Motor Oil: Σε αναβάθμιση εκτιμήσεων για EBITDA και καθαρά κέρδη προχώρησε η NBG Securities

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Σε σημαντική αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τη Motor Oil προχώρησε η NBG Securities, επικαλούμενη τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου του 2026 και τις ευνοϊκές προοπτικές για τα περιθώρια διύλισης. Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Outperform» και αυξάνει την τιμή-στόχο στα 51 ευρώ από 41 ευρώ προηγουμένως, βλέποντας περιθώριο ανόδου 28% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η Motor Oil, η οποία διαθέτει ένα από τα πλέον σύνθετα διυλιστήρια της Μεσογείου με δείκτη πολυπλοκότητας Nelson 12,61, τον δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη, και δυναμικότητα επεξεργασίας 220 χιλιάδων βαρελιών ημερησίως, ξεκίνησε το 2026 με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις.

Επωφελούμενη από το ευνοϊκό περιβάλλον στη διύλιση, τα υψηλά περιθώρια στα μεσαία αποστάγματα και την αύξηση των πωλήσεων, κατέγραψε προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 381 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 76% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και υψηλότερα τόσο από τις εκτιμήσεις της NBG Securities όσο και από τη συναίνεση της αγοράς.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα 203 εκατ. ευρώ, ενώ οι ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 378 εκατ. ευρώ οδήγησαν σε σημαντική αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος υποχώρησε στα 1,26 δισ. ευρώ από 1,58 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, τα διεθνή περιθώρια διύλισης παρέμειναν ισχυρά και κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, καθώς η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμένη προσφορά μεσαίων αποσταγμάτων λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, η εταιρεία κατάφερε να αντικαταστήσει πλήρως τις προμήθειες αργού πετρελαίου από το Ιράκ ήδη από τον Μάρτιο, χωρίς να επηρεαστεί η τροφοδοσία του διυλιστηρίου.

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, η NBG Securities αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την περίοδο 2026-2028, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις για τα EBITDA κατά 37% για το 2026 και κατά 17%-21% για τα επόμενα δύο χρόνια. Πλέον προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του 2026 θα αυξηθούν κατά 8,5% στα 821 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για πτώση 22%, ενώ τα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1,42 δισ. ευρώ.

Στο 5% η μερισματική απόδοση

Η αναβάθμιση των προβλέψεων μεταφράζεται και σε ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η Motor Oil θα διανείμει συνολικό μέρισμα 2 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2026, το υψηλότερο στην ιστορία της εταιρείας, το οποίο αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 5%.

Για τα επόμενα χρόνια, παρά την εκτίμηση για ομαλοποίηση των περιθωρίων διύλισης, η NBG Securities προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη θα διατηρηθούν κοντά στα 700 εκατ. ευρώ ετησίως, επιτρέποντας τη διατήρηση ελκυστικών μερισμάτων με αποδόσεις κοντά στο 4,5%.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξιολογεί ως ουδέτερη από πλευράς αποτίμησης τη συμφωνία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Motor Oil στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η συναλλαγή περιλαμβάνει την πώληση προς τη ΔΕΗ αιολικών πάρκων εγκατεστημένης ισχύος 107 MW και του εναπομείναντος 51% της UNAGI σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων υπό ανάπτυξη συνολικής ισχύος 1.175 MW, ενώ ταυτόχρονα η Motor Oil αποκτά το υπόλοιπο 25% της UNAGI.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στα 237 εκατ. ευρώ. Κατά την NBG Securities, η συμφωνία βελτιστοποιεί τη στρατηγική του ομίλου στον τομέα της ενέργειας, αυξάνοντας την έκθεσή του σε αιολικά έργα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS), ενώ παράλληλα περιορίζει τις μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Επιχειρησιακή υπεροχή

Η NBG Securities παραμένει ιδιαίτερα θετική για τη μετοχή της Motor Oil, θεωρώντας ότι η επιχειρησιακή υπεροχή του ομίλου του επιτρέπει διαχρονικά να επιτυγχάνει περιθώρια διύλισης υψηλότερα από τα διεθνή επίπεδα αναφοράς. Επιπλέον, οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το περιστατικό πυρκαγιάς του προηγούμενου έτους έχουν ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμικότητα επεξεργασίας αργού πετρελαίου του διυλιστηρίου.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά επίσης ότι η αγορά δεν αποτιμά πλήρως την αξία του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της εταιρείας, των μελλοντικών έργων που διαθέτει στο pipeline, καθώς και της παρουσίας της στην κυκλική οικονομία.

Με βάση τη συνδυαστική χρήση μοντέλου προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) και αποτίμησης κατά το άθροισμα των επιμέρους δραστηριοτήτων (Sum of the Parts), η NBG Securities προσδιορίζει την εύλογη αξία της Motor Oil στα 51 ευρώ ανά μετοχή. Παρά την άνοδο περίπου 27% που έχει καταγράψει η μετοχή από την αρχή του έτους, η χρηματιστηριακή υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση 4%-19% σε όρους EV/EBITDA για την περίοδο 2026-2028 έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών της.

Επιπλέον, ο δείκτης EV/EBITDA για το 2026 διαμορφώνεται στις 3,6 φορές, σημαντικά χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας που ανέρχεται στις 4,8 φορές, γεγονός που αφήνει, κατά την ανάλυση, σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανατίμησης της μετοχής.