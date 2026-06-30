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Wall Street: Το καλύτερο εξάμηνο της τελευταίας πενταετίας για τον Dow Jones

Ο Dow σημείωσε άνοδο 100 μονάδων κλείνοντας το καλύτερο πρώτο εξάμηνο των τελευταίων 5 ετών στη Wall Street - Ο Nasdaq κατέγραψε το καλύτερο τρίμηνο από το 2020

Wall Street 30.06.2026, 23:14
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Wall Street: Το καλύτερο εξάμηνο της τελευταίας πενταετίας για τον Dow Jones
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Οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Τρίτη, ωθούμενες από τα έντονα κέρδη στον κλάδο των μικροεπεξεργαστών, καθώς η Wall Street ετοιμαζόταν να κλείσει ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο και δεύτερο τρίμηνο.

Ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με άνοδο 0,26% στις 52.317,66 μονάδες. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite σημείωσαν άνοδο 0,79% (στις 7.499,24 μονάδες) και 1,3% (στις 26.213,72 μονάδες), αντίστοιχα.

Η ανοδική πορεία υποστηρίχθηκε από την άνοδο των μετοχών εταιρειών ημιαγωγών. Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, ενώ η Advanced Micro Devices σημείωσε άνοδο 7%, όπως και η Intel. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) σημείωσε άνοδο 3%, με το κέρδος του από την αρχή του έτους να ξεπερνά το 81%.

Η Τρίτη σηματοδοτεί την τελευταία ημέρα του πρώτου εξαμήνου και του δεύτερου τριμήνου.

Ο δείκτης Dow σημείωσε άνοδο 8,9% κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή από το πρώτο εξάμηνο του 2021, όταν είχε σημειώσει άνοδο 12,7%. Ο S&P 500 έχει επίσης σημειώσει άνοδο 9% το πρώτο εξάμηνο, ενώ ο Nasdaq έχει ξεπεράσει τις επιδόσεις του με άνοδο 12,6%. Επιπλέον, ο δείκτης Russell 2000 έχει σημειώσει άνοδο άνω του 21%, οδεύοντας προς το καλύτερο πρώτο εξάμηνο από το 1991.

Η αρχή του έτους χαρακτηρίστηκε από αστάθεια. Ενώ οι κύριοι δείκτες έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αυτό συνέβη παρά τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, καθώς και την αβεβαιότητα σχετικά με τη βιωσιμότητα των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Για μένα, το δίδαγμα του πρώτου εξαμήνου του 2026 είναι ότι τα κέρδη έχουν μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε άλλο, εκτός ίσως από τα επιτόκια», δήλωσε ο Τιμ Χόλαντ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Orion.

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα ισχυρό για τις μετοχές, καθώς οι φόβοι σχετικά με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) υποχώρησαν και ο πόλεμος φάνηκε να πλησιάζει σε επίλυση.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν άνοδο περίπου 14% και 20%, αντίστοιχα, κατά το δεύτερο τρίμηνο, και βρίσκονται σε πορεία για τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδό τους από το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Ο Dow σημείωσε άνοδο άνω του 12% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατευθυνόμενος προς το ισχυρότερο τρίμηνο από το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Εκτός αν ενταθούν οι εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ο Χόλαντ αναμένει ότι η ανοδική πορεία της αγοράς θα συνεχίσει να διευρύνεται για το υπόλοιπο του έτους, με τους επενδυτές να στρέφονται όλο και περισσότερο προς φθηνότερους τομείς της αγοράς.

«Ο κόσμος συνεχίζει να εστιάζει στην αύξηση των επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη (AI) και στο εμπόριο AI, και νομίζω ότι δικαίως, αλλά αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά την αγορά, αυτό που έχει αποδώσει μέχρι σήμερα, και τουλάχιστον και για τον μήνα Ιούνιο, είναι οι μετοχές αξίας σε αντίθεση με τις μετοχές ανάπτυξης», πρόσθεσε. «Τα επιτόκια πιθανότατα θα είναι ελαφρώς αυξημένα, κάτι που τείνει να αποτελεί εμπόδιο για τις μετοχές ανάπτυξης με υψηλότερες τιμές, αλλά τείνει να αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για τις μετοχές που επηρεάζονται από την οικονομική συγκυρία και παρόμοιες κατηγορίες».

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