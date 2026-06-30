ΕΣΑ: Το 3ευρώ δεν θα αποθαρρύνει σημαντικά τον καταναλωτή

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Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο ευρωπαϊκό τέλος ύψους 3ευρώ για κάθε δέμα που εισέρχεται από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών θεωρεί ότι το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, εκτιμά ότι έχει κυρίως εισπρακτικό χαρακτήρα και δεν αρκεί για να αποθαρρύνει ουσιαστικά τις αγορές από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Ένα τέλος 3 ευρώ σε προϊόντα χαμηλής ή μέσης αξίας δεν αλλάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του καταναλωτή.

Η ανακοίνωση για το 3ευρω από τον ΕΣΑ

«Παράλληλα, θεωρούμε πρακτικά αδύνατο να ελεγχθούν τα δισεκατομμύρια δέματα που εισέρχονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες τόσο για την αποτελεσματική εφαρμογή πρόσθετων επιβαρύνσεων όσο και για τον ουσιαστικό έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Για την Ελλάδα εκτιμούμε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η επιβολή ενός πρόσθετου εθνικού τέλους, εντός των ορίων που επιτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να υπάρξει ουσιαστικότερη εξισορρόπηση του ανταγωνισμού υπέρ του νόμιμου ελληνικού εμπορίου.