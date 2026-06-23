 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες στις αγορές – Ανθεκτικός ο FTSE 100

Η εστίαση των αγορών ήταν και σήμερα στο Λονδίνο, όπου οι επενδυτές αξιολογούν τις πολιτικές εξελίξεις μετά την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 23.06.2026, 19:17
Σχολιάστε
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες στις αγορές – Ανθεκτικός ο FTSE 100
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με απώλειες έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς επηρεάστηκαν από τη νέα πτώση του αμερικανικού τεχνολογικού κλάδου, αν και τα τελευταία στοιχεία από τους δείκτες PMI σε Ευρωζώνη και Ηνωμένο Βασίλειο έκαμψαν τις ανησυχίες για τα επόμενα βήματα των κεντρικών τραπεζών, αφού η δραστηριότητα παρέμεινε ασθενική.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,97% στις 633 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,09% στις 10.428 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,98% στις 24.893 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,71% στις 8.340 μονάδες.

Οι αγορές

Η εστίαση των αγορών ήταν και σήμερα στο Λονδίνο, όπου οι επενδυτές αξιολογούν τις πολιτικές εξελίξεις μετά την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η σχετικά ήπια αντίδραση των επενδυτών αντανακλά την αποδοχή του επικρατέστερου διαδόχου, Άντι Μπέρναμ, ως παράγοντα πολιτικής σταθερότητας.

Παρά τη διορθωτική πορεία σήμερα, όμως, οι ευρωπαϊκές μετοχές εξακολουθούν να κινούνται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να μετατοπίζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στις πληθωριστικές πιέσεις που άφησε πίσω της η τρίμηνη σύγκρουση και στις επιπτώσεις που αυτές ενδέχεται να έχουν στη νομισματική πολιτική.

Η ανησυχία

Η βασική ανησυχία των αγορών αφορά το κατά πόσο η άνοδος του κόστους έχει ήδη περάσει στις τιμές καταναλωτή και αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων. Η ΕΚΤ έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια μία φορά μέσα στο 2026, ενώ οι αγορές προεξοφλούν ακόμη μία κίνηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Έτσι, το ενδιαφέρον στράφηκε στα προκαταρκτικά στοιχεία των δεικτών PMI για τον Ιούνιο, τα οποία έδωσαν σαφέστερη εικόνα για τη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη.

Ειδικότερα, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη παρουσίασε οριακή ανάκαμψη τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global. Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI (Flash Eurozone Composite PMI Output Index) διαμορφώθηκε στις 49,5 μονάδες, αυξημένος κατά μία μονάδα σε σχέση με τις 48,5 μονάδες του Μαΐου, καταγράφοντας υψηλό τριμήνου. Ωστόσο, παρέμεινε κάτω από το όριο των 50 μονάδων, το οποίο διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο προκαταρκτικός δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών (Flash Eurozone Services PMI Business Activity Index) ανήλθε στις 48,9 μονάδες, από 47,7 τον Μάιο, σημειώνοντας επίσης υψηλό τριμήνου. Αντίθετα, ο δείκτης PMI μεταποίησης υποχώρησε στις 51,3 μονάδες, παραμένοντας πάντως σε ζώνη ανάπτυξης, ενώ ο δείκτης παραγωγής της μεταποίησης (Manufacturing Output Index) διαμορφώθηκε στις 51,2 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα υποχώρησε τον Ιούνιο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global. Ο σύνθετος δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 49,4 μονάδες, έναντι 49,7 τον Μάιο, ενώ ο δείκτης υπηρεσιών υποχώρησε στις 48,7 μονάδες, καταγράφοντας χαμηλό 41 μηνών. Ο δείκτης PMI μεταποίησης μειώθηκε στις 53,1 μονάδες από 53,9 τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός του κόστους εισροών συνέχισε να αυξάνεται με έντονο ρυθμό, λόγω των υψηλών τιμών των εμπορευμάτων και της αύξησης του κόστους μεταφορών.

Στη Γερμανία, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα συρρικνώθηκε με ταχύτερο ρυθμό τον Ιούνιο. Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε κατά 0,8 μονάδες σε μηνιαία βάση, στις 48 μονάδες, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών. Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις υπηρεσίες μειώθηκε στις 46,8 μονάδες, χαμηλό 43 μηνών, ενώ ο δείκτης PMI μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 50 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών. Αντίθετα, ο δείκτης παραγωγής της μεταποίησης ενισχύθηκε κατά 0,4 μονάδες, στις 50,8 μονάδες, καταγράφοντας υψηλό δύο μηνών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες στις αγορές – Ανθεκτικός ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Απώλειες στις ευρωαγορές - Ανθεκτικός ο FTSE 100
Χρυσός- Ασήμι: Πτωτικά στη σκιά του sell off στις αγορές
Commodities

