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CVC: Εξαγορά της Irca για ενίσχυση της παρουσίας στα συστατικά τροφίμων

Η CVC επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στον κλάδο των συστατικών τροφίμων, αποκτώντας την Irca, σε συμφωνία-μαμούθ των 4,3 δισ. δολαρίων

World 30.06.2026, 16:30
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CVC: Εξαγορά της Irca για ενίσχυση της παρουσίας στα συστατικά τροφίμων
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Η στρατηγική των μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και ανθεκτική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η CVC Capital Partners προχωρά σε ακόμη μία σημαντική εξαγορά, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά των συστατικών τροφίμων μέσω της απόκτησης της ιταλικής Irca από το επενδυτικό fund Advent, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Νέα επένδυση της CVC στην αγορά συστατικών τροφίμων

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ CVC ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Irca, εταιρείας που εξειδικεύεται στην παραγωγή πρώτων υλών και ημιέτοιμων προϊόντων για τη ζαχαροπλαστική, την αρτοποιία, τη σοκολάτα και το παγωτό.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Η CVC επισημαίνει ότι στόχος της είναι να στηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, αξιοποιώντας τη διεθνή παρουσία και τις προοπτικές επέκτασής της.

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Irca

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κατά τη διάρκεια της επενδυτικής παρουσίας της Advent, η Irca κατέγραψε θεαματική ανάπτυξη. Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε από περίπου 370 εκατ. ευρώ το 2021 σε 1,5 δισ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων και της διεθνούς παρουσίας της.

Η εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 7.000 προϊόντα, τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες της βιομηχανίας τροφίμων και της εστίασης, ενώ εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες. Η ισχυρή γεωγραφική διασπορά αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που καθιστούν την Irca ιδιαίτερα ελκυστική για διεθνείς επενδυτές.

Η ευρύτερη στρατηγική της CVC

Η συμφωνία εντάσσεται σε μια σειρά μεγάλων κινήσεων που πραγματοποιεί η CVC στον τομέα των συστατικών τροφίμων. Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, στα τέλη Μαΐου η εταιρεία συμφώνησε επίσης να αποκτήσει τη δραστηριότητα συστατικών τροφίμων της International Flavors & Fragrances (IFF), σε συμφωνία που αποτίμησε τη συγκεκριμένη μονάδα στα 4,3 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού.

Οι δύο συναλλαγές αποτυπώνουν τη στρατηγική της CVC να ενισχύσει την παρουσία της σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από σταθερή ζήτηση, ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης και αυξανόμενη διεθνή κατανάλωση. Παράλληλα, αναδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον των private equity funds για επιχειρήσεις που διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ισχυρά εμπορικά σήματα και παγκόσμια πελατειακή βάση, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

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