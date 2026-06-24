Αλιεία: Σχέδιο αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου – Ευρεία σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ

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Σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, που έχει εξαπλωθεί στη Μεσόγειο, απειλώντας την αλιεία και τους επαγγελματίες αλιείς επεξεργάζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μάλιστα, αύριο Πέμπτη 24 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους της ελληνικής αλιείας, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει αλλά και να διαμορφωθούν από κοινού ουσιαστικές και πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Το οικονομικό κίνητρο θα ξεπερνά το ισχύον επίπεδο των 4,73 ευρώ ανά κιλό για κάθε ψάρι που αλιεύεται και αποσύρεται από τη θάλασσα

Στο μεταξύ, το ΥπΑΑΤ, επεξεργάζεται πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης και εφαρμογή πιλοτικής δράσης στοχευμένης εξαλίευσης του εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλιείς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά, το οικονομικό κίνητρο θα ξεπερνά το ισχύον επίπεδο των 4,73 ευρώ ανά κιλό για κάθε ψάρι που αλιεύεται και αποσύρεται από τη θάλασσα, το οποίο ήδη εφαρμόζεται στην Κύπρο.

Η πιλοτική δράση

Το υπουργείο βρίσκεται εδώ και μήνες σε διαβουλεύσεις και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές για τη διαμόρφωση του προγράμματος, ενώ οι πρόσφατες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο οδηγούν την επιδότηση κοντά στα 5 ευρώ, καθώς διαφορετικά δεν θα υπήρχε οικονομικό αποτύπωμα για τους ψαράδες.

Να σημειωθεί ότι η πιλοτική δράση πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ), ενώ το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαπραγμάτευση και έγκριση.

Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περιλαμβάνει καταρχήν τον εντοπισμό των περιοχών στις οποίες συγκεντρώνονται και αναπαράγεται ο λαγοκέφαλος, επιστημονική παρακολούθηση της εξάπλωσης του είδους, την καταγραφή και πιστοποίηση της αλίευσης, τη συνεργασία με τους αλιείς και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και άλλους επιστημονικούς φορείς

Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε πρόγραμμα ελεγχόμενης αλιείας και συγκέντρωσης λαγοκέφαλων.

Ο λαγοκέφαλος

Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα ξενικού χωροκατακτητικού είδους που έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο. Πρόκειται για είδος με φυσική κατανομή στον Ινδικό και τον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, στο πλαίσιο του φαινομένου που είναι γνωστό ως «λεσσεψιανή μετανάστευση».

Στην Ελλάδα καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2005 και έκτοτε η παρουσία του έχει επεκταθεί σημαντικά, κυρίως στο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων, η απουσία επιβεβαιωμένων φυσικών θηρευτών και η υψηλή αναπαραγωγική ικανότητα του είδους θεωρούνται βασικοί παράγοντες που ευνοούν την εξάπλωσή του.

Πρόκειται για ψάρι ιδιαίτερα ανθεκτικό και προσαρμοστικό, το οποίο μπορεί να επιβιώσει σε διαφορετικά θαλάσσια περιβάλλοντα. Είναι σαρκοφάγο και ευκαιριακός θηρευτής, καθώς τρέφεται κυρίως με ψάρια, καρκινοειδή, όπως καβούρια και γαρίδες, αλλά και κεφαλόποδα, όπως χταπόδια και σουπιές. Έχει παρατηρηθεί ακόμη και κανιβαλισμός μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους, στοιχείο που αποτυπώνει τη μεγάλη προσαρμοστικότητά του.

Η παρουσία του έχει σημαντικές επιπτώσεις στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, καθώς επηρεάζει τους πληθυσμούς άλλων ειδών και μεταβάλλει την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Παράλληλα, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην επαγγελματική αλιεία. Με τα ισχυρά του δόντια μπορεί να καταστρέψει δίχτυα, πετονιές και παραγάδια, ενώ συχνά καταστρέφει αλιεύματα που έχουν ήδη παγιδευτεί στα αλιευτικά εργαλεία.