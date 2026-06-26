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AKTOR: Σε ποια deals στοχεύει με τη γραμμή πυρός 1 δισ. ευρώ

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR αποσκοπεί με την ΑΜΚ των 650 εκατ. και το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ στην προσέλκυση διεθνών και αμερικανικών κεφαλαίων

Business 26.06.2026, 07:00
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AKTOR: Σε ποια deals στοχεύει με τη γραμμή πυρός 1 δισ. ευρώ
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Με μία γραμμή πυρός ύψους 1 δισ. ευρώ ο Όμιλος AKTOR επιδιώκει να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό του πλάνο των 3 δισ. ευρώ που έχει αποφασίσει να δρομολογήσει έως το 2031.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR στη διάρκεια χθεσινής έκτακτης συνέντευξης που παραχώρησε με τον Κωνσταντίνο Αδαμόπουλο, CFO του Ομίλου εμφανίστηκε βέβαιος για την άντληση κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ τα οποία θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, όπως αποκάλυψε χθες 25 Ιουνίου ο ΟΤ και από την έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Ο ισχυρός μέτοχος της AKTOR αν και απέφυγε επιμελώς να απαντήσει σε ερωτήσεις για την πιθανή συμμετοχή στην ΑΜΚ του DFC (αμερικανικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός) εξέφρασε την επιθυμία της τοποθέτησης αμερικανικών κεφαλαίων

Η βεβαιότητα Εξάρχου για την ΑΜΚ της AKTOR

Ο ίδιος στηρίζει τη σιγουριά του για την επιτυχημένη έκβαση της ΑΜΚ – το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στις 21 Ιουλίου – στην υποστήριξη της από τους κορυφαίους αμερικανικούς οίκους Bank of America και Goldman Sachs και την ελβετική UBS.

Πέραν τούτου, ο Αλέξανδρος Εξάρχου έκανε γνωστή και τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου και των δύο βασικών μετόχων WINEX Investments Limited  (Μπάκος, Καϋμενάκης και Εξάρχου) και Castellano Properties Limited (οικογένεια Γκότση) με 300 εκατ. ευρώ. Τα ποσοστά στο μετοχικό κεφάλαιο της AKTOR σήμερα είναι  40,5% και 19,5% και σύμφωνα με τον Πρόεδρο και CEO εκτιμά πώς με την ΑΜΚ το σύνολο των μετοχών τους δεν θα υποχωρήσει κάτω από 51%.

Ο ισχυρός μέτοχος της AKTOR αν και απέφυγε επιμελώς να απαντήσει σε ερωτήσεις για την πιθανή συμμετοχή στην ΑΜΚ του DFC (αμερικανικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός) εξέφρασε την επιθυμία της τοποθέτησης αμερικανικών κεφαλαίων.

Δεν έκρυψε δε, και τη βεβαιότητα του για την έκβαση της έκδοσης του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ ως private placement από επενδυτή, με την UBS να τρέχει την έκδοση.

Το επενδυτικό σχέδιο και τα deals της AKTOR

Σύμφωνα με τη διοίκηση της AKTOR η  προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποτελέσει θεμελιώδη πυλώνα της Νέας Στρατηγικής της Εταιρείας, που περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες
επενδύσεις ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ.

Με βάση τη βελτιωμένη επιχειρησιακή και στρατηγική ευελιξία, η Νέα Στρατηγική της Εταιρείας αποσκοπεί:

  • στην επέκταση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), μέσω της κατασκευής εξ ιδίων δυνατοτήτων (in house construction) και υλοποίησης έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ,
  • στην επέκταση της πλατφόρμας ΥΦΑ (LNG), και
  • στην περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RES) του Ομίλου.

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο κ. Αδαμόπουλος έκανε γνωστή την ποσοστιαία κατανομή του επενδυτικού προγράμματος των 3 δισ. ευρώ: Το 40% των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στις Παραχωρήσεις, το 40% στην Ενέργεια, το 10% στο LNG και το 10% στις κατασκευές.

