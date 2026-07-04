Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Επτά σχήματα περνούν στη Β’ Φάση για τις Ελληνικές Αλυκές

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Επτά επενδυτικά σχήματα περνούν στη Β’ Φάση για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού της «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», μετά την προεπιλογή που ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, τα επενδυτικά σχήματα που προκρίνονται θα κληθούν να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις εμπιστευτικότητας, ώστε να λάβουν τα τεύχη της επόμενης φάσης και πρόσβαση στο Virtual Data Room του διαγωνισμού.

Η εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» αποτελεί βασικό προμηθευτή της εγχώριας αγοράς και έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς φυσικού αλατιού στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με το Ταμείο να επιδιώκει μέσω της διαδικασίας την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή που θα ενισχύσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της επιχείρησης. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης, με θετικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στη Β’ Φάση περνούν οι εξής σχηματισμοί, με αλφαβητική σειρά: η κοινοπραξία Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Βιομηχανία Άλατος) & ΣΙΑ ΛΤΔ – Salinity Group AB, η Κ.Ε. Καλαμαράκης – ΚΑΛΑΣ Α.Ε., η MANTIS TRADING Α.Ε., η MECCANICA GROUP, η κοινοπραξία ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η SOSALT SpA και η κοινοπραξία UNISEL – ΧΙΩΝ Α.Ε.. Το προφίλ των σχημάτων δείχνει έντονο διεθνή και κλαδικό ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει εταιρείες με δραστηριότητα στην παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία και διανομή αλατιού, αλλά και ομίλους με ευρύτερη παρουσία σε εμπορικές και τεχνικές υπηρεσίες.

Με βάση τα συνοπτικά στοιχεία, η Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Βιομηχανία Αλάτος & ΣΙΑ ΛΤΔ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αλατιού της Κύπρου, με δίκτυο διανομής σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ η Salinity Group AB έχει έδρα στη Σουηδία και διεθνές αποτύπωμα με θυγατρικές σε Χιλή, Γερμανία και ΗΠΑ. Η ΚΑΛΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία άλατος και θεωρείται ηγέτης της εγχώριας αγοράς στο επώνυμο και στο private label.

Στο ίδιο πεδίο, η ΧΙΩΝ Α.Ε. παρουσιάζεται ως ιστορική ελληνική βιομηχανία αλατιού με έδρα την Πάτρα και αφετηρία το 1935, ενώ η SOSALT επεξεργάζεται περίπου 120 χιλιάδες τόνους θαλασσινού αλατιού ετησίως στη Σικελία και δραστηριοποιείται σε 32 χώρες. Αντίστοιχα, η MANTIS TRADING Α.Ε. και η MECCANICA GROUP φέρνουν στο διαγωνισμό τη δυναμική ομίλων με ευρύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα, στοιχείο που υπογραμμίζει το εύρος του ενδιαφέροντος για την επένδυση.

Η επόμενη φάση του διαγωνισμού αναμένεται να αποτυπώσει πιο καθαρά τις προθέσεις των υποψηφίων επενδυτών, καθώς θα κριθεί ποιοι θα υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας. Για το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, η συγκεκριμένη διαδικασία συνδέεται με μια στρατηγική επιλογή αξιοποίησης ενός σημαντικού παραγωγικού asset, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας.