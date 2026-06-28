Flip.gr: Ισχυρή ανάπτυξη τζίρου και πάνω από 30.000 νέοι πελάτες το 2025

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Σε μια περίοδο όπου η refurbished τεχνολογία κερδίζει σταδιακά έδαφος στην ελληνική αγορά, η Flip.gr κατέγραψε το 2025 μια ιδιαίτερα ισχυρή πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι το μοντέλο της αγοραπωλησίας ανακατασκευασμένων ηλεκτρονικών συσκευών έχει πλέον περάσει από το στάδιο της εναλλακτικής λύσης σε εκείνο της συνειδητής επιλογής για ολοένα και περισσότερους καταναλωτές. Η εταιρεία ανακοίνωσε τζίρο 12 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025, με περισσότερες από 34.700 πωλήσεις και πάνω από 30.000 νέους πελάτες, στοιχεία που αποτυπώνουν τη σημαντική διεύρυνση της βάσης των χρηστών της στην εγχώρια αγορά.

Η επίδοση αυτή έρχεται σχεδόν τρία χρόνια μετά την είσοδο της Flip στην Ελλάδα, όπου η πλατφόρμα εισήλθε με στόχο να φέρει πιο κοντά στο ελληνικό κοινό την έννοια της refurbished τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Flip, η εταιρεία σημείωσε το 2025 αύξηση τζίρου κατά 92% και αύξηση παραγγελιών κατά 84%, καταγράφοντας τη χρονιά αυτή ως σημείο αναφοράς για την παρουσία της στη χώρα. Η κατηγορία των smartphones βρέθηκε στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για ποιοτικές και πιο προσιτές συσκευές παραμένει ισχυρή.

Η πορεία της εταιρείας

Η Flip ιδρύθηκε το 2019 στο Βουκουρέστι από τους George Moroianu, Alex Burghelia και Alin Luca, ενώ από το 2021 αποτελεί μέλος του ομίλου eMAG. Η δραστηριότητά της εκτείνεται σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ελλάδα, με την εταιρεία να αυτοπροσδιορίζεται ως η κορυφαία πλατφόρμα αγοράς και πώλησης refurbished τεχνολογικών συσκευών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην ελληνική αγορά, η Flip ξεκίνησε τη λειτουργία της το φθινόπωρο του 2022 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να χτίσει αναγνωρισιμότητα και εμπορική δυναμική.

Σε επίπεδο ομίλου, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 102 εκατ. ευρώ το 2025, με περισσότερους από 800.000 μοναδικούς πελάτες και πάνω από 100 εκατ. ευρώ να έχουν επιστραφεί σε χρήστες που πούλησαν τις συσκευές τους. Παράλληλα, αναφέρεται ότι μέσω της επαναχρησιμοποίησης συσκευών εξοικονομήθηκαν πάνω από 60.000 τόνοι CO2, στοιχείο που ενισχύει το αφήγημα της κυκλικής οικονομίας και της βιωσιμότητας.

Τι προσφέρει η πλατφόρμα

Η Flip βασίζει το μοντέλο της στην ευκολία και την ασφάλεια της πώλησης αλλά και της αγοράς ηλεκτρονικών συσκευών. Οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν συσκευές «σαν καινούργιες» με έκπτωση έως και 40% σε σχέση με τις νέες, ενώ σύμφωνα με τα στελέχη της Flip, η μέση εξοικονόμηση φτάνει έως και τα 300 ευρώ ανά αγορά. Η πλατφόρμα καλύπτει πέντε βασικές κατηγορίες: smartphones, tablets, laptops, smartwatches και κονσόλες.

Η αξιοπιστία του προϊόντος στηρίζεται σε πλήρη ανακατασκευή από εξειδικευμένους τεχνικούς, σε 67 τεχνικούς ελέγχους ποιότητας, σε εγγυημένη υγεία μπαταρίας άνω του 85%, καθώς και σε διετή εγγύηση. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει γρήγορη παράδοση σε 2 έως 4 εργάσιμες ημέρες και δυνατότητες άτοκων δόσεων μέσω συνεργασιών με την Klarna και την tbi bank. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, καθιστά τη refurbished τεχνολογία πιο προσιτή και πιο ελκυστική για ευρύτερα κοινά.