Ο Εξάρχου φωτογράφισε τα νέα deals που επιδιώκει εντός κι εκτός συνόρων. Πιο συγκεκριμένα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συμμετοχής σε ώριμο project FSRU, στην εξαγορά πάρκων μπαταριών που βρίσκονται σε λειτουργία στη Βουλγαρία αλλά και την είσοδο του Ομίλου στη λιανική ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Πέραν αυτών στα σχέδια της AKTOR LNG είναι και η δραστηριοποίηση της στην εγχώρια αγορά εμπορίας φυσικού αερίου, μπαίνοντας σφήνα ουσιαστικά σε μεγάλους και εδραιωμένους παίκτες, όπως η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Metlen. Ο Εξάρχου έδωσε βαρύτητα στη διεκδίκηση έργων ΣΔΙΤ στη Ρουμανία καθώς και παραχωρήσεων στην περιοχή της βαλκανικής.

Η κατανομή των επενδύσεων και το διαφοροποιημένο EBITDA

Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό των επενδύσεων ανά τομέα δραστηριότητας του αλλά και στο πώς θα διαρθρώνεται το EBITDA των 600 – 700 εκατ. ευρώ το 2031.

Κύριο μέλημα του είναι η διατήρηση της καθαρής δανειακής μόχλευσης στο 3,5χ με 4.0χ του EBITDA αλλά και η στιβαρή κεφαλαιοποίηση του Ομίλου.

Στον κλάδο της κατασκευής σκοπεύει να επενδύσει κεφάλαια της τάξης των 240 εκατ. ευρώ φροντίζοντας να διατηρεί το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα 4,7 δισ. ευρώ και ο τομές να δίνει 200 με 250 εκατ. ευρώ EBITDA.

Ο όμιλος στοχεύει στην ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και Συστημάτων Αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 1,1 GW – 1,2 GW έως το 2031 αλλά και στην επέκτασή του στη λιανική αγορά του ηλεκτρισμού με σκοπό τη δημιουργία ενός καθετοποιημένου μοντέλου που θα συνδέει παραγωγή, διανομή και προμήθεια ηλεκτρισμού

Στον κλάδο του LNG ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται στην αγορά ως παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες LNG 1,5 bcm, ενώ στοχεύει σε περαιτέρω συμφωνίες 5 bcm το επόμενο διάστημα. Θα διαθέσει 200 εκατ. ευρώ με σημαντικό μέρος εξ αυτών να τοποθετείται σε ενεργειακές υποδομές όπως στο FSRU και σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Αλβανία. Στόχος είναι ο τομέας να δίνει 75 με 125 εκατ. ευρώ στα EBITDA.

Στις παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ θα τρέξουν επενδύσεις 900 εκατ. ευρώ σε έργα νέας γενιάς, όπως οι φοιτητικές εστίες Κρήτης, η Πυλία Οδός, ο ΒΟΑΚ και το αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ του Ταυρωπού, τα οποία έχουν έναρξη λειτουργίας το 2028 – 2029 και διάρκεια παραχώρησης 25 – 30 έτη. Επίσης, στοχεύει στην ανάληψη νέων έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στο εξωτερικό, πέραν της Ρουμανίας. Ο τομέας αυτός επιδιώκεται να δώσει στα EBITDA 100 με 150 εκατ. ευρώ.

Τέλος στις ΑΠΕ θα διατεθούν επενδυτικά κεφάλαια 1,1 δισ. ευρώ. Ο όμιλος στοχεύει στην ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και Συστημάτων Αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 1,1 GW – 1,2 GW έως το 2031 αλλά και στην επέκτασή του στη λιανική αγορά του ηλεκτρισμού με σκοπό τη δημιουργία ενός καθετοποιημένου μοντέλου που θα συνδέει παραγωγή, διανομή και προμήθεια ηλεκτρισμού. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη Συστημάτων Αποθήκευσης στο εξωτερικό. Για τον κλάδο των ΑΠΕ στόχος είναι EBITDA 125 με 175 εκατ. ευρώ.

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Δημήτρης Χαροντάκης

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