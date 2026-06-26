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Υδρογονάνθρακες: Ενδιαφέρον για νέες σεισμικές έρευνες από διεθνείς εταιρείες

Ο διαγωνισμός της ΕΔΕΥΕΠ για νέα δεδομένα σε Ιόνιο και Κρήτη, το ενδιαφέρον της αγοράς και το χρονοδιάγραμμα των γεωτρήσεων που περιέγραψε ο Ανδρέας Σιάμισιης της HELLENiQ ENERGY

Φυσικό αέριο 26.06.2026, 07:00
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Υδρογονάνθρακες: Ενδιαφέρον για νέες σεισμικές έρευνες από διεθνείς εταιρείες
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

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Μια ενδιαφέρουσα παράμετρο προσθέτει στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις έρευνες υδρογονανθράκων η απόφαση του υπουργού  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, για τη διενέργεια διαγωνισμού που αφορά στη χορήγηση αδειών για νέες σεισμικές έρευνες στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

Πίσω από τη διαδικασία, την οποία δρομολογεί η Ελληνική  Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), βρίσκεται το ενδιαφέρον εταιρειών πρόσκτησης και επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων να επενδύσουν σε νέες έρευνες, αναλαμβάνοντας οι ίδιες το σχετικό κόστος και το επιχειρηματικό ρίσκο.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δραστηριότητα στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων ενισχύεται από την παρουσία της Chevron και της ExxonMobil, αλλά και από το πρόγραμμα γεωτρήσεων που αρχίζει να διαμορφώνεται για τα επόμενα χρόνια.

Ενδιαφέρον από εταιρείες σεισμικών ερευνών

Σύμφωνα με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε προς την ΕΔΕΥΕΠ προέρχεται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς στην απόκτηση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων και οι οποίες εκτιμούν ότι οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς δικαιολογούν νέες επενδύσεις.

Το μοντέλο που προκρίνεται αφορά σεισμικά δεδομένα μη αποκλειστικής χρήσης (non-exclusive), τα οποία μπορούν στη συνέχεια να διατεθούν σε περισσότερους από έναν ενδιαφερόμενους πελάτες, μειώνοντας έτσι το κόστος αξιολόγησης πιθανών στόχων για τις πετρελαϊκές εταιρείες.

Προσδοκία ανάπτυξης αγοράς σεισμικών δεδομένων

Η ίδια η ΕΔΕΥΕΠ αναφέρει πάντως ότι η πρωτοβουλία συνδέεται με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των υδρογονανθράκων και τις συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil, ενώ κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η αυξημένη κινητικότητα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας αγοράς σεισμικών δεδομένων που έως σήμερα παρέμενε περιορισμένη.

Άλλωστε  τέτοιου είδους επενδύσεις πραγματοποιούνται συνήθως όταν υπάρχει η εκτίμηση ότι θα υπάρξει επαρκής ζήτηση για τα δεδομένα που θα παραχθούν.

Προγράμματα ερευνών

Παράλληλα, η ΕΔΕΥΕΠ ανακοίνωσε ότι βάζει σε τροχιά υλοποίησης τη δημιουργία μιας τράπεζας δισδιάστατων και τρισδιάστατων δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης που θα καταστήσει τις εν λόγω περιοχές ελκυστικές για εταιρείες υδρογονανθράκων, καθώς θα εγγυάται την ευκολότερη πρόσβαση και τη βελτιωμένη ακρίβεια των δεδομένων με παράλληλη μείωση του επενδυτικού ρίσκου.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση μπορούν να προτείνουν προγράμματα ερευνών τα οποία θα καλύπτουν ολόκληρες περιοχές ή τμήματά τους, που ξεκινούν από το βόρειο Ιόνιο και καταλήγουν στις θάλασσες νοτίως της Κρήτης, ενώ οι έρευνες μπορεί να περιλαμβάνουν δισδιάστατα ή και τρισδιάστατα  σεισμικά δεδομένα.

Το πραγματικό τεστ περνά στις γεωτρήσεις

Η κινητικότητα που καταγράφεται στην αγορά των σεισμικών δεδομένων συμπίπτει με την προετοιμασία των πρώτων μεγάλων ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν το επόμενο καθοριστικό βήμα για την αξιολόγηση του ελληνικού υπεράκτιου δυναμικού. Το στίγμα των σχεδιασμών της αγοράς έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας χθες στη γενική συνέλευση των μετόχων.

Όπως ανέφερε, στις αρχές του 2027 αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη γεώτρηση στο «Block 2» από την κοινοπραξία Energean – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY, με το κόστος κάθε γεώτρησης να υπολογίζεται μεταξύ 60 και 100 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με τον ίδιο η κοινοπραξία στοχεύει σε 10 γεωτρήσεις με επενδύσεις 1 δισ. δολαρίων.

Ο επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY τοποθέτησε μάλιστα εντός του 2027 τη δημοσίευση των πρώτων αποτελεσμάτων από τη γεώτρηση στο «Block 2» όσο και τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών που σχεδιάζονται από τη Chevron στα θαλάσσια blocks νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σκιαγραφώντας ένα ιδιαίτερα πυκνό χρονοδιάγραμμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο όμιλος θα ζητήσει τις επόμενες ημέρες παράταση του ερευνητικού προγράμματος στο θαλάσσιο block του Ιονίου, ενώ στάθηκε στη στρατηγική σημασία που έχει για τη χώρα η παρουσία δύο από τους ισχυρότερους διεθνείς ενεργειακούς ομίλους, της Chevron και της ExxonMobil.

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