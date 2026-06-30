Νταντάδες της γειτονιάς: Πόσοι έχουν ωφεληθεί – Πώς θα πάρετε τα 500 ευρώ

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Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» διακρίνει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σύμφωνα με την οποία μόλις έναν μήνα μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας έχουν ήδη υποβληθεί 5.000 αιτήσεις από γονείς, 3.500 αιτήσεις από υποψήφιες νταντάδες και έχουν προχωρήσει τα πρώτα 400 συμφωνητικά.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι στόχος του προγράμματος είναι οι γονείς να μπορούν να βρουν πιστοποιημένη νταντά, με εκπαίδευση, λευκό ποινικό μητρώο και βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών, ώστε να ξέρουν ότι το παιδί τους βρίσκεται σε ασφαλή χέρια.

Αναφερόμενη στις καθυστερήσεις που υπήρχαν με την έκδοση των ποινικών μητρώων από τα Πρωτοδικεία, εξήγησε, μιλώντασς στον Ant1, ότι το υπουργείο δίνει πρακτική λύση για να διευκολυνθούν οι υποψήφιες νταντάδες: αντί να πηγαίνουν οι ίδιες στα Πρωτοδικεία, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, το υπουργείο θα συγκεντρώνει τα ΑΜΚΑ τους και θα τα αποστέλλει μία φορά την εβδομάδα στο Πρωτοδικείο για τον αναγκαίο έλεγχο.

Για τον τρόπο πληρωμής, διευκρίνισε ότι ο γονιός πληρώνει την νταντά και το εργόσημο, ώστε να διασφαλίζεται και η ασφαλιστική κάλυψη της επιμελήτριας, και αποζημιώνεται τον επόμενο μήνα.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα παρέχει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα σε γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ σε γονείς με μερική απασχόληση ή σε αναζήτηση εργασίας.

Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να ανέρχεται έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών και στο πλαίσιο αυτό προσφέρεται οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας.

Στο επίσημο δίκτυο φροντίδας εντάσσονται όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες, καθώς και φοιτήτριες.

Εξ αρχής το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε τα κριτήρια είναι ελαστικά και να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης, όπως είπε σε παλαιότερη συνέντευξή της η κα Μιχαηλίδου.