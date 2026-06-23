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Ρωσία: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια φέρνουν περιορισμούς στην πώληση καυσίμων

Σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν προσωρινοί περιορισμοί απο 20 έως 30 λίτρα ανά όχημα

World 23.06.2026, 17:53
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Ρωσία: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια φέρνουν περιορισμούς στην πώληση καυσίμων
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Περιορίζουν τις πωλήσεις καυσίμων oι περιφέρειες στη Ρωσία επικαλούμενες την έλλειψη ορισμένων τύπων βενζίνης και ντίζελ και τις μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου διαταράσσουν τον εφοδιασμό.

Οπως αναφέρει το Reuters, oι αρχές της περιφέρειας Τβερ ​ανακοίνωσαν στις 20 Ιουνίου ότι επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί για ιδιώτες στα πρατήρια καυσίμων της Surgutneftegaz και της Tatneft λόγω ‌αυξημένης ζήτησης.

Κεντρική Ρωσία

Στην περιφέρεια Λίπετσκ, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Λίπετσκ και Γιέλετς, αρκετά πρατήρια καυσίμων αντιμετώπιζαν έλλειψη συγκεκριμένων τύπων καυσίμων, όπως δήλωσε στις 20 Ιουνίου ο κυβερνήτης Ιγκόρ Αρταμόνοφ.
Ο κυβερνήτης του Ταμπόφ, Ευγένι Περβίσοφ, επέβαλε περιορισμούς στις πωλήσεις σε δοχεία και άλλους περιέκτες, προκειμένου να περιορίσει τις αγορές πανικού, όπως ανέφερε η εφημερίδα «Kommersant» στις 22 Ιουνίου.

Οι αρχές της περιφέρειας Βλαντιμίρ δήλωσαν στις 21 Ιουνίου ότι «προσωρινές δυσκολίες εφοδιαστικής» είχαν προκαλέσει ουρές στα πρατήρια βενζίνης, με τις πωλήσεις να περιορίζονται σε 30-60 λίτρα ανά όχημα, σύμφωνα με τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Αβντέεφ προέτρεψε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφύγουν τη συσσώρευση αποθεμάτων καυσίμων.

Στην περιφέρεια Καλούγκα, η αυξημένη ζήτηση οδήγησε σε ουρές σε ορισμένα πρατήρια καυσίμων, σύμφωνα με δήλωση του περιφερειακού υπουργείου στις 19 Ιουνίου. Υπήρχαν αποθέματα και γινόταν αναπλήρωση των ποσοτήτων, εξασφαλίζοντας την προμήθεια βενζίνης Ai-95 για δύο εβδομάδες και βενζίνης Ai-92 και ντίζελ για τρεις εβδομάδες, ανέφερε το υπουργείο.
Σε ορισμένες περιοχές της περιφέρειας Τούλα, τα ιδιωτικά πρατήρια βενζίνης έχουν εξαντλήσει ορισμένες ποιότητες καυσίμων, αλλά τα μεγάλα δίκτυα δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα εφοδιασμού, ανέφερε η εφημερίδα «Kommersant», επικαλούμενη τον κυβερνήτη Ντμίτρι Μιλιάεφ.

Νότια και δυτική Ρωσία

Στην περιφέρεια Ροστόφ, ορισμένα πρατήρια βενζίνης αντιμετώπιζαν έλλειψη βενζίνης λόγω περικοπών στην παραγωγή σε μεγάλα διυλιστήρια, όπως δήλωσε η περιφερειακή υπουργός Γεωργίας Άννα Κασιανένκο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στις 17 Ιουνίου.
Στη Μαχατσκάλα, ορισμένα πρατήρια έχουν περιορίσει τις πωλήσεις βενζίνης σε όχι περισσότερο από 20 λίτρα ανά όχημα, ενώ το ντίζελ περιορίζεται στα 50 λίτρα, όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στις 19 Ιουνίου.

Κριμέα και Σεβαστούπολη

Η Κριμαία έχει αναστείλει τις τουριστικές δραστηριότητες και τις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις για παιδιά μέχρι τον Σεπτέμβριο, επικαλούμενη τόσο την έλλειψη καυσίμων όσο και ανησυχίες για την ασφάλεια, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Σεργκέι Αξιόνοφ.
Τα πρατήρια καυσίμων στην Κριμαία διέκοψαν όλες τις πωλήσεις καυσίμων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις από τις 21 Ιουνίου. Η πόλη της Σεβαστούπολης επέβαλε επίσης περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων και στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, των καφέ και του οδικού φωτισμού.

Περιοχή του Βόλγα

Στην Ουδμουρτία, τα πρατήρια της Tatneft έχουν θέσει ανώτατο όριο στις πωλήσεις βενζίνης Ai-95, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Ο επικεφαλής του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μιννιχάνοφ, πραγματοποίησε συνάντηση στις 13 Ιουνίου, μετά τη δημιουργία ουρών σε ορισμένα πρατήρια. Οι αρχές δήλωσαν ότι επιβλήθηκαν προσωρινά όρια για την αποτροπή της αγοράς λόγω πανικού.
Στην περιφέρεια του Σαράτοφ, ο κυβερνήτης Ρομάν Μπουσάργκιν ανακοίνωσε προσωρινό όριο 30 λίτρων ανά όχημα ανά ανεφοδιασμό από τις 23 έως τις 30 Ιουνίου.
Στην περιφέρεια της Σαμάρα, έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις πωλήσεις στα πρατήρια καυσίμων ενός από τα περιφερειακά δίκτυα, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Βιατσέσλαβ Φεντορίσεφ στις 15 Ιουνίου.

Σιβηρία

Η υπουργός Γεωργίας της περιφέρειας Ιρκούτσκ, Μαρίνα Κοζαρίνα, δήλωσε στις 16 Ιουνίου ότι η περιφέρεια αντιμετωπίζει μια περίπλοκη κατάσταση όσον αφορά τα καύσιμα για γεωργικές ανάγκες.
Στις 22 Ιουνίου, ο κυβερνήτης Ίγκορ Κομπζέφ δήλωσε ότι το Ιρκούτσκ είχε μεταβεί σε ένα σύστημα χειροκίνητης διανομής που δίνει προτεραιότητα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τις δημοτικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τη γεωργία.

Ο κυβερνήτης του Νοβοσιμπίρσκ, Αντρέι Τραβνίκοφ, δήλωσε στις 23 Ιουνίου ότι θα επιβληθούν περιορισμοί στα πρατήρια καυσίμων.
Ο κυβερνήτης του Ομσκ, Βιτάλι Χοτσένκο, δήλωσε στις 22 Ιουνίου ότι θα επιβληθούν παρόμοια μέτρα για την αποτροπή της αγοράς λόγω πανικού και της κερδοσκοπίας.

Απω Ανατολή

Στην περιοχή του Αμούρ, οι αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στις πωλήσεις στα πρατήρια καυσίμων για να αποτρέψουν αυτό που χαρακτήρισαν ως «τεχνητή υστερία μεταξύ του πληθυσμού», όπως ανέφερε το πρακτορείο Amur.life στις 22 Ιουνίου.

Ο κυβερνήτης του Χαμπάροφσκ, Ντμίτρι Ντεμέσιν, δήλωσε στις 16 Ιουνίου ότι οι πωλήσεις βενζίνης είχαν περιοριστεί στις περιοχές Σοβέτσκαγια Γκαβάν και Βανίνο λόγω ελλείψεων στην προμήθεια.

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