Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες στις αγορές – Ανθεκτικός ο FTSE 100

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Με απώλειες έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς επηρεάστηκαν από τη νέα πτώση του αμερικανικού τεχνολογικού κλάδου, αν και τα τελευταία στοιχεία από τους δείκτες PMI σε Ευρωζώνη και Ηνωμένο Βασίλειο έκαμψαν τις ανησυχίες για τα επόμενα βήματα των κεντρικών τραπεζών, αφού η δραστηριότητα παρέμεινε ασθενική.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,97% στις 633 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,09% στις 10.428 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,98% στις 24.893 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,71% στις 8.340 μονάδες.

Οι αγορές

Η εστίαση των αγορών ήταν και σήμερα στο Λονδίνο, όπου οι επενδυτές αξιολογούν τις πολιτικές εξελίξεις μετά την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η σχετικά ήπια αντίδραση των επενδυτών αντανακλά την αποδοχή του επικρατέστερου διαδόχου, Άντι Μπέρναμ, ως παράγοντα πολιτικής σταθερότητας.

Παρά τη διορθωτική πορεία σήμερα, όμως, οι ευρωπαϊκές μετοχές εξακολουθούν να κινούνται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να μετατοπίζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στις πληθωριστικές πιέσεις που άφησε πίσω της η τρίμηνη σύγκρουση και στις επιπτώσεις που αυτές ενδέχεται να έχουν στη νομισματική πολιτική.

Η ανησυχία

Η βασική ανησυχία των αγορών αφορά το κατά πόσο η άνοδος του κόστους έχει ήδη περάσει στις τιμές καταναλωτή και αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων. Η ΕΚΤ έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια μία φορά μέσα στο 2026, ενώ οι αγορές προεξοφλούν ακόμη μία κίνηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Έτσι, το ενδιαφέρον στράφηκε στα προκαταρκτικά στοιχεία των δεικτών PMI για τον Ιούνιο, τα οποία έδωσαν σαφέστερη εικόνα για τη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη.

Ειδικότερα, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη παρουσίασε οριακή ανάκαμψη τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global. Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI (Flash Eurozone Composite PMI Output Index) διαμορφώθηκε στις 49,5 μονάδες, αυξημένος κατά μία μονάδα σε σχέση με τις 48,5 μονάδες του Μαΐου, καταγράφοντας υψηλό τριμήνου. Ωστόσο, παρέμεινε κάτω από το όριο των 50 μονάδων, το οποίο διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο προκαταρκτικός δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών (Flash Eurozone Services PMI Business Activity Index) ανήλθε στις 48,9 μονάδες, από 47,7 τον Μάιο, σημειώνοντας επίσης υψηλό τριμήνου. Αντίθετα, ο δείκτης PMI μεταποίησης υποχώρησε στις 51,3 μονάδες, παραμένοντας πάντως σε ζώνη ανάπτυξης, ενώ ο δείκτης παραγωγής της μεταποίησης (Manufacturing Output Index) διαμορφώθηκε στις 51,2 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα υποχώρησε τον Ιούνιο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global. Ο σύνθετος δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 49,4 μονάδες, έναντι 49,7 τον Μάιο, ενώ ο δείκτης υπηρεσιών υποχώρησε στις 48,7 μονάδες, καταγράφοντας χαμηλό 41 μηνών. Ο δείκτης PMI μεταποίησης μειώθηκε στις 53,1 μονάδες από 53,9 τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός του κόστους εισροών συνέχισε να αυξάνεται με έντονο ρυθμό, λόγω των υψηλών τιμών των εμπορευμάτων και της αύξησης του κόστους μεταφορών.

Στη Γερμανία, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα συρρικνώθηκε με ταχύτερο ρυθμό τον Ιούνιο. Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε κατά 0,8 μονάδες σε μηνιαία βάση, στις 48 μονάδες, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών. Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις υπηρεσίες μειώθηκε στις 46,8 μονάδες, χαμηλό 43 μηνών, ενώ ο δείκτης PMI μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 50 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών. Αντίθετα, ο δείκτης παραγωγής της μεταποίησης ενισχύθηκε κατά 0,4 μονάδες, στις 50,8 μονάδες, καταγράφοντας υψηλό δύο μηνών.