Δημοσκόπηση MEGA: Πολιτική αλλαγή έναντι σταθερότητας ζητά το 60%

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Το αίτημα των πολιτών για πολιτική αλλαγή στη χώρα καταγράφεται ως κυρίαρχο (60%) στη δημοσκόπηση του Ιουνίου της Metron Analysis για το MEGA. Υπερτερώντας του κυβερνητικού αφηγήματος περί πολιτικής σταθερότητας και διατήρησης των δεδομένων έως έχουν, που πείθει μόνο το 39%.

Η επιθυμία της πλειοψηφίας συνάδει απολύτως με το εύρημα σύμφωνα με το οποίο το 67% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση. Την ακρίβεια ιεραρχούν ως σημαντικότερο πρόβλημα οι πολίτες, ενώ αρνητική άποψη έχουν για τις επιδόσεις της κυβέρνησης σε ότι αφορά την οικονομία, έναν τομέα που παραδοσιακά η ΝΔ εμφανίζει ως το δυνατό χαρτί της.

Σε ότι αφορά τους συσχετισμούς δυνάμεων με τη χώρα να βρίσκεται ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, καθώς το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών δεν έχει αποκλειστεί, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση, με όλες τις δημοσκοπήσεις να την αναδεικνύουν ως το αντίπαλο δέος της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρείται στην πρώτη θέση με ελαφρώς ανεβασμένο ποσοστό (25%) σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα ενώ ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14,1% και δύο ποσοστιαίες μονάδες αύξηση σε σχέση με τη μέτρηση του Μαΐου. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με οριακή άνοδο του ποσοστού του (9,4%). Υποχωρεί στο 6,2% η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» χάνοντας περίπου δύο μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση. Στο 12,3% η αδιευκρίνιστη ψήφος. Στα ποιοτικά συμπεράσματα που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, με δύο νέα κόμματα να συστήνονται και να διεκδικούν τη θέση τους στο πολιτικό στερέωμα, έχει σημασία η ανοδική πορεία που ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα, όσο ξεδιπλώνει το πρόγραμμά του, σε αντίθεση με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που δείχνει να χάνει δυναμική. Ξεκαθαρίζει επίσης η εικόνα ως προς το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα που εκπέμπει κάθε κόμμα, με τον Αλέξη Τσίπρα να προσελκύει κυρίως όσους αισθάνονται «εκτός των τειχών». Αντίθετα με βάση τις απαντήσεις στη δημοσκόπηση το κόμμα Καρυστιανού δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιους απευθύνεται κυρίως. Ανησυχητικά για τη ΝΔ ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Metron Analysis για το MEGA, είναι και όσα αφορούν το κόμμα Σαμαρά, που πλέον θεωρείται βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί, με σχεδόν 1 στους 4 «δεξιούς» να δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το στηρίξει.

Ακρίβεια, οικονομία και κρίση θεσμών τα φλέγοντα προβλήματα Πρώτη στην ιεράρχηση των προβλημάτων παραμένει η ακρίβεια (50%) και η πορεία της οικονομίας (31%). Μάλιστα το ποσοστό που απαντά ότι η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, αυξήθηκε έναντι του Μαΐου παρά την κινητοποίηση του αρμόδιου υπουργείου, με τον υπουργό Ανάπτυξης να υπόσχεται πάγωμα τιμών για το καλοκαίρι και να καλλιεργεί προσδοκίες για μείωση τιμών από τον Σεπτέμβριο. Ζητήματα και κακοδαιμονίες όμως που απασχολούν τους πολίτες, παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις κυβερνητικών στελεχών, είναι και η κρίση θεσμών (21%) και η διαφθορά (14%).

Μετεξεταστέα η κυβέρνηση σε θέματα οικονομίας, καθημερινότητας και Δημοκρατίας

Δεδομένων των παραπάνω ευρημάτων εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί το κυβερνητικό έργο σε ότι αφορά την πραγματική οικονομία, όπως την αντιλαμβάνεται ο πολίτης (μισθοί, ακρίβεια, φορολογία κτλ) αξιολογείται αρνητικά σε ποσοστό 75%. Κακή βαθμολογία βάζει το 73% και στις κυβερνητικές πολιτικές που αφορούν την ποιότητα της Δημοκρατίας (λειτουργία της Δικαιοσύνης, βαθμό λοδοδοσίας στην κοινωνία, διαφάνεια στη διακυβέρνηση κλπ). Αρνητική είναι η εντύπωση της πλειοψηφίας 67% και για τα κυβερνητικά πεπραγμένα σε ότι αφορά τα θέματα της καθημερινότητας (σχέσεις κράτους – πολίτη, παροχές του κράτους πρόνοιας, ασφάλεια, κλπ). Πιο θετικά κρίνουν την κυβέρνηση σε ότι αφορά τον χειρισμό των γεωπολιτικών θεμάτων με τις θετικές γνώμες να φτάνουν το 37%.

