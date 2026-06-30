UBS: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες, σύσταση αγορά

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Θετική στάση απέναντι στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο διατηρεί η UBS, εκτιμώντας ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν από τους βασικούς ωφελούμενους της ισχυρής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, ενώ οι κινήσεις αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου, μέσω εξαγορών και υψηλότερων διανομών προς τους μετόχους, αποτελούν τον επόμενο σημαντικό καταλύτη για τις μετοχές τους.

Η ελβετική επενδυτική τράπεζα υπογραμμίζει ότι οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να είναι ελκυστικές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά την ισχυρή άνοδο που έχει προηγηθεί.

Οι προοπτικές του κλάδου

Σύμφωνα με την UBS, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση ώστε να επωφεληθούν από τη συνεχιζόμενη επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία υποστηρίζεται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθώς και από τη διατήρηση ισχυρών μακροοικονομικών συνθηκών.

Η UBS εκτιμά ότι η αγορά εισέρχεται σε έναν διαρθρωτικό κύκλο αύξησης της εταιρικής χρηματοδότησης, προβλέποντας μέση ετήσια αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου 8% την περίοδο 2025-2028.

Παράλληλα, θεωρεί ότι τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (NIM) έχουν ήδη φθάσει στο χαμηλότερο σημείο τους, ενώ η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) αναμένεται να επιταχυνθεί, καθώς θα ενισχύεται η πιστωτική επέκταση.

Θετικά για τα έσοδα αξιολογείται και η προοπτική σημαντικής αύξησης των εσόδων από προμήθειες και διαχείριση κεφαλαίων (Fees & Commissions), ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό ομαλοποιηθεί, με την UBS να εκτιμά ότι ο πιστωτικός κίνδυνος θα παραμείνει περιορισμένος.

Την ίδια στιγμή, η συνεχής ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών δημιουργεί περιθώρια τόσο για υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους όσο και για νέες εξαγορές.

Θετική εικόνα για την ελληνική οικονομία

Η UBS εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί κοντά στο 2% ετησίως τα επόμενα χρόνια, επίδοση που χαρακτηρίζει ελκυστική σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Αν και αναγνωρίζει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί βραχυπρόθεσμους κινδύνους, θεωρεί ότι αυτοί αντισταθμίζονται σε σημαντικό βαθμό από τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση της χώρας.

Κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη εξακολουθούν να διαδραματίζουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο η Ελλάδα δικαιούται συνολικά 36 δισ. ευρώ, έχοντας ήδη απορροφήσει περίπου 25 δισ. ευρώ.

Η UBS επισημαίνει ακόμη ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές, προβλέποντας πρωτογενές πλεόνασμα έως και 3,5% του ΑΕΠ το 2025, ενώ ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει στο 138% το 2026 και στο 133% το 2027.

Παράλληλα, εκτιμά ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω πιστωτικής επέκτασης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, κυρίως μέσω της επιτάχυνσης της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Θετικές συστάσεις και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Η UBS διατηρεί σύσταση Buy και για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, επισημαίνοντας ότι καθεμία διαθέτει διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Για την Alpha Bank, σημειώνει ότι, παρά τη χαμηλότερη σήμερα κερδοφορία της σε σχέση με τους ανταγωνιστές, αυτή βελτιώνεται σταθερά, υποστηριζόμενη από εξαγορές που ενισχύουν τα κέρδη, ενώ η τράπεζα εμφανίζει την υψηλότερη αναμενόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά την επόμενη τριετία.

Για τη Eurobank, η UBS κάνει λόγο για μία ιδιαίτερα ελκυστική περιφερειακή αναπτυξιακή ιστορία. Η εξαγορά της Hellenic Bank στην Κύπρο δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές ανόδου, ενώ οι δραστηριότητές της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ενισχύουν τόσο την ανάπτυξη όσο και την κερδοφορία. Παράλληλα, η εξαγορά του κλάδου ζωής της ασφαλιστικής Eurolife βελτιώνει τα κέρδη και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE), ενώ αφήνει περιθώρια και για υψηλότερες διανομές στους μετόχους.

Για την Εθνική Τράπεζα, η UBS εκτιμά ότι αποτελεί την ποιοτικότερη επιλογή για έκθεση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, καθώς διαθέτει την υψηλότερη κερδοφορία, την ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση και πολύ καλή ποιότητα ενεργητικού. Επιπλέον, θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα επιστροφής πλεονάζοντος κεφαλαίου πέραν των υφιστάμενων σχεδίων διανομής, ενώ η πρόσφατη συμφωνία bancassurance με την Allianz αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα κέρδη και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων μεσοπρόθεσμα.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η UBS επισημαίνει ότι το πρόσφατο Capital Markets Day ανέδειξε σημαντικές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και βελτίωσης της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων. Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ η UBS θεωρεί ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαθέτει περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης της αποτίμησής της.