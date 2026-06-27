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Γιουάν: Η T. Rowe Price στοιχηματίζει στην πτώση του

Το γιουάν της ηπειρωτικής Κίνας έχει σημειώσει άνοδο 2,7% φέτος

Συνάλλαγμα 27.06.2026, 10:21
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Γιουάν: Η T. Rowe Price στοιχηματίζει στην πτώση του
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Στην υποχώρηση του γιουάν στοιχηματίζει η T. Rowe Price υποστηρίζοντας ότι το νόμισμα φαίνεται «ακριβό» έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων των κύριων εμπορικών εταίρων της Κίνας.

Η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων υιοθέτησε αυτό το μήνα στρατηγική χαμηλότερης στάθμισης του γιουάν σε σχέση με νομίσματα αναδυόμενων αγορών με υψηλότερες αποδόσεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Diversified Income Bond Strategy», σύμφωνα με τον Vincent Chung, συνδιαχειριστή του προϊόντος. Η T. Rowe Price διαχειρίζεται περίπου 1,89 τρισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως.

Ο δείκτης CFETS RMB, ο οποίος μετρά την απόδοση του γιουάν έναντι των νομισμάτων των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων του Πεκίνου, αναμένεται να υποχωρήσει κατά 1% έως 2% έως το τέλος του έτους, αφού έχει ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2025, ανέφερε ο Chung.

Οι επιδόσεις του γιουάν

Η άποψη της T. Rowe σχετικά με το κινεζικό νόμισμα έρχεται σε έντονη αντίθεση με εκείνη της Deutsche Bank AG, της Goldman Sachs Group Inc. και της UBS Group AG, οι οποίες αναμένουν όλες περαιτέρω ανατίμηση του νομίσματος. Τον Μάιο, η Macquarie Group ανέφερε ότι το γιουάν θα μπορούσε να ενισχυθεί έως και τα 5 ανά δολάριο, εάν οι τοπικές εταιρείες ρευστοποιήσουν το τεράστιο απόθεμα δολαρίων που έχουν συσσωρεύσει.

Το γιουάν της ηπειρωτικής Κίνας, το οποίο έχει σημειώσει άνοδο 2,7% φέτος, είναι το νόμισμα με την καλύτερη απόδοση στην Ασία, αψηφώντας την ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ και επωφελούμενο παράλληλα από την προθυμία της κινεζικής κεντρικής τράπεζας να ανεχθεί μια ισχυρότερη συναλλαγματική ισοτιμία.

Ωστόσο, ο Chung πιστεύει ότι οι ισχυρές θετικές θέσεις στο γιουάν θα έρθουν σε σύγκρουση με τις προσπάθειες του Πεκίνου να μετριάσει τις διακυμάνσεις. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δίνουν προτεραιότητα στη σταθερότητα, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για τη διεθνοποίηση του νομίσματος, περιορίζοντας έτσι το περιθώριο για περαιτέρω ανατίμηση του γιουάν, ανέφερε.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αναμένεται να διατηρήσει τη σταθερότητα του γιουάν μέσω των ημερήσιων αναφορών της για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, παρά τις εκκλήσεις του Γερμανού καγκελάριου Friedrich Merz για παγκόσμιες συνομιλίες σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, προκειμένου να βοηθηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το διευρυνόμενο εμπορικό της έλλειμμα με την Κίνα.

Η αντίθετη θέση της T. Rowe υπογραμμίζει επίσης τους αυξανόμενους αντίθετους ανέμους που αντιμετωπίζει το γιουάν, συμπεριλαμβανομένων των απογοητευτικών οικονομικών στοιχείων της Κίνας και των προσδοκιών για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Το γιουάν είναι απίθανο να ανατιμηθεί πολύ περισσότερο, καθώς «προφανώς φαίνεται όλο και πιο ακριβό σε σχέση με το καλάθι», δήλωσε ο Chung.

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