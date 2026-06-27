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Ανοιχτοί οι «κρουνοί» το ΧΑ, βλέπει και τα 5 ευρώ ο ΑΔΜΗΕ, ετοιμάζεται και η Attica Stores, τι αναζητά στη Βουλγαρία η Alpha Bank, νίκη ΟΛΘ

Ισχυρό το pipeline

Inside Stories 27.06.2026, 07:00
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Ανοιχτοί οι «κρουνοί» το ΧΑ, βλέπει και τα 5 ευρώ ο ΑΔΜΗΕ, ετοιμάζεται και η Attica Stores, τι αναζητά στη Βουλγαρία η Alpha Bank, νίκη ΟΛΘ
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Λίγες συνεδριάσεις απομένουν για να κλείσει το πρώτο εξάμηνο και ο Γενικός Δείκτης γράφει ήδη απόδοση κοντά στο 15%.

Σε ένα δύσκολο εξάμηνο που ο πόλεμος στο Ιράν, το πετρέλαιο και ο τεχνολογικός κλάδος της Wall Street κράτησε στον «πάγο» πολλά κεφάλαια.

Μόνο άθλος είναι λοιπόν το ΧΑ να γράφει τέτοιες αποδόσεις. Που αν προστεθούν και τα μερίσματα, που παραμένουν γενναιόδωρα, τότε μιλάμε για την αλλαγή του επιπέδου ήδη για το Euronext Athens.

Φυσικά η αναφορά στην προγραμματισμένη μετάταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές.

Άλλωστε, το δείχνει και ο μέσος ημερήσιος τζίρος, που κινείται στα 344 εκατ. ευρώ, επίπεδα που η αγορά είχε να δει από το 2008.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Το πραγματικό ταμείο

Κλείνει επίσης και ένα πυκνό τρίμηνο, όπου μπήκαν στη Λ. Αθηνών τεράστια κεφάλαια.

Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται προ των πυλών, μαζί με τις κινήσεις των Άκτωρ και ElvalHalcor τον Ιούλιο, ανεβάζουν τον λογαριασμό στα 6,8 δισ. ευρώ.

Με τις εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις, το ποσό φτάνει τα 7,5 δισ. ευρώ.

Δηλαδή ακόμη κι αν δεν προστεθεί άλλη συναλλαγή μέχρι το τέλος της χρονιάς, το μήνυμα έχει ήδη σταλεί.

Το Χρηματιστήριο ξανακάνει αυτό για το οποίο υπάρχει. Χρηματοδοτεί επιχειρήσεις και προσελκύει ξένα κεφάλαια.

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι μέχρι στιγμής όλοι βγαίνουν κερδισμένοι.

Οι εκδόσεις υπερκαλύπτονται, οι εταιρείες αντλούν τα κεφάλαια που χρειάζονται και οι επενδυτές βλέπουν γρήγορα υπεραξίες.

Βλέπει και τα 5 ευρώ

Υπεραξίες που δεν κρατούν για λίγο… αλλά «γράφουν» με βιώσιμο τρόπο.

Τελευταίο παράδειγμα ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος μετά και το άλμα της Παρασκευής, βλέπει πλέον και τα 5 ευρώ. Θυμίζω ότι άρχισε το «ταξίδι» της κεφαλαιακής ενίσχυσης από επίπεδα λίγο πάνω από τα 3 ευρώ…

«Καίει» και τους short που άνοιξαν βλέποντας ως ευκαιριακή την άνοδο του (βλ. Qube).

Στα 1,77 δισ. πλέον η κεφαλαιοποίηση του διαχειριστή και βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για την άνοδο του σε μεγαλύτερες κατηγορίες της Λ. Αθηνών.

Και όπως υπενθύμισε και πηγή της στήλης, οι εκτιμήσεις για εισροές κεφαλαίων στη μετοχή μετά το καλοκαίρι ανεβαίνουν, καθώς βρίσκεται στέρεα στο club του 1Β. Πάνω από 1 δισ. δηλαδή.

Θυμίζω εδώ ότι η Ambrosia Capital έχει δώσει τιμή στόχο τα 6 ευρώ και η Eurobank Equities τα 4,40 ευρώ.

Πέρασε το τεστ

Το πρώτο δείγμα είναι θετικό και για τη δημόσια εγγραφή της Attica Πολυκαταστήματα, με προσφορές που ξεπέρασαν κατά πολύ τα 200 εκατ. ευρώ.

Η Ideal Holdings διέθεσε 17,1 εκατ. μετοχές στο επενδυτικό κοινό, ενώ ακόμη 900.000 μετοχές κατευθύνθηκαν στους εργαζόμενους.

Η τελική τιμή διαμορφώθηκε στα 3,20 ευρώ, στο ανώτατο όριο του εύρους, αποτιμώντας την εταιρεία στα περίπου 193 εκατ. ευρώ.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου, με την Ideal να έχει αναφέρει ότι δεν σχεδιάζει να μειώσει τη συμμετοχή της μετά τη λήξη του εξαμήνου lock-up.

Ideal

Το «χαρτί» των τραπεζών

Και ενόσω συμβαίνουν όλα αυτά στην περιφέρεια, αρκετοί διαχειριστές επιμένουν ότι υπάρχει ακόμη ένα ατού στην αγορά που δεν έχει ξεδιπλώσει πλήρως τον ρόλο του. Οι τράπεζες.