Χρυσός- Ασήμι: Πτωτικά στη σκιά του sell off στις αγορές
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε από το profit taking- Βουτιά για τη Cenergy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Λύγισε από το profit taking το ΧΑ- Βουτιά για τη Cenergy
Wall Street: Βαριές απώλειες – Τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Βαριές απώλειες στη Wall Street - Τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο
Αγορές: Η βουτιά του τεχνολογικού τομέα οδηγεί σε παγκόσμιο sell off
Markets

Τεχνολογικό sell off σαρώνει τις αγορές από την Wall Street έως τον Stoxx 600
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με τζίρο μέσω πακέτων
Markets

Διόρθωση στο ΧΑ, με τζίρο μέσω πακέτων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν – Μελά
Τουρισμός

Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν - Μελά

Η επένδυση, ύψους 36 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης στο κέντρο της πρωτεύουσας

Λάμπρος Καραγεώργος
Πολεοδομίες: Το σχέδιο μεταφοράς στο Κτηματολόγιο και οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Μάχη για τις πολεοδομίες: Οι Δήμοι απέναντι στο νέο μοντέλο

Με ορίζοντα το 2027 και χρηματοδότηση 6,2 εκατ. ευρώ το ΥΠΕΝ δρομολογεί να μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Σε ποια σημεία είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης
Τράπεζες

ΕΚΤ: Που κερδίζουν «χρυσό» οι ελληνικές τράπεζες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και την σύγκρισή τους με τις ευρωπαϊκές - Που υπερτερούν

Αγης Μάρκου
ΤτΕ: Μεγαλύτερη ανάπτυξη και ταχύτερη πτώση πληθωρισμού μετά τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή
Economy

Τι ξεκλειδώνει για ανάπτυξη και πληθωρισμό το deal ΗΠΑ- Ιράν

Η Τράπεζα της Ελλάδος βλέπει ταχύτερη μείωση των τιμών, τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Έως 40 ημέρες για να ξεμπλοκάρει το ναυτιλιακό πέρασμα 
Ναυτιλία

Έως και 40 ημέρες για να «ξεμπλοκάρει» ο Περσικός 

Η «ουρά» των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ θα κρατήσει μέχρι τον Αύγουστο - 570 πλοία περιμένουν ακόμη στον Κόλπο – Τι προβλέπει η Kpler

Λάμπρος Καραγεώργος
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος της γειτονιάς – Πώς τα… μπακάλικα αλλάζουν τον χάρτη του λιανεμπορίου
Τρόφιμα – ποτά

Ο πόλεμος της γειτονιάς - Ποιοι κερδίζουν από τα μαγαζιά... ευκολίας

Τα μικρά καταστήματα εξελίσσονται στο πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς των σούπερ μάρκετ – Οι επενδύσεις από την ΑΒ Βασιλόπουλος και τον Μασούτη έως τα My Market

Δημήτρης Χαροντάκης
UBS: Περιορισμένη η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στον τουρισμό – Διατηρεί σύσταση «Buy»
Τράπεζες

UBS: Οι ελληνικές τράπεζες αντέχουν ακόμη και με πιο αργό τουρισμό

Τι εκτιμά η UBS σε νέα έκθεσή της για τις ελληνικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
KIEFER: Το μοντέλο που συνδέει ενέργεια, υπολογιστική ισχύ και physical AI
Business

Από την ενέργεια στο AI και τη ρομποτική: Το οικοσύστημα της KIEFER

Με παρουσία στην ενέργεια, ιδιόκτητη υπολογιστική υποδομή, ελληνικά μοντέλα AI  και εφαρμογές Physical AI, η KIEFER παρουσίασε ένα καθετοποιημένο οικοσύστημα με επίκεντρο τα δεδομένα στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες στις αγορές – Ανθεκτικός ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Απώλειες στις ευρωαγορές - Ανθεκτικός ο FTSE 100

Η εστίαση των αγορών ήταν και σήμερα στο Λονδίνο, όπου οι επενδυτές αξιολογούν τις πολιτικές εξελίξεις μετά την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε από το profit taking- Βουτιά για τη Cenergy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Λύγισε από το profit taking το ΧΑ- Βουτιά για τη Cenergy

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκανε την πρώτη του διόρθωση από τις αρχές Ιουνίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Βαριές απώλειες – Τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Βαριές απώλειες στη Wall Street - Τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο

Συνεχίζονται οι απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο - Πώς αντιδρά η Wall Street

Αγορές: Η βουτιά του τεχνολογικού τομέα οδηγεί σε παγκόσμιο sell off
Markets
Upd: 17:09

Τεχνολογικό sell off σαρώνει τις αγορές από την Wall Street έως τον Stoxx 600

Οι απώλειες ξεκίνησαν χθες στη Wall Street και μεταφέρθηκαν στην Ασία και την Ευρώπη

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με τζίρο μέσω πακέτων
Markets

Διόρθωση στο ΧΑ, με τζίρο μέσω πακέτων

Σε τροχιά διόρθωσης κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το profit taking οι Coca Cola και ΕΛΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συγκρατούν το profit taking στο ΧΑ οι Coca Cola και ΕΛΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει να εισέρχεται σε φάση ελεγχόμενης διόρθωσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με απώλειες οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Παραμένουν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες στις αγορές – Ανθεκτικός ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Απώλειες στις ευρωαγορές - Ανθεκτικός ο FTSE 100