Αρνητικά σε ποσοστό 67% αξιολογούν οι ερωτηθέντες και στο σύνολό του το κυβερνητικό έργο, γεγονός που χρεώνουν προφανώς στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με το 64% να απαντά «αρνητική» όταν ερωτάται για το ποια είναι η γνώμη του «για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι στιγμής ο Πρωθυπουργός».

Η αρνητική άποψη της πλειοψηφίας δικαιολογεί και τα ευρήματα που αφορούν τον δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης, που είναι ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας (θετικά-αρνητικά) και του ισοζυγίου της πρόβλεψης για την οικονομία (θα καλυτερέψει-θα χειροτερέψει). Ο εν λόγω δείκτης καταγράφεται και σε αυτήν την έρευνα να κινείται σε αρνητική τροχιά.

Φάλτσο η πορεία

Μεγάλο 67%, παραμένει και στη νέα έρευνα το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι η χώρα κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση υπό τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρά τις προσπάθειες του κυβερνητικού επιτελείου να αλλάξουν το κλίμα, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης με τον πρωθυπουργό να βγαίνει μπροστά στην προσπάθεια αυτή, με περιοδείες και με τις μακροσκελείς κυριακάτικες αναρτήσεις.

Απογοητευμένοι και σε προσωπικό επίπεδο εμφανίζονται οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 45%, δηλώνοντας ότι ένα χρόνο πριν βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση του ποσοστού αυτού από 49% στην προηγούμενη έρευνα δεν συνοδεύθηκε από αύξηση όσων δηλώνουν ότι βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, ποσοστό που εμφανίζεται μάλιστα ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με την έρευνα του προηγούμενου μήνα, στο 15% από 16%.

Κάτω από τη βάση (και) η Αξιωματική Αντιπολίτευση

Η ιδιαίτερα αρνητική αξιολόγηση των πολιτών για το έργο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που καταγράφεται σε σε αυτή τη δημοσκόπηση εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την ανισορροπία που υπήρχε στο πολιτικό σκηνικό πριν την εμφάνιση και των νέων κομμάτων, με την κυβέρνηση ουσιαστικά να εμφανίζεται να παίζει χωρίς χωρίς αντίπαλο.

Αρνητική γνώμη έχει η πλειοψηφία και για τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του.

Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να βρίσκεται πρώτος στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών όμως πολύ κοντά βρίσκονται η Μαρία Καρυστιανού, ο Αλέξης Τσίπρας, η Ζωή Κωνταντοπούλου και ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην ερώτηση ποιος νομίζετε ότι είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να εμφανίζεται πρώτος, ωστόσο πλέον η διαφορά με τον δεύτερο δεν είναι χαοτική όπως στο παρελθόν. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 15%.

Όρια εκλογικής επιρροής

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάρτα με τα όρια εκλογικής επιρροής των κομμάτων.

Πρόθεση ψήφου στις Βουλευτικές εκλογές

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με την ΕΛΑΣ να έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στην τρίτη θέση. Σημαντική πτώση για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron για λογαριασμό του MEGA.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η Ν.Δ. λαμβάνει 25% (παρουσιάζοντας άνοδο 2,3 μονάδων σε σχέση με τον Μάϊο). Ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με 14,1% (12,1% στην προηγούμενη μέτρηση) και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 9,4% (9% στην τελευταία μέτρηση του Μαΐου). Το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» σημειώνει πτώση 2,1 μονάδων (6,2 έναντι 8,3) και βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αδιευκρίνιστη ψήφος βρίσκεται στο 12,9%.

Συσπειρώσεις-μετακινήσεις

Σε ότι αφορά τις βασικές συσπειρώσεις-μετακινήσεις ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει το εύρημα ότι ποσοστό 9,6% από το ΠΑΣΟΚ δηλώνουν διατεθειμένοι να στηρί

Προέλευση προτιθέμενων ψηφοφόρων κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Προέλευση προτιθέμενων ψηφοφόρων κόμματος «ΕΛΑΣ»

Προέλευση αδιευκρίνιστης ψήφου (αναποφάσιστοι/ΔΑ)

Πρόθεση ψήφου ΝΔ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Πρόθεση ψήφου Πλεύσης Ελευθερίας και ΕΛΑΣ

Πρόθεση ψήφου Ελληνικής Λύσης και Ελπίδας για τη Δημοκρατία

Εκτίμηση ψήφου

Αυτοδύναμες ή Κυβερνήσεις συνεργασίας

Πρόθεση ψήφου στις Βουλευτικές εκλογές ανά αυτοδύναμες ή Κυβερνήσεις συνεργασίας

Πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή

Πρόθεση ψήφου στις Βουλευτικές εκλογές ανά πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή

Πιθανότητα υποστήριξης «κόμματος Σαμαρά»





Εντός-εκτός των τειχών

Πρόθεση ψήφου στις Βουλευτικές εκλογές ανά εντός και εκτός των τειχών

Πηγή: in.gr