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Wall Street: Ξεκίνημα με πτώση στην αρχή του νέου τριμήνου

Ο Dow έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, αφού άγγιξε ιστορικό υψηλό - Ο Nasdaq σημείωσε πτώση στο ξεκίνημα του Ιουλίου

Wall Street 01.07.2026, 23:07
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Wall Street: Ξεκίνημα με πτώση στην αρχή του νέου τριμήνου
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Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average έφτασε σε ιστορικό υψηλό πριν υποχωρήσει την Τετάρτη στην Wall Street, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία του πρώτου εξαμήνου, ενώ ο δείκτης Nasdaq Composite αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω των πτώσεων στις μετοχές των κατασκευαστών μικροεπεξεργαστών.

Ο Dow Jones έκλεισε με οριακή πτώση 0,02% στις 52.306,22, ενώ ο S&P500 έκλεισε με πτώση 0,21% στις 7.483,25.

Ο δείκτης Nasdaq Composite σημείωσε πτώση περίπου 0,66% κλείνοντας τελικά στις 26.040,031 μονάδες, καθώς οι επενδυτές πούλησαν μετοχές εταιρειών ημιαγωγών, δημιουργώντας κέρδη μετά την άνοδο άνω του 80% που κατέγραψαν οι μετοχές αυτές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η Micron έπεσε κατά 9%, αν και εξακολουθεί να παρουσιάζει άνοδο περίπου 250% από την αρχή του έτους. Η Sandisk υποχώρησε κατά 10%, χάνοντας μέρος της δυναμικής της, αφού είχε σημειώσει άνοδο άνω του 850% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η Nvidia και η Broadcom υποχώρησαν επίσης κατά περίπου 1% και 2%, αντίστοιχα.

«Η τάση της “Μεγάλης Εναλλαγής” συνεχίζεται και στο [τρίτο τρίμηνο], καθώς οι παραδοσιακές, «βαρετές» μετοχές του Dow Jones συνεχίζουν να προσελκύουν εισροές κεφαλαίων που προέρχονται απευθείας από πρόσφατες ρευστοποιήσεις κερδών από μετοχές του τεχνολογικού κλάδου», δήλωσε ο Τζεφ Κιλμπεργκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της KKM Financial, στο CNBC. «Αυτό είναι εξαιρετικά θετικό και υπογραμμίζει τη διεύρυνση του εύρους των μετοχών σε αυτή τη συνεχιζόμενη ανοδική αγορά, η οποία βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος της».

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά το ισχυρό ξεκίνημα του 2026 για τους κύριους δείκτες. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, ο Dow σημείωσε άνοδο 8,9%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του στο πρώτο εξάμηνο από το 2021. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 9,6%, ενώ ο Nasdaq ανέβηκε κατά 12,8%. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000
σημείωσε άνοδο σχεδόν 22%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του στο πρώτο εξάμηνο από το 1991.

Άλλες μετοχές μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας ανέκοψαν την πτώση του Nasdaq. Η Meta σημείωσε άνοδο σχεδόν 10% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει δραστηριότητα στον τομέα του cloud και θα πουλήσει την πλεονάζουσα υπολογιστική ισχύ της — μια κίνηση που θα μπορούσε να ενισχύσει τα έσοδά της. Οι «hyperscalers» Microsoft και Apple σημείωσαν επίσης άνοδο περίπου 3% και 2%, αντίστοιχα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, καθώς ο πρόεδρός της, Κέβιν Γουόρς, προέβη σε δηλώσεις στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Πορτογαλία. Αν και δεν έδωσε ενδείξεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική για την επικείμενη συνεδρίαση αυτού του μήνα, σημείωσε ότι «έχουμε διαπιστώσει ότι οι τιμές είναι υπερβολικά υψηλές».

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