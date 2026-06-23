Μαγνήτες σπάνιων γαιών: Η Energy Fuels εξαγοράζει τη γερμανική VAC

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Ένα σημαντικό deal λαμβάνει χώρα στον κλάδο των σπάνιων γαιών καθώς η αμερικανική εταιρεία Energy Fuels θα εξαγοράσει τη γερμανική Vacuumschmelze μέσω μιας συναλλαγής ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές, με στόχο να καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως παραγωγούς, εκτός Κίνας, σε μαγνήτες σπάνιων γαιών. Οι μαγνήτες χρησιμοποιούνται στους τομείς της αεροδιαστημικής, της άμυνας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα υπάρχοντα εργοστάσια της VAC, συμπεριλαμβανομένου ενός στην Κίνα, θα παραμείνουν σε λειτουργία, ενώ προγραμματίζονται επεκτάσεις για μια μονάδα που άνοιξε στα τέλη του περασμένου έτους στη Νότια Καρολίνα

Η αμερικανική Energy Fuels μπαίνει στον αγώνα για να επωφεληθεί από τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον και των συμμάχων της να απεξαρτηθούν από την Κίνα, ηγέτιδα της αγοράς, η οποία έχει περιορίσει τις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών καθώς εντείνονται οι εμπορικές εντάσεις με τη Δύση.

Οι ηγέτες της G7 δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι στοχεύουν να μειώσουν την εξάρτηση από οποιονδήποτε μεμονωμένο προμηθευτή σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών σε ποσοστό μικρότερο του 60% έως το 2030, με τελικό στόχο το 50%.

Η Energy Fuels, παραγωγός ουρανίου για τον κλάδο της πυρηνικής ενέργειας, ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Ara Partners 718 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, καθώς και 65,853 εκατομμύρια νεοεκδοθείσες κοινές μετοχές της Energy Fuels, για την εξαγορά της Vacuumschmelze, γνωστής και ως VAC.

Η μετοχή της Energy Fuels σημείωσε πτώση έως και 6,2% στις προκαταρκτικές συναλλαγές και έκλεισε με πτώση ⁠2,3%.

Ιστορία ενός αιώνα για την VAC στους μαγνήτες

Παραγωγός μαγνητών με ιστορία ενός αιώνα, η VAC έχει ιστορία άνω των 100 ετών και προμηθεύει μαγνήτες σε περισσότερους από 1.000 πελάτες, μεταξύ των οποίων και η General Motors,

από εγκαταστάσεις στη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Μαλαισία και άλλες χώρες.

Ενώ εταιρείες όπως η MP Materials και η USA Rare Earth έχουν δημιουργήσει τις δικές τους επιχειρήσεις μαγνητών, η Energy Fuels προτίμησε να εξαγοράσει έναν υπάρχοντα παραγωγό, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ross Bhappu στο Reuters.

«Δεν είναι εύκολο να εισέλθει κανείς σε αυτόν τον κλάδο. Δεν είναι εύκολο να τον κατανοήσει κανείς», δήλωσε ο Bhappu, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία τον Απρίλιο.

«Χρειάζεται επίσης πολύς χρόνος για να κερδίσει κανείς την αποδοχή των πελατών για αυτά τα μαγνητικά προϊόντα. Η VAC έχει ήδη κερδίσει αυτή την αποδοχή από τους πελάτες.»

Η Ara Partners θα γίνει ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Energy Fuels με μερίδιο περίπου 20% και θέση στο διοικητικό συμβούλιο, όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο Bhappu ανέφερε ότι η Energy Fuels σκοπεύει να ενσωματώσει τη VAC και τους 3.600 εργαζομένους της, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Erik Eschen, διατηρώντας όμως το εμπορικό σήμα Vacuumschmelze.

Τα υπάρχοντα εργοστάσια της VAC, συμπεριλαμβανομένου ενός στην Κίνα, θα παραμείνουν σε λειτουργία, ενώ προγραμματίζονται επεκτάσεις για μια μονάδα που άνοιξε στα τέλη του περασμένου έτους στη Νότια Καρολίνα, πρόσθεσε ο Bhappu.‌