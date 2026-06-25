Όμιλος AKTOR: Σηκώνει 1 δισ. ευρώ με ΑΜΚ και ομόλογο

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Σε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις χρηματοδότησης της τελευταίας περιόδου στον κλάδο των υποδομών προχωρά ο Όμιλος AKTOR, δρομολογώντας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ, με στόχο να αντλήσει συνολικά νέα κεφάλαια έως 1 δισ. ευρώ. Η στρατηγική αυτή κίνηση αποσκοπεί στην επιτάχυνση του αναπτυξιακού σχεδίου του ομίλου, συνολικού προϋπολογισμού έως 3 δισ. ευρώ, για την επόμενη πενταετία και τη μετεξέλιξή του σε έναν πιο ολοκληρωμένο και καθετοποιημένο όμιλο υποδομών.

Η διοίκηση του ομίλου επιδιώκει να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική ευελιξία και να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος 2027-2031, το οποίο βασίζεται σε τρεις βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες: τις παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το LNG. Παράλληλα, ο κατασκευαστικός κλάδος παραμένει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του ομίλου, διατηρώντας κομβικό ρόλο στο συνολικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Οι όροι της χρηματοδότησης

Η ΑΜΚ του ομίλου τελεί υπό την υποστήριξη ως underwriters των Bank of America Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη μεγάλων διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων στο επενδυτικό πλάνο και στις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου AKTOR. Η διαδικασία απευθύνεται κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στους Έλληνες επενδυτές.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος έχει συμφωνήσει με την UBS Europe να αναλάβει το underwriting της ομολογιακής έκδοσης ύψους 300 εκατ. ευρώ. Σημαντική θεωρείται και η στάση των βασικών μετόχων WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, οι οποίοι έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με συνολική επένδυση έως 300 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας έμπρακτα τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό.

Το αναπτυξιακό σχέδιο 2026-2031

Κεντρικός στόχος του ομίλου είναι η ταχύτερη υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου έως το 2031, με συνολικές επενδύσεις 3 δισ. ευρώ και με έμφαση στην αύξηση της κλίμακας και της ποιότητας των εσόδων. Σύμφωνα με τον Όμιλο AKTOR, η διοίκηση επιδιώκει σημαντική ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων και μεγαλύτερη διαφοροποίηση του EBITDA, ώστε περίπου το 60% να προέρχεται μεσομακροπρόθεσμα από δραστηριότητες με σταθερές και προβλέψιμες ταμειακές ροές, όπως οι παραχωρήσεις και η ενέργεια.

Σε προσαρμοσμένη βάση, το EBITDA του ομίλου εκτιμάται σε 207 εκατ. ευρώ για το 2025, με μεσομακροπρόθεσμο στόχο τα 600-650 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή του παρουσία και να τοποθετηθεί ισχυρότερα στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τη μετάβαση από ένα καθαρά κατασκευαστικό μοντέλο σε ένα πολυκλαδικό επενδυτικό σχήμα.

Κατασκευές, LNG, ΣΔΙΤ και ΑΠΕ

Στον κλάδο των κατασκευών, ο AKTOR εμφανίζεται με ισχυρό ανεκτέλεστο, ύψους 4,7 δισ. ευρώ, που προσφέρει ορατότητα στα μελλοντικά έσοδα και λειτουργεί ως βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Το κατασκευαστικό χαρτοφυλάκιο παραμένει κομβικό, καθώς ο όμιλος επιχειρεί να αξιοποιήσει συνέργειες με άλλες δραστηριότητες και να ενισχύσει την κερδοφορία του μέσω καλύτερου ελέγχου κόστους και βελτιωμένης απόδοσης έργων.

Στον τομέα του LNG, ο AKTOR στοχεύει να αναδειχθεί σε παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες 1,5 bcm και επιδιώκοντας πρόσθετες συμφωνίες 5 bcm το προσεχές διάστημα. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, όπως μονάδα φυσικού αερίου στην Αλβανία και FSRU στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και στόχο EBITDA 75-125 εκατ. ευρώ.

Στις παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ, η εταιρεία στοχεύει να χτίσει ένα χαρτοφυλάκιο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα εσόδων, αξιοποιώντας projects όπως οι φοιτητικές εστίες Κρήτης, η Πυλία Οδός, ο ΒΟΑΚ και το αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ του Ταυρωπού. Για τον συγκεκριμένο τομέα, ο μακροπρόθεσμος στόχος EBITDA κυμαίνεται στα 100-150 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις που φθάνουν τα 900 εκατ. ευρώ.

Στις ΑΠΕ, ο όμιλος δίνει έμφαση στην καθετοποίηση και στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος 1,1-1,2 GW έως το 2031, με ήδη συμβασιοποιημένα έσοδα κατά 97% στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο. Ο στόχος για τον κλάδο των ΑΠΕ τοποθετείται στα 125-175 εκατ. ευρώ EBITDA, με επενδύσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ και προοπτική επέκτασης και στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού.

Σημασία για την αγορά

Η κίνηση του Ομίλου AKTOR δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση νέων έργων, αλλά και τη συνολική μεταμόρφωση του επιχειρηματικού του προφίλ. Μέσω της ΑΜΚ και της ομολογιακής έκδοσης, ο όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει την επενδυτική του βάση, να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και να εδραιωθεί ως καθετοποιημένος όμιλος υποδομών με διεθνή προσανατολισμό.

Το σχέδιο στηρίζεται σε ένα μίγμα συμβατικών έργων, σταθερών ροών και ενεργειακών υποδομών, που αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα των εσόδων του ομίλου και να αυξήσει την ανθεκτικότητά του σε βάθος χρόνου. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα χρηματοδοτική κίνηση αποτελεί κομβικό βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου.