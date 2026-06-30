AirCanteen: Πόσο έκλεισε το 2025 – Τα σχέδια για την ανάπτυξη του δικτύου

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Μικτή εικόνα παρουσίασε η AirCanteen AE για τη χρήση 2025, αφού κατέγραψε αύξηση στον κύκλο εργασιών και ταυτόχρονη πτώση στην κερδοφορία της.

Παράλληλα, η εταιρεία ακολούθησε στρατηγική επέκτασης σε κεντρικά και περιφερειακά αεροδρόμια, ποντάροντας έτσι στην αυξημένη τουριστική κίνηση που έχουν δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί ανά την Ελλάδα, με προοπτική να αυξήσει μελλοντικά τον τζίρο και τα κέρδη της.

Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις το 2025 σκαρφάλωσαν στα 57 εκατ. ευρώ έναντι των 50 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση 13,7%.

Από την άλλη πλευρά, η λειτουργική κερδοφορία της εταιρίας (EBITDA) διαμορφώθηκε στα 10,3 εκατ. ευρώ, έναντι 11,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 14,1%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η πτώση αποδίδεται στην αύξηση του κόστους πρώτων υλών και στις ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις.

Την ίδια ώρα, σημαντική μείωση κατέγραψαν και τα κέρδη μετά από φόρους, φτάνοντας στα 2,8 εκατ. ευρώ, έναντι των 6,6 εκατ. ευρώ το 2024.

Πάντως, η διοίκηση της AirCanteen AE έκρινε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας ικανοποιητική, καθώς, όπως τόνισε, τα ίδια κεφάλαια ως και τις 31/12/2025 ανέρχονταν στο ποσό των 6,64 εκατ. ευρώ. Πρόσθεσε ότι η εφαρμογή του IFRS 16 είχε θετική επίδραση στην κερδοφορία τόσο της τρέχουσας όσο και της προηγούμενης χρήσης.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία είχε μηδενικές μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις τόσο για το 2024 όσο και για τη χρήση 2025.

Αύξηση προσωπικού και εξόδων διοίκησης

Το προσωπικό της εταιρείας αυξήθηκε στα 363 άτομα το 2025 έναντι 323 υπαλλήλων το 2024, γεγονός που αντανακλάται στο συνολικό κόστος για τις αμοιβές του προσωπικού: από τα 9,19 εκατ. ευρώ το κόστος ανέβηκε στα 12,12 εκατ. ευρώ το 2025.

Παράλληλα, τα έξοδα διοίκησης σκαρφάλωσαν στα 4,86 εκατ. ευρώ έναντι 1,86 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ αυξημένα ήταν και τα έξοδα διάθεσης: από τα 27, 47 εκατ. ευρώ το 2024 έφτασαν στα 32, 95 εκατ. ευρώ το 2025.

Επιπρόσθετα, οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης αυξήθηκαν από τις 496 χιλιάδες ευρώ το 2024 στα 2,40 εκατ. ευρώ το 2025.

Διανομή κερδών

Στις 18 Ιουνίου του 2026, το ΔΣ της εταιρείας πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να προχωρήσει σε διανομή από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης ποσού ύψους 2,85 εκατ. ευρώ και από τα συσσωρευμένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού ύψους 150.000 ευρώ.

Επέκταση δικτύου

Κατά την χρήση 2025 η AirCanteen AE προχώρησε σε ανακαινίσεις υφιστάμενων καταστημάτων της σε Αθήνα αλλά και στα περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ άνοιξε νέα καταστήματα στα αεροδρόμια Σκιάθου, Καλαμάτας και Ζακύνθου.

Η επέκταση του δικτύου συνεχίζεται και στην παρούσα χρήση. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τον Ιανουάριο του 2026 η εταιρεία πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό της τα περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport και το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς.

Έπειτα, τον Μάιο η AirCanteen ενίσχυσε την παρουσία της με άλλα τέσσερα καταστήματα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ ανέλαβε και την εκμετάλλευση κυλικείου στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου.

Στο επίκεντρο οι τουριστικοί προορισμοί

Παρά την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της εταιρίας, στηριζόμενη στην ισχυρή θέση της στην αγορά, την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου της και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες της.

Σημείο «κλειδί» για την περαιτέρω ανάπτυξή της θεωρείται εκ μέρους της διοίκησης η ενίσχυση της παρουσίας της σε βασικούς τουριστικούς και εμπορικούς προορισμούς

Το προφιλ της AirCanteen

Η Air Canteen είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία υπηρεσιών εστίασης, με ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων που περιλαμβάνει καφετέριες, snack bars και εστιατόρια, τα οποία λειτουργούν στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ελλάδας.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2017 και σήμερα διαχειρίζεται πάνω από 60 καταστήματα σε 12 ελληνικά αεροδρόμια και στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.