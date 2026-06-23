Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε από το profit taking- Βουτιά για τη Cenergy

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Την πρώτη του σημαντική διόρθωση από τις αρχές του Ιουνίου έκανε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, μία ημέρα μετά την επίτευξη του στόχου των 2.500 μονάδων, με τους πωλητές να βρίσκουν ευκαιρία στη σκιά του αμερικανικού τεχνολογικού sell off να πάρουν μέρος των κερδών τους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,13% στις 2.472,77 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.471,32 μονάδων (-1,19%) και 2.490,02 μονάδων (-0,44%). Ο τζίρος ανήλθε στα 482,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 46,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 13,3 εκατ. τεμάχια αξίας 251,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,28% στις 6.277,46 μονάδες, ενώ στο -0,34% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.179,25 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,18% στις 2.822,97 μονάδες.

Κατοχύρωση κερδών μετά τις 2.500 μονάδες

Από τη μέγγενη της διόρθωσης πέρασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την κατάκτηση του στόχου των 2.500 μονάδων, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση μέρους των σημαντικών κερδών του τελευταίου διαστήματος. Παρά το αρνητικό πρόσημο της συνεδρίασης, ωστόσο, οι πιέσεις στη Λεωφόρο Αθηνών ελέγχθηκαν ως ένα βαθμό, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν εγκατέλειψε την αγορά αλλά μετατοπίστηκε επιλεκτικά σε συγκεκριμένους τίτλους, με την Coca Cola και τον Aktor να βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» άμυνας.

Η εγχώρια αγορά ακολούθησε επίσης το αρνητικό κλίμα των διεθνών χρηματιστηρίων, όπου οι ανησυχίες μετατοπίστηκαν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στις πιθανές οικονομικές τους συνέπειες, με το ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να επανέρχεται στο προσκήνιο και να ασκεί νέες πιέσεις, κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα, ενώ η αμερικανική αγορά δέχεται ισχυρές πιέσεις. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα μακροοικονομικά στοιχεία, με τον πληθωρισμό, την πορεία της ανάπτυξης και τις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών να αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς καταλύτες για την πορεία των αγορών το επόμενο διάστημα.

Στο μέτωπο του τζίρου, οι συναλλαγές εκτοξεύθηκαν λόγω μεγάλων προσυμφωνημένων συναλλαγών. Στο επίκεντρο ήταν η μεταβίβαση των μετοχών του placement της Viohalco στη Cenergy Holdings, συνολικού όγκου 6,3 εκατ. μετοχών και αξίας 152,4 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Viohalco διέθεσε το ποσοστό της στην τιμή των 24,20 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, σημαντική συμβολή στον ημερήσιο τζίρο είχαν και τα πακέτα στη ΔΕΗ, συνολικής αξίας περίπου 62,6 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν 2,73 εκατ. μετοχές ή το 0,45% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Cenergy σημείωσε απώλειες 7,79%, με τη Helleniq Energy να ακολουθεί με το δικό της -3,37%. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Πειραιώς, Alpha Bank, CrediaBank, Eurobank, Βιοχάλκο, Τιτάν και ΕΛΧΑ, και άνω του 1% σε Κύπρου, ΔΑΑ, Εθνική, Λάμδα, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Aegean, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ και ΟΤΕ, με τη Motor Oil να κλείνει αμετάβλητη. Στον αντίποδα, μικρά κέρδη σημείωσαν οι Metlen και Allwyn, με την Coca Cola να ενισχύεται κατά 1,71% και τον Aktor να κλείνει στο +3,05%.