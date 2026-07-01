Παπαστράτος: Νέο αμειβόμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης FutuReady Internship Program – Αιτήσεις έως 1 Αυγούστου

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Στην ενίσχυση της επαγγελματικής ετοιμότητας των νέων επενδύει η εταιρεία Παπαστράτος, παρουσιάζοντας το νέο αμειβόμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης FutuReady Internship Program. Η εταιρεία καλεί τελειόφοιτους φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους που επιθυμούν να αποκτήσουν ουσιαστική εργασιακή εμπειρία, να αναπτύξουν σύγχρονες δεξιότητες και να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα σε ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση στην καινοτομία, τη μάθηση και την εξέλιξη, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την 1η Αυγούστου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου και θα έχει διάρκεια έως έξι μήνες.

Παπαστράτος: Εμπειρία σε πραγματικά έργα και διεθνές περιβάλλον

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στον οργανισμό της Παπαστράτος και θα συνεργαστούν με έμπειρα στελέχη της εταιρείας, συμμετέχοντας σε έργα με ουσιαστικό επιχειρηματικό αντίκτυπο.

Οι νέοι επαγγελματίες θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσα από projects των τμημάτων Marketing, Commercial, Finance και People & Culture, καθώς και των τμημάτων Operations στο εργοστάσιο της εταιρείας στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, θα γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας ενός σύγχρονου πολυεθνικού οργανισμού.

Έμφαση στις δεξιότητες του μέλλοντος

Σύμφωνα με την εταιρεία, το FutuReady Internship Program έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελεί κάτι περισσότερο από μια συμβατική πρακτική άσκηση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν συνεχή υποστήριξη από managers και mentors, ενώ θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις που ενισχύουν τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας του μέλλοντος, όπως η εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η επιχειρηματική αντίληψη και η αποτελεσματική συνεργασία.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο, με υβριδικό μοντέλο εργασίας, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και τις διεθνείς πρακτικές της Philip Morris International.

Μέρος της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο FutuReady Greece, τη νέα πλατφόρμα δράσεων που ανακοίνωσε η Παπαστράτος με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρόνων συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα.

Με ορίζοντα την επόμενη πενταετία και την πορεία προς τα 100 χρόνια της εταιρείας, το FutuReady Greece εστιάζει στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η Παπαστράτος έχει ήδη ανακοινώσει συγκεκριμένες δράσεις, μεταξύ των οποίων η στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που περιλαμβάνει υποτροφίες για φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέες και νέους, καθώς και πρόγραμμα ενίσχυσης εκπαιδευτικών υποδομών της χώρας.

Η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Ν.Α. Ευρώπης της Philip Morris International, δήλωσε: «Στην Παπαστράτος πιστεύουμε ότι η επένδυση στη νέα γενιά είναι επένδυση στο μέλλον. Μέσα από το FutuReady Greece, και με αφορμή τον εορτασμό των 95 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα, δημιουργούμε ευκαιρίες που συνδέουν τη γνώση με την πράξη και δίνουν στους νέους και τις νέες πραγματικό ρόλο, ουσιαστική εμπειρία και δεξιότητες για το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα. Το FutuReady Internship Program είναι μία τέτοια ευκαιρία, σχεδιασμένη για να στηρίξει νέους ανθρώπους στην αρχή της διαδρομής τους και να τους βοηθήσει να εξελιχθούν μέσα σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και διεθνές περιβάλλον».