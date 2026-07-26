Warner Bros: Αγωγή κατά Amazon για παράνομη απόσπαση στελεχών

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Αγωγή κατέθεσε η Warner Bros. Discovery αυτή την εβδομάδα αγωγή, κατηγορώντας την Amazon για παρέμβαση σε συμβατικές σχέσεις, παραβίαση σύμβασης και αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο ενημέρωσης από τον καλλιτεχνικό χώρο του Χόλιγουντ, Deadline, η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Amazon «επιδιώκει βεβιασμένα να αποσπάσει έναν αριθμό συμβεβλημένων υπαλλήλων», μεταξύ των οποίων και η Pia Barlow, στέλεχος μάρκετινγκ της HBO Max που πρόσφατα προσλήφθηκε από την Amazon MGM Studios. Η Warner Bros. (της οποίας η εκκρεμής εξαγορά από την Paramount έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μερικούς μήνες) δήλωσε ότι η σύμβαση εργασίας της Barlow «δεν επρόκειτο να λήξει πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2027».

«Με κατάφωρη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας της Καλιφόρνιας, η Amazon ενήργησε παράνομα, προσπαθώντας να παρακινήσει τους υπαλλήλους των εναγόντων, οι οποίοι έχουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, να παραβιάσουν τις συμβάσεις αυτές με ατιμωρησία, υποστηρίζοντας τους με την άμεση διαβεβαίωση ότι η Amazon θα τους υπερασπιστεί και θα τους αποζημιώσει σε περίπτωση που κληθούν να λογοδοτήσουν για τις κατάφωρα παράνομες πράξεις τους», ανέφερε η Warner Bros.

Η εταιρεία κατηγόρησε επίσης την Amazon ότι προσπάθησε να «παρακινήσει αδικοπρακτικά έναν άλλο υπάλληλο της WBD να παραβιάσει τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του, η οποία δεν επρόκειτο να λήξει πριν από τον Δεκέμβριο του 2027», αν και η εν λόγω στελέχος (που πιστεύεται ότι είναι η υπεύθυνη προγραμματισμού της HBO, Francesca Orsi) τελικά παρέμεινε στη Warner Bros.

Το Deadline σημείωσε ότι η εν λόγω αγωγή είναι πιθανό να αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με το αν οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου είναι πράγματι εκτελεστές σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας.

Η Amazon MGM Studios αρνήθηκε να σχολιάσει.

Νέα αναβολή στη συμφωνία Paramount με Warner Bros. Discovery

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα η συμφωνία των Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery μπαίνει σε νέα φάση αβεβαιότητας, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην προχωρήσουν στο κλείσιμο της συναλλαγής πριν από τον Ιούνιο, εκτός αν η νομική διαμάχη λυθεί νωρίτερα. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την πίεση γύρω από μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον χώρο του Χόλιγουντ, αξίας 110 δισ. δολαρίων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Paramount Skydance και η Warner Bros. Discovery συμφώνησαν να μην ολοκληρώσουν τη συμφωνία έως τις 4 Ιουνίου, ημερομηνία που προβλέπεται στη σύμβαση συγχώνευσης, εκτός εάν υπάρξει νωρίτερα δικαστική απόφαση ή συμβιβαστική λύση. Η αναβολή εγκρίθηκε από δικαστήριο του Όκλαντ της Καλιφόρνια. Η εξέλιξη αυτή μεταθέτει το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης στο δικαστικό σκέλος, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στον ορισμό ημερομηνίας δίκης.

Η συμφωνία έχει ήδη προκαλέσει έντονη αντίδραση από την Πολιτεία της Καλιφόρνια και άλλες πολιτείες, που επιδιώκουν να μπλοκάρουν οριστικά τη συναλλαγή. Παράλληλα, Αμερικανός δικαστής είχε ορίσει ακρόαση για τις 3 Αυγούστου σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής, όμως αυτή ακυρώθηκε μετά τη νέα συμφωνία των δύο πλευρών.