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Wall Street: Βαριές απώλειες – Τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο

Συνεχίζονται οι απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο - Πώς αντιδρά η Wall Street

Wall Street 23.06.2026, 16:52
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Wall Street: Βαριές απώλειες – Τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο
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Με σημαντικές απώλειες κινείται σήμερα η Wall Street, με τις πιέσεις να συνεχίζονται στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς πλέον εντείνονται οι ανησυχίες για το κόστος των κεφαλαίων, υπό το πρίσμα της αύξησης των επιτοκίων που αναμένονται από τη Federal Reserve.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,57% στις 51.419 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 1,50% στις 7.360 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 2,08% στις 25.622 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Η διόρθωση του τεχνολογικού κλάδου είχε ξεκινήσει ήδη από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, όταν ο Nasdaq έχασε 1,3%, κυρίως λόγω της πτώσης της Alphabet. Στη συνέχεια οι ρευστοποιήσεις επεκτάθηκαν στις ασιατικές αγορές, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να ηγείται των απωλειών.

Σήμερα η πτώση στις αμερικανικές εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου συνεχίζονται. Η Micron Technology σημειώνει απώλειες 7%, ενώ η Sandisk υποχωρεί περισσότερο από 8%.

Η Seagate Technology χάνει περίπου 7%, όπως και η Intel, ενώ οι Advanced Micro Devices (AMD) και Qualcomm καταγράφουν απώλειες άνω του 6%. Αντίστοιχα, το ETF Technology Select Sector SPDR (XLK) υποχωρεί κατά 3%, ενώ το VanEck Semiconductor ETF (SMH), που παρακολουθεί τον κλάδο των ημιαγωγών, καταγράφει πτώση περίπου 5%.

Την ίδια στιγμή, η SpaceX υποχωρεί περισσότερο από 2%, οδεύοντας προς τέταρτη διαδοχική αρνητική συνεδρίαση, ενώ η Alphabet συνεχίζει την πτωτική της πορεία με απώλειες σχεδόν 2%, μετά τη χθεσινή βουτιά 5% που αποδόθηκε στις ανησυχίες για την αποχώρηση κορυφαίων στελεχών της τεχνητής νοημοσύνης προς ανταγωνιστικές εταιρείες.

«Οι εταιρείες που έχουν ωφεληθεί από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των πωλήσεων. Δεν θεωρώ ότι είναι ακριβές, αλλά έχουν γίνει υπερβολικά δημοφιλείς μεταξύ των επενδυτών», σχολίασε ο Andrew Slimmon, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίων της Morgan Stanley Investment Management, μιλώντας στο CNBC. Όπως ανέφερε, όταν οι ίδιες μετοχές συγκεντρώνουν υπερβολικά μεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές που ακολουθούν τη δυναμική της αγοράς, είναι φυσιολογικό να ακολουθούν έντονες διορθώσεις, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την τρέχουσα πτώση ως μια «υγιή» εξέλιξη.

Στο μεταξύ, τα στοιχεία της Automatic Data Processing (ADP) έδειξαν ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ παρουσίασε βελτίωση. Σύμφωνα με την έκθεση, η αμερικανική οικονομία δημιούργησε κατά μέσο όρο 30.750 νέες θέσεις εργασίας στις τέσσερις εβδομάδες που ολοκληρώθηκαν στις 6 Ιουνίου, έναντι μέσου όρου 25.500 θέσεων την προηγούμενη περίοδο. Η ADP επισήμανε ότι πρόκειται για την πρώτη επιτάχυνση του ρυθμού προσλήψεων από τις αρχές Μαΐου.

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