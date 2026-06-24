Χρηματιστήριο Αθηνών: Coca-Cola και Τιτάν δίνουν ώθηση στην αγορά

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Με στηρίγματα από την πλειονότητα των τίτλων του το χρηματιστήριο Αθηνών καταφέρνει σήμερα και κλείνει την «παρένθεση» της χθεσινής διόρθωσης, χωρίς όμως να μπορεί να αφήσει πίσω του την επιφυλακτικότητα που κυριαρχεί στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,68% στις 2.489,54 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 96,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 14,8 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,66% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.318,77 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,23% στις 2.829,35 μονάδες.

Σε θετικά εδάφη

Με θετικό πρόσημο κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, ωστόσο οι πιέσεις που ασκούνται σε επιλεγμένους τίτλους δεν επιτρέπουν στον Γενικό Δείκτη να πλησιάσει σε απόσταση «βολής» τις 2.500 μονάδες.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι μετοχές της Βιοχάλκο, της Optima Bank (η οποία διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα) καθώς και της Credia, περιορίζοντας τη δυναμική της αγοράς.

Παρά ταύτα, η εικόνα στο ταμπλό παραμένει ενθαρρυντική, καθώς σημαντικός αριθμός μετοχών κινείται σε θετικό έδαφος, επιβεβαιώνοντας ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον εξακολουθεί να είναι ενεργό και ότι οι επενδυτές συνεχίζουν να επιλέγουν τίτλους με επιλεκτικές τοποθετήσεις.

Την ίδια ώρα, το διεθνές περιβάλλον δεν προσφέρει ουσιαστική στήριξη, παρότι διαφαίνονται τάσεις σταθεροποίησης στις μεγάλες αγορές. Οι επενδυτές εξακολουθούν να επηρεάζονται από το πρόσφατο sell-off στον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street, το οποίο έχει αυξήσει τον προβληματισμό για τη βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών.

Από την άλλη πλευρά, η αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου προς τα 75 δολάρια το βαρέλι εκτιμάται ότι συμβάλλει στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων, εξέλιξη που θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερο περιθώριο στις κεντρικές τράπεζες να αποφύγουν άμεσες νέες αυξήσεις επιτοκίων, στοιχείο που λειτουργεί υποστηρικτικά για το επενδυτικό κλίμα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Coca Cola και ο Τιτάν σημειώνουν κέρδη 2,80% και 2,19% αντίστοιχα, με τις Allwyn, ΟΤΕ και ΔΕΗ να ακολουθούν με άνοδο άνω του 1%. Ήπια κέρδη σημειώνουν οι Λάμδα, Jumbo, ΕΛΧΑ, ΔΑΑ, Eurobank, Helleniq Energy, Aegean, Κύπρου, Εθνική, Cenergy, Metlen και Alpha Bank.

Στον αντίποδα, άνω του 1% είναι η πώση σε Optima, Βιοχάλκο και Credia, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και Aktor. Η Πειραιώς δεν έχει μεταβολή.