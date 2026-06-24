Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα

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Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, προσπαθώντας να «ισορροπήσουν» μετά το sell off της Τρίτης, παρακολουθώντας παράλληλα και την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών.

Εντείνονται οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό στις τιμές μεταξύ εταιρειών που αναπτύσσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης

Οι δείκτες

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,57%, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi κατέγραψε άνοδο άνω του 3% σε μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη συνεδρίαση, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης ημέρας, όταν είχε σημειώσει πτώση 10%. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,2%.

Θετικό ήταν το πρόσημο και στις αγορές της ευρύτερης Κίνας, με τον Hang Seng του Χονγκ Κονγκ να κερδίζει 0,57%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κινήθηκε επίσης ανοδικά.

Ωστόσο, η εικόνα της Wall Street προβλημάτισε και πάλι, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις μετοχών που σχετίζονται με τον κλάδο των ημιαγωγών. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) έκλεισε με απώλειες 7%, ενώ η Intel υποχώρησε κατά 6% και η Qualcomm κατά 8%. Την ίδια ώρα, τα κεφάλαια στράφηκαν σε πιο αμυντικές επιλογές, με τη Walmart να ενισχύεται σχεδόν κατά 2% και την IBM να σημειώνει άνοδο 5%.

Ο επικεφαλής έρευνας αγορών και στρατηγικής της Morgan Stanley Wealth Management, Νταν Σκέλι, εκτίμησε ότι η διόρθωση δεν οφείλεται μόνο σε τεχνικούς παράγοντες, αλλά ενδέχεται να αντικατοπτρίζει και την εμφάνιση θεμελιωδών κινδύνων.

Όπως ανέφερε, εντείνονται οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό στις τιμές μεταξύ εταιρειών που αναπτύσσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παρατηρείται πτώση στις τιμές ενοικίασης παλαιότερων μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPUs). Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Microsoft, η οποία πρωτοστάτησε πριν από τρία χρόνια στην εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης μέσω του ChatGPT και της συνεργασίας της με την OpenAI, φαίνεται πλέον να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη μοντέλων χαμηλότερου κόστους.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την πτωτική τους πορεία κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών, καθώς οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά υποχώρησαν, ενώ οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Αύγουστο υποχώρησαν κατά 0,91%, στα 76,38 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για τον ίδιο μήνα κατέγραψε πτώση 0,94%, στα 72,52 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε τις πετρελαϊκές εταιρείες επειδή, όπως υποστήριξε, δεν έχουν μετακυλίσει στους καταναλωτές τη μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου.