2014, 2018, 2022, 2026).

Το 18ο γκόλ του Μέσι που τον θέτει στην κορυφή του Παγκοσμιου Κυπέλλου.

Ο Γάλλος Εμπαπέ , που ακολουθεί με 16 γκόλ, έχει συμμετοχή μόλις σε τρεις διοργανώσεις (2018, 2022, 2026), τις μισές απο τον πρωην αστέρα της Μπαρτσελόνα.

Μεταξύ των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών συγκαταλέγονται ο Ρονάλντο της Βραζιλίας, με 15 γκολ σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα (1998, 2002, 2006), ο Γκερντ Μίλερ της Γερμανίας με 14 (1970, 1974) και ο Ζυστ Φοντέν της Γαλλίας, ο οποίος σημείωσε το εντυπωσιακό νούμερο των 13 γκολ μόνο το 1958.

Ακολουθεί ο θρυλικός Βραζιλιάνος -και ίσως ο μεγαλύτερος σταρ – ο Πελέ, ο οποίος σημείωσε 12 γκολ σε τέσσερα τουρνουά μεταξύ 1958 και 1970.

Ο Σάντορ Κότσις της Ουγγαρίας (1954) και ο Γερμανός Γιούργκεν Κλίνσμαν (1990, 1994, 1998) έχουν από 11 γκολ στο ενεργητικό τους.

Φέτος, ο Αγγλος επιθετικός Χάρι Κέιν στοχεύει να αυξήσει το σύνολο των οκτώ γκολ του, μετά από μια σεζόν που έσπασε ρεκόρ με τη Μπάγερν Μονάχου.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σημειώθηκε ενα νέο ρεκόρ καθώς τρεις ποδοσφαιριστές (Μέσι, Εμπαπέ και Χάαλαντ) έχουν καταφέρει να νικησουν την αντιπαλη άμυνα και να πετύχουν τέσσερα ή πέντε γκόλ και αυτό μόλις στους δύο πρώτους γύρους των αγώνων.

Συνολικά έχουν σημειωθεί 2.720 γκολ σε 964 αγώνες σε 22 διοργανώσεις.

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