ΣΕΒ: Νέα διοίκηση και ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

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Την ετήσια Γενική Συνέλευσή του πραγματοποίησε το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, με κεντρικό άξονα τον απολογισμό πεπραγμένων της διετίας 2024–2026 και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε επίσης η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα του οργανισμού καθώς και το κεντρικό μήνυμα της επόμενης διετίας: «Η Βιωσιμότητα είναι επιχειρηματικό πλεονέκτημα» .

Στη Γενική Συνέλευση εξελέγη νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2026–2028. Στην πρώτη του συνεδρίαση, το νέο ΔΣ ανακήρυξε για δεύτερη θητεία ως Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.

Το νέο ΔΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Γεώργιος Αλεξόπουλος [HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.]

Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Σκιαδάς [ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Γενικός Γραμματέας

Σέργιος Σαραφόπουλος [ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ]

Ταμίας

Ράνια Αικατερινάρη [ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών]

Μέλη

Γεώργιος Μυλωνογιάννης [ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Έλενα Αθουσάκη [ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.]

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος [ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ]

Ευγένιος Δενδρινός [COSTA NAVARINO (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΤΕΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA)]

Αθανάσιος Κεφάλας [IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ]

Νικόλαος Κεραμίδας [Metlen Energy & Metals ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.]

Νικόλαος Εμμανουηλίδης [NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.]

ΣΕΒ: Νέα φάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Πρόεδρος του ΒΙΑΝ, κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, δήλωσε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη «εισέρχεται σε μια νέα φάση. Επαναπροσδιορίζεται μέσα από τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας, της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής ανθεκτικότητας».

Συμπλήρωσε έπειτα ότι «αυτή τη νέα πραγματικότητα καλείται να υπηρετήσει και το ΒΙΑΝ τη νέα διετία, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις με τεκμηριωμένες θέσεις, πρακτικά εργαλεία και ουσιαστικό διάλογο».

Από την πλευρά της, η Γενική Διευθύντρια του ΒΙΑΝ, κα. Ντιάνα Γεωργακοπούλου ανέφερε: «Η νέα διετία βρίσκει το ΒΙΑΝ με ισχυρές βάσεις, ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση και ακόμα μεγαλύτερη φιλοδοξία. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά παράγοντα ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας αξίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις».

Έπειτα η ίδια ξεκαθάρισε ότι «μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις επιχειρήσεις στην πράσινη μετάβαση και ενισχύουν τη θέση τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον».

Απολογισμός διετίας 2024–2026

Κατά τη διετία 2024–2026, το ΒΙΑΝ ενίσχυσε τον θεσμικό του ρόλο ως σημείο αναφοράς για τη σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα:

συμμετείχε ενεργά στις σημαντικότερες δημόσιες διαβουλεύσεις, με σημαντικό ποσοστό των θέσεών του να ενσωματώνεται στο τελικό ρυθμιστικό πλαίσιο,

διεύρυνε τη βάση των μελών του κατά 17%, με την προσθήκη 6 νέων εταιρειών,

ενίσχυσε την παρουσία του στον δημόσιο διάλογο, συμμετέχοντας σε συνέδρια, ενημερωτικές εκδηλώσεις και αρθρογραφία,

ανέπτυξε νέες στρατηγικές συνεργασίες, μεταξύ των οποίων και το Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο του έργου Attica Water Lab – μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης ανακτημένου νερού στην Αττική και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε και η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα του ΒΙΑΝ, η οποία αποτυπώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον θεσμικό του ρόλο και τη στρατηγική σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την ανταγωνιστικότητα.