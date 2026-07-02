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Y/KNOT INVEST: Επενδύει σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax – Το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής

Στο πλαίσιο της στρατηγικής κλιμακούμενης ανάπτυξης έγινε η επένδυση της Y/KNOT INVEST στο νέο δεξαμενόπλοιο - Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση της συναλλαγής

Business 02.07.2026, 17:29
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Y/KNOT INVEST: Επενδύει σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax – Το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής
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Σε συμφωνία για επένδυση σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax κατέληξε η Y/KNOT INVEST A.E., με έτος ναυπήγησης 2009 από Hyundai Heavy Industries, μεταφορικής ικανότητας 105.599 DWT, έναντι συνολικού τιμήματος 44,1 εκατ. δολαρίων.

Η απόκτηση εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης και διαφοροποίησης του στόλου της Εταιρείας, αφού οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν ιδιαίτερα εποικοδομητικές για τα δεξαμενόπλοια μεσαίου μεγέθους (Aframax).

Στρατηγικό σκεπτικό

Κατά το 2026 οι ναύλοι των Aframax κινήθηκαν σε υψηλά πολλών ετών. Η εξέλιξη αυτή στηρίζεται στον γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό των εμπορικών ροών αργού πετρελαίου –ιδίως μετά τις κυρώσεις επί ρωσικού αργού και την ανακατανομή προμηθειών από τη Μέση Ανατολή, τη Δυτική Αφρική και τη Βαλτική– που έχει αυξήσει τη ζήτηση σε όρους τονομιλίων (ton-mile) και τα ποσοστά αξιοποίησης του στόλου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons Research (δείκτης Baltic Dirty Tanker Index — BDTI Aframax-TCE), τα ισοδύναμα ημερήσια έσοδα (TCE) των Aframax διαμορφώθηκαν σε μέσο ετήσιο επίπεδο USD 37.736 ανά ημέρα το 2025 (έναντι USD 39.695 το 2024 και USD 45.500 το 2023), ενώ το 2026 σημείωσαν έντονη άνοδο, με τον μέσο όρο έτους έως σήμερα να ανέρχεται σε USD 93.936 ανά ημέρα.

Έναντι λειτουργικού κόστους (OPEX) της τάξης των USD 8.000–8.300 ανά ημέρα, τα επίπεδα αυτά διαμορφώνουν ισχυρά λειτουργικά περιθώρια για τους πλοιοκτήτες. Παράλληλα, ο περιορισμένος ρυθμός ανάπτυξης του στόλου αργού πετρελαίου σε σχέση με τα προϊοντοφόρα (product tankers) και η σχετικά περιορισμένη προσφορά σύγχρονης χωρητικότητας στηρίζουν τις αξίες μεταχειρισμένων πλοίων (secondhand values) γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η εταιρεία παρακολουθεί επίσης τους παράγοντες αβεβαιότητας αλλά και ευκαιριών του κλάδου — μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις γύρω από το διαφαινόμενο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε συνδυασμό με τα προς εξαγωγή φορτία από τις χώρες του Κόλπου, τις αποφάσεις παραγωγής του OPEC+, την εξέλιξη των ρωσικών ροών και του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», τον βαθμό εξομάλυνσης της διέλευσης από τη Διώρυγα του Σουέζ, καθώς και το πρόγραμμα παραδόσεων νεότευκτων πλοίων που ενδέχεται να ασκήσει πίεση στους ναύλους σε βάθος χρόνου.

Στο πλαίσιο αυτό, η απόκτηση ενός ποιοτικού δεξαμενόπλοιου καθιερωμένης ναυπήγησης (Hyundai Heavy Industries) κρίνεται ως συνετή και χρονικά κατάλληλη κίνηση, συνεπής με τη στρατηγική κλιμακούμενης ανάπτυξης, διαφοροποίησης των ναυτιλιακών πηγών εσόδων (μεταξύ πλοίων ξηρού φορτίου και δεξαμενοπλοίων) και δημιουργίας διατηρήσιμων ταμειακών ροών.

Σημειώνεται ότι τα δεξαμενόπλοια μεσαίου μεγέθους (Aframax) αποτελούν τον «εργάτη» της περιφερειακής διακίνησης αργού πετρελαίου, με δυνατότητα πρόσβασης σε λιμένες και τερματικούς με περιορισμούς βυθίσματος που δεν εξυπηρετούνται από μεγαλύτερα πλοία (Suezmax/VLCC). Η ευελιξία αυτή προσδίδει στο μέγεθος Aframax ευρύ φάσμα απασχόλησης και ανθεκτικότητα στις διακυμάνσεις των επιμέρους διαδρομών.

Y/KNOT INVEST

Αξία Αγοράς Πλοίου

Σημειώνεται ότι η ανεξάρτητη πλατφόρμα VesselsValue εκτιμά την τρέχουσα αγοραία αξία του πλοίου σε USD 49.330.000, σημαντικά υψηλότερη της συμφωνημένης τιμής κτήσης ύψους 44,1 εκατ. δολαρίων.

Χρηματοδότηση της συναλλαγής

Η απόκτηση θα χρηματοδοτηθεί με συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων, συν-επένδυσης από την Indigo Marine Inc και τραπεζικού δανεισμού.

Συγκεκριμένα, στην πρόσφατα συσταθείσα πλοιοκτήτρια εταιρεία Y/AMETHYST INC, η Y/KNOT INVEST, μέσω της 100% θυγατρικής της (και εταιρείας holding του στόλου της), Y/KNOT MARITIME INC. θα εισφέρει για σκοπούς απόκτησης του πλοίου και αρχικού κεφαλαίου κίνησης ποσό € 12.000.000 ενώ η Indigo Marine Inc θα εισφέρει ποσό € 8.000.000. Συνεπώς το ποσοστό συμμετοχής της Y/KNOT MARITIME INC. στην Y/AMETHYST INC θα ανέλθει σε 60% και της Indigo Marine Inc 40%. Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 22,8 εκ. της Y/KNOT INVEST, η χρήση αντληθέντων κεφαλαίων προέβλεπε ποσό έως €11.000.000 για επενδύσεις σε πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας και ποσό έως €2.888.000 για κεφάλαιο κίνησης. Σημειώνεται ότι η Y/KNOT INVEST δύναται να εξετάσει και τη συμμετοχή τρίτων επενδυτών στην Y/AMETHYST INC.

Όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, η Y/KNOT INVEST έχει συνάψει αρχική συμφωνία (indicative term sheet) με την Macquarie Bank Limited, London Branch για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους USD 23.500.000.

Χρονοδιάγραμμα

Η παράδοση του πλοίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη περί τα μέσα Ιουλίου, επιτρέποντας την άμεση αξιοποίησή του. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της απόκτησης με νεότερη ανακοίνωση.

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