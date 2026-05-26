Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Business 26.05.2026, 11:05
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Μία από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές εκδόσεις στην Ευρώπη και την ελληνική κεφαλαιαγορά χαρακτήρισε ο CEO του Euronext Athens Γιάννος Κοντόπουλος την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4,25 δισ. ευρώ, ενώ ο Γιώργος Στάσσης χαρακτήρισε ιστορικό ορόσημο τη διαδικασία της επιτυχούς άντλησης κεφαλαίων.

Σήμερα 26 Μαΐου ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΔΕΗ στο ελληνικό χρηματιστήριο και η έναρξη της συνεδρίασης ήταν πανηγυρική και ο Γιώργος Στάσσης χτύπησε το κουδουνάκι σημαίνοντας όπως είπε «την αρχή μίας νέας ημέρας για τη ΔΕΗ».

Γιώργος Στάσσης: Μία νέα ημέρα για τη ΔΕΗ

«Η σημερινή ημέρα είναι ένα ιστορικό ορόσημο, μία ψήφος εμπιστοσύνης της διεθνούς και εγχώριας επενδυτικής κοινότητας στο όραμα μας για τη ΔΕΗ του αύριο», είπε ο Γιώργος Στάσσης κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο «η σημερινή ημέρα αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνης στο Euronext Athens και την Ελλάδα. Μπορούμε να κινηθούμε γρηγορότερα και να επενδύσουμε στις ΑΠΕ, τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Επεκτεινόμαστε εκτός Ελλάδας και πρωτοπορούμε στις τηλεπικοινωνίες και τα data centers. Η σημερινή ημέρα είναι η αρχή μίας νέας διαδρομής», κατέληξε ο Γιώργος Στάσσης.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε για την υλοποίηση επενδύσεων που φέρνουν αξία στους μετόχους και τους πελάτες της ΔΕΗ.

Μία από τις μεγαλύτερες αντλήσεις κεφαλαίων στην Ευρώπη

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO στο Euronext Athens χαρακτήρισε «ιστορικό σταθμό την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ των 4 δις. ευρώ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου και μία από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές εκδόσεις στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με τον Κοντόπουλο ταυτόχρονα η κεφαλαιακή έκδοση αποτελεί κι ένα μήνυμα ότι η αγορά μας έχει το βάθος και την ωριμότητα να φέρει σε πέρας τέτοιες συναλλαγές.

Ο κ. Κοντόπουλος χαρακτήρισε «case study» τη ΔΕΗ καθώς «υλοποίησε έναν εταιρικό μετασχηματισμός και μέσα σε λίγα χρόνια η κεφαλαιοποίησης της ανήλθε στα 13 δις. από 350 εκατ. ευρώ το 2019».

Ιστορική στιγμή για το ελληνικό χρηματιστήριο

Στην ίδια εκδήλωση η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έκανε λόγο για ιστορική στιγμή στο ελληνικό χρηματιστήριο με το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί ποτέ.

Σημείωσε πώς η ΔΕΗ είναι η 4η στο ελληνικό χρηματιστήριο σε κεφαλαιοποίηση με την εταιρεία να μετασχηματίζεται σε επιχειρηματικό φορέα με ευρωπαϊκό βεληνεκές.

