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ΕΝΦΙΑ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού – Τι ισχύει με τα τετραγωνικά

Για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του Κτηματολογίου, του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 26.06.2026, 19:00
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ΕΝΦΙΑ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού – Τι ισχύει με τα τετραγωνικά
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Ριζικές  αλλαγές έρχονται στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.

Η νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, επιχειρεί να αντιμετωπίσει περιπτώσεις ιδιοκτητών που μέχρι σήμερα φορολογούνταν για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από αυτά που διαθέτει στην πραγματικότητα το ακίνητό τους, οδηγώντας σε έναν δικαιότερο υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Κομβικό ρόλο στις αλλαγές έχει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Από το 2027, για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ θα λαμβάνεται υπόψη και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, ώστε ο φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων.

Σήμερα, για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του Κτηματολογίου, του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας. Εάν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από αυτή που αναγράφεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια ή έχει αλλάξει η χρήση του ακινήτου, τότε ο φόρος υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια και την πραγματική χρήση.

Ειδικά για τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, εφόσον η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Η διάταξη προβλέπει ακόμη ότι οι δηλώσεις Ε9, οι πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ και τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που έχουν ήδη εκδοθεί δεν θεωρούνται ανακριβή ούτε επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια, όπως αποδεικνύεται από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια.

Από πότε θα εφαρμοστεί η νέα ρύθμιση

Η αλλαγή αφορά τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και τον ΕΝΦΙΑ από το φορολογικό έτος 2027 και μετά. Δεν επηρεάζει τον ΕΝΦΙΑ των επόμενων εκκαθαρίσεων του 2026, αλλά θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι για τον προσδιορισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου.

Αυτό σημαίνει ότι σε περιπτώσεις όπου, η πραγματική επιφάνεια διαφέρει από τα διαθέσιμα έγγραφα, ή έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή χρήσης του ακινήτου, θα πρέπει να αποτυπώνονται τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου και τα επικαιροποιημένα δεδομένα του ακινήτου.

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