Η ελληνική αγορά

Η παρουσία της Flip στην Ελλάδα εξελίχθηκε ιδιαίτερα έντονα το 2025, με την εταιρεία να καταγράφει όχι μόνο αυξημένες πωλήσεις αλλά και μεγαλύτερη αποδοχή από τους καταναλωτές. Σε διάστημα 2,5 ετών παρουσίας, ο συνολικός τζίρος στην ελληνική αγορά ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις φθάνουν τις 58.000 συσκευές. Το μέσο ποσό ανά αγορά διαμορφώνεται στα 350 ευρώ, δείχνοντας ότι το κοινό της πλατφόρμας αναζητά οικονομικότερες αλλά ποιοτικά αξιόπιστες επιλογές.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας φαίνεται να παίζει και η εποχικότητα, με περιόδους όπως Black Friday, Back to School, Christmas Offers, χειμερινές και καλοκαιρινές εκπτώσεις, αλλά και Spring & Easter Deals να ενισχύουν τη ζήτηση. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει στη Flip να παραμένει σταθερά στην αγορά και να αξιοποιεί τις περιόδους αυξημένης καταναλωτικής κίνησης.

Κυκλική οικονομία και περιβάλλον

Πέρα από τα εμπορικά μεγέθη, η Flip επιχειρεί να τοποθετήσει τον εαυτό της και στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας. Τα στελέχη της Flip αναφέρθηκαν σε χαμηλά ποσοστά κυκλικότητας στην Ευρώπη και ακόμη χαμηλότερα στην Ελλάδα, καθώς και στο ζήτημα των ηλεκτρονικών αποβλήτων, που αποτελούν ένα από τα πλέον επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η επαναχρησιμοποίηση συσκευών, σύμφωνα με την εταιρεία, συμβάλλει στην παράταση του κύκλου ζωής τους και στη μείωση των εκπομπών που συνδέονται με την παραγωγή νέων προϊόντων.

Η Flip υποστηρίζει ότι η δραστηριότητά της βοηθά στη μετατροπή μιας συνήθειας κατανάλωσης σε μια πιο υπεύθυνη και βιώσιμη επιλογή. Σε αυτό το πλαίσιο, η refurbished τεχνολογία παρουσιάζεται όχι μόνο ως οικονομικά συμφέρουσα αλλά και ως μέρος μιας ευρύτερης περιβαλλοντικής λύσης. Η εταιρεία επιδιώκει, έτσι, να εδραιώσει ένα brand που συνδυάζει εμπιστοσύνη, καινοτομία και βιωσιμότητα.

Το επόμενο βήμα

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επόμενη μέρα για τη Flip περιλαμβάνει διεύρυνση της πρόσβασης στην high-end τεχνολογία, περαιτέρω καθιέρωση του refurbished ως mainstream επιλογής, επενδύσεις σε νέες συνεργασίες και υπηρεσίες και εστίαση στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η στρατηγική αυτή δείχνει ότι η εταιρεία δεν στοχεύει μόνο στην αύξηση των μεγεθών της, αλλά και στη διαμόρφωση μιας νέας καταναλωτικής κουλτούρας γύρω από την ανακατασκευασμένη τεχνολογία.

Από την πλευρά της, η Country Manager της Flip στην Ελλάδα, Χρυσάνθη Βαλιανάτου, σημείωσε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία στη χώρα, τονίζοντας πως η αύξηση του τζίρου και η προσθήκη νέων πελατών αποδεικνύουν ότι οι refurbished συσκευές έχουν πλέον εξελιχθεί σε συνειδητή επιλογή για ένα ολοένα και ευρύτερο κοινό. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Flip εμφανίζεται έτοιμη να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική και περιφερειακή αγορά, επενδύοντας σε ανάπτυξη, εξυπηρέτηση και τεχνολογική αξιοπιστία.