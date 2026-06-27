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SpaceX: Θα ενταχθεί στο Nasdaq-100

Η ένταξη ανοίγει το δρόμο για τοποθετήσεις από παθητικά αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν τον δείκτη

Wall Street 27.06.2026, 13:00
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SpaceX: Θα ενταχθεί στο Nasdaq-100
Newsroom

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Μια από τις πιο γρήγορες προσθήκες στην ιστορία της Wall Street αποτελεί η ένταξη της SpaceX στον δείκτη Nasdaq-100 σε λιγότερο από ένα μήνα από το πετυχημένο ντεμπούτο της εταιρείας.

Το Nasdaq ανακοίνωσε μετά το κλείσιμο της Παρασκευής ότι η SpaceX πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στον δείκτη αναφοράς τεχνολογίας. Εφόσον η εταιρεία πληροί τις απαιτήσεις, τα αμοιβαία κεφάλαια που ακολουθούν τον δείκτη και άλλοι διαχειριστές προϊόντων θα αρχίσουν να αγοράζουν μετοχές μετά το κλείσιμο της αγοράς στις 6 Ιουλίου, ενώ η SpaceX θα ενταχθεί επίσημα στον Nasdaq-100 πριν από την έναρξη των συναλλαγών στις 7 Ιουλίου.

Πάνω από 800 δισ. δολάρια παρακολουθούν τον δείκτη, συμπεριλαμβανομένου του Invesco QQQ Trust (QQQ), το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή χρεόγραφα που διαπραγματεύονται καθημερινά και θεωρείται βαρόμετρο για την ανοδική πορεία της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία αεροδιαστημικής και δορυφορικών υπηρεσιών αναμένεται να ενταχθεί στον δείκτη με στάθμιση μικρότερη του 1%

Η προσθήκη της SpaceX τόσο γρήγορα θα καθιστούσε την εταιρεία του Ιλον Μάσκ έναν από τους πρώτους δικαιούχους του πρόσφατα υιοθετημένου πλαισίου ταχείας ένταξης της Nasdaq για τις νέες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Οι αλλαγές επιτρέπουν σε ορισμένες μεγάλες δημόσιες εγγραφές (IPO) να γίνουν επιλέξιμες για το Nasdaq-100 μετά από μόλις 15 ημέρες διαπραγμάτευσης, μειώνοντας δραματικά την ιστορικά πολύ μεγαλύτερη περίοδο αναμονής.

Σύμφωνα με το προηγούμενο πλαίσιο, οι επενδυτές που παρακολουθούν το Nasdaq-100 θα έπρεπε να περιμένουν μήνες πριν αποκτήσουν έκθεση σε νεοεισαγόμενους κολοσσούς της αγοράς.

Η συμπερίληψη θα μπορούσε να δημιουργήσει μια άλλη πηγή ζήτησης για την SpaceX, η οποία είναι μια από τις πιο ενεργά διαπραγματεύσιμες μετοχές από το ντεμπούτο της στις 12 Ιουνίου.

Τα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών και τα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο και είναι συνδεδεμένα με το Nasdaq-100 θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές για να ταιριάζουν με τη νέα σύνθεση του δείκτη αναφοράς, ενώ οι ενεργοί διαχειριστές που παρακολουθούν στενά τον δείκτη ενδέχεται επίσης να προσαρμόσουν τις θέσεις τους.

Επειδή ο αριθμός των μετοχών της SpaceX που διατίθενται στο κοινό παραμένει μικρός σε σύγκριση με τη συνολική κεφαλαιοποίησή της, ακόμη και μια μέτρια στάθμιση στον δείκτη θα μπορούσε να απαιτήσει σημαντικές αγορές από παθητικά επενδυτικά μέσα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Δείκτες S&P Dow Jones αρνήθηκαν να δημιουργήσουν μια παρόμοια διαδικασία ταχείας έγκρισης για τον S&P 500. Επομένως, η SpaceX παραμένει μη επιλέξιμη για ένταξη στον S&P 500 λόγω των ξεχωριστών απαιτήσεων κερδοφορίας και εποχιακής προσαρμογής του εν λόγω δείκτη.

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