Ο κλάδος κινείται με απόδοση περίπου 19%, αλλά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι μέσα στους τελευταίους έξι μήνες βρέθηκε δύο φορές στο επίκεντρο της αγοράς λόγω κυβερνητικών χειρισμών, σε μια περίοδο που σταδιακά αποκτά και προεκλογικά χαρακτηριστικά.

Οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να αφήνουν πάντως περιθώρια.

Κάτι που επανέλαβε δύο φορές μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε η UBS.

Διόλου στα ψιλά δεν πέρασε, παρά το ότι οι τράπεζες έχασαν 4% στο πενθήμερο.

Σε όρους P/E για το 2026, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με discount 14% έναντι των ευρωπαϊκών ομίλων, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η εικόνα στον δείκτη P/TBV, όπου το discount φθάνει περίπου το 34%.

Μεγαλύτερη απόσταση εμφανίζει η Alpha Bank, ακολουθούν η Πειραιώς, η Eurobank και η Εθνική.

Βασίλης Ψάλτης

Το «άνοιγμα» της Βουλγαρίας

Και όλα αυτά την ώρα που ο κλάδος περνά σε άλλη φάση, όπως επιβεβαίωσε και ο Βασίλης Ψάλτης, της Alpha Bank στην γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζες.

Ο Βασίλης Ψάλτης στην ουσία έδωσε και μια πιο χειροπιαστή εικόνα για το τι σημαίνει στην πράξη η συνεργασία της Alpha Bank με τη UniCredit.

Όπως είπε, η συμφωνία δεν μένει στα χαρτιά, αλλά ανοίγει πρόσβαση της τράπεζας σε ένα δίκτυο 13 χωρών και ήδη παράγει συνέργειες σε προϊόντα, χρηματοδοτήσεις και διασυνοριακές δραστηριότητες.

Ενδεικτικό είναι ότι την επόμενη εβδομάδα οι δύο πλευρές θα βρεθούν στη Βουλγαρία, σε κοινή πρωτοβουλία με στόχο να στηρίξουν ελληνικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναπτύξουν εξαγωγική παρουσία.

Ενεργειακά δάνεια

Την ίδια ώρα, οι πελάτες της Alpha αποκτούν πρόσβαση σε επενδυτικά προϊόντα διεθνών οίκων, όπως η Fidelity και η Schroders, ενώ η συνεργασία επεκτείνεται και στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις.

Μέχρι σήμερα οι δύο τράπεζες έχουν συγχρηματοδοτήσει δάνεια περίπου 500 εκατ. ευρώ, με έμφαση σε επενδύσεις ενέργειας και έργα ΑΠΕ στα Βαλκάνια, δείχνοντας ότι η στρατηγική συμμαχία αποκτά πλέον μετρήσιμο επιχειρηματικό αποτύπωμα.

Νίκη ΟΛΘ

Δεν έχει τελειώσει, όπως φαίνεται, η υπόθεση του λιμανιού του Βόλου.

Η ΟΛΘ πέτυχε μια σημαντική δικαστική νίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκρινε ότι δεν είχε ενημερωθεί εγκαίρως για την αιτιολογία της ματαίωσης του διαγωνισμού, στον οποίο είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής.

Η απόφαση δεν δίνει ακόμη το λιμάνι στην ΟΛΘ, αλλά επαναφέρει την υπόθεση στο τραπέζι.

Ο φάκελος επιστρέφει στην ΕΑΔΗΣΥ, η οποία καλείται πλέον να εξετάσει επί της ουσίας τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία αμφισβητεί τη ματαίωση του διαγωνισμού.

Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση του Βόλου μόνο οριστικά κλειστή δεν μπορεί να θεωρείται.

Ο Τσακίρης έβαλε την υπογραφή του

Δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε το αποτέλεσμα που έφερε η ελληνική πλευρά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Από τον Πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, Ελλάδα και Κύπρος εξασφάλισαν επιχορηγήσεις 264 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 42% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το μεγαλύτερο κομμάτι, 229 εκατ. ευρώ, κατευθύνεται στον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων.

Όσοι γνωρίζουν τις διεργασίες στις Βρυξέλλες λένε ότι το αποτέλεσμα μόνο αυτονόητο δεν ήταν, με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, Γιάννη Τσακίρη, να πιστώνεται σημαντικό μέρος της επιτυχίας.

Ένα ακόμη παράσημο για την ElvalHalcor

Και μια ακόμη διεθνής διάκριση για την ElvalHalcor, η οποία αναδείχθηκε «Ford Supplier of the Year 2026» στην κατηγορία της αριστείας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Δεν είναι ένα ακόμη εταιρικό βραβείο για το συρτάρι. Για τη Ford, οι συγκεκριμένες διακρίσεις απονέμονται στους προμηθευτές που ξεχωρίζουν σε ποιότητα, αξιοπιστία και συνεργασία. Για την ElvalHalcor αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να πρωταγωνιστεί σε απαιτητικές διεθνείς αλυσίδες αξίας, απέναντι στους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

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