Η εστίαση των αγορών ήταν και σήμερα στο Λονδίνο, όπου οι επενδυτές αξιολογούν τις πολιτικές εξελίξεις μετά την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σχοινάς: Ισχυρή ΚΑΠ, επαρκής χρηματοδότηση και περισσότερη ευελιξία, χωρίς λιγότερη Ευρώπη
AGRO

Σχοινάς: Ισχυρή ΚΑΠ και περισσότερη ευελιξία χωρίς λιγότερη Ευρώπη

Η νέα ΚΑΠ πρέπει να μπορεί να στηρίζει το αγροτικό εισόδημα και τις επενδύσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα, είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

ΕΕ: Οι κανόνες της για το μεθάνιο θα προκαλέσουν κρίση στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο λένε ΗΠΑ και Κατάρ
World

Με κρίση εφοδιασμού LNG προειδοποιούν την ΕΕ ΗΠΑ και Κατάρ

Η προειδοποίηση έρχεται πριν από τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, αλλά αμφισβητείται από ειδικούς του κλάδου

ΕΛ.Α.Σ: Η «σκιώδης κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ: Η «σκιώδης κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τους επικεφαλής στους 24 τομείς Πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας

«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ποια σχέδια χρηματοδοτούνται
Business

Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν ΜμΕ για να ενταχθούν στο «Παράγουμε στην Ελλάδα» - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Μισθολογική διαφάνεια: Κοινή δήλωση Ευρωπαίων εργοδοτών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κοινή δήλωση Ευρωπαίων εργοδοτών για την Οδηγία Μισθολογικής Διαφάνειας

Δέκα ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών ζητούν έναν προσωρινό μηχανισμό «παγώματος χρόνου» για την εφαρμογή της Οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια

Χρυσός- Ασήμι: Πτωτικά στη σκιά του sell off στις αγορές
Commodities

Χρυσός- Ασήμι: Πτωτικά στη σκιά του sell off στις αγορές

Ο χρυσός και το ασήμι επηρεάζονται από το τεχνολογικό sell off που πλήττει τις αγορές

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ύψους 7,81 εκατ. ευρώ σε 6.926 μη μισθωτούς
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι μη μισθωτοί θα λάβουν επιστροφή από τον e-ΕΦΚΑ

Για την επιστροφή τους απαιτείται η υποβολή αίτησης στον e-ΕΦΚΑ από τους ασφαλισμένους

ΣΒΣΕ: Η νέα μελέτη του ΕΜΠ «ξεκλειδώνει» τις παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα
Economy

Πώς θα ενισχυθούν οι παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Την υιοθέτηση ευέλικτων μηχανισμών όπως οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις για τη βιομηχανία ανέδειξε η πρόσφατη μελέτη του ΕΜΠ για λογαριασμό του ΣΒΣΕ

Ρωσία: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια φέρνουν περιορισμούς στην πώληση καυσίμων
World

«Κόφτης» στα πρατήρια της Ρωσίας – Έως 30 λίτρα ανά όχημα

Σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν προσωρινοί περιορισμοί απο 20 έως 30 λίτρα ανά όχημα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε από το profit taking- Βουτιά για τη Cenergy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Λύγισε από το profit taking το ΧΑ- Βουτιά για τη Cenergy

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκανε την πρώτη του διόρθωση από τις αρχές Ιουνίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Scope Ratings για Alpha Bank: Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση BBB με σταθερές προοπτικές
Τράπεζες

Scope για Alpha: Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση BBB

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η πιστοληπτική αξιολόγηση της Alpha Bank στηρίζεται στην ισχυρή θέση που κατέχει στην ιδιαίτερα συγκεντρωμένη ελληνική τραπεζική αγορά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μαγνήτες σπάνιων γαιών: Η Energy Fuels εξαγοράζει τη γερμανική VAC
World

Αμερικανογερμανικό deal 1,9 δισ. στους μαγνήτες σπάνιων γαιών

Η αμερικανική Energy Fuels μπαίνει στον αγώνα για να επωφεληθεί από τις προσπάθειες των ΗΠΑ και των συμμάχων τΟΥς να απεξαρτηθούν από την Κίνα

ΠΟΜΙΔΑ για καθαρισμό οικοπέδων: Δέκα πρακτικές οδηγίες μετά τη λήξη της προθεσμίας
Ακίνητα

Καθαρισμός οικοπέδων: 10 πρακτικές οδηγίες μετά τη λήξη της προθεσμίας

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Wall Street: Βαριές απώλειες – Τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Βαριές απώλειες στη Wall Street - Τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο

Συνεχίζονται οι απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο - Πώς αντιδρά η Wall Street

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων για το δεύτερο εξάμηνο
Economy

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων για το β' εξάμηνο

Τι ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies