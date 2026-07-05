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Ιράν: Πώς ο πόλεμος άλλαξε την αγορά πετρελαίου – Προσιτές οι συναλλαγές σε ιδιώτες επενδυτές

Την έκθεση στην αγορά πετρελαίου επιδιώκουν ιδιώτες επενδυτές μετά τον πόλεμο στο Ιράν - Θα κρατήσει το ενδιαφέρον ότι «ξεθωριάσουν» τα πρωτοσέλιδα;

Commodities 05.07.2026, 09:05
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Ιράν: Πώς ο πόλεμος άλλαξε την αγορά πετρελαίου – Προσιτές οι συναλλαγές σε ιδιώτες επενδυτές
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Πιο… δημοκρατική αναμένεται να κάνει την αγορά πετρελαίου ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς το μεγαλύτερο χρηματιστήριο παραγώγων στον κόσμο διευκολύνει σημαντικά τους ιδιώτες επενδυτές να στοιχηματίζουν στις τιμές του αργού πετρελαίου.

Ο Όμιλος CME, με έδρα το Σικάγο, ανακοίνωσε ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν συμβόλαια για μόλις 10 βαρέλια πετρελαίου, η αξία των οποίων ανέρχεται σήμερα σε περίπου 700 δολάρια, με τις συναλλαγές να είναι διαθέσιμες όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, από τα τέλη Αυγούστου.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έναρξη της παροχής πρόσβασης 24/7 σε προϊόντα συνδεδεμένα με εμπορεύματα στους ιδιώτες επενδυτές από δημοφιλείς πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων όπως η Hyperliquid και η Binance.

Η αγορά πετρελαίου, που κάποτε ήταν προνόμιο των πετρελαϊκών εταιρειών, των εμπόρων εμπορευμάτων, των τραπεζών και των hedge funds, γνώρισε έντονη δραστηριότητα από τους ιδιώτες επενδυτές που προσπάθησαν να στοιχηματίσουν σε απότομες διακυμάνσεις των τιμών μετά το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου επιτρέπουν στους επενδυτές να «κλειδώσουν» ή να κερδοσκοπήσουν στη μελλοντική τιμή του πετρελαίου και χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό, μεταξύ άλλων, από πετρελαϊκές εταιρείες, διυλιστήρια και αεροπορικές εταιρείες, ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου έναντι των διακυμάνσεων των τιμών. Χρησιμοποιούνται επίσης από χρηματοοικονομικούς επενδυτές, όπως τα hedge funds, για να στοιχηματίσουν αν οι τιμές θα ανέβουν ή θα πέσουν, αναφέρουν οι Financial Times.

Το τυποποιημένο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης της CME αντιστοιχεί σε 1.000 βαρέλια πετρελαίου, ενώ μια μικρότερη έκδοση αντιστοιχεί σε 100 βαρέλια. Το νέο συμβόλαιο των 10 βαρελιών για το αργό West Texas Intermediate, το σημείο αναφοράς των ΗΠΑ, θα καταστήσει τις συναλλαγές πιο προσιτές στους μικρότερους επενδυτές.

Ιράν

Προσιτή επιλογή για ιδιώτες επενδυτές

Το πετρέλαιο βρίσκεται σε μια περίοδο «έντονου ενδιαφέροντος», δήλωσε ο Peter Keavey, επικεφαλής του τμήματος ενέργειας της CME. Ο όγκος συναλλαγών του υπάρχοντος micro συμβολαίου έχει αυξηθεί 11 φορές τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, κάτι που αποτελεί επί του παρόντος «το πιο καθαρό βαρόμετρο της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είναι σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα για πολύ μεγάλη αύξηση». Από την πλευρά του, ο Paul Horsnell, ανεξάρτητος αναλυτής στον τομέα της ενέργειας και πρόεδρος του Oxford Institute for Energy Studies, δήλωσε ότι «πολλά επιπλέον κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές» είχαν εισρεύσει στην αγορά πετρελαίου και ενδέχεται να έχουν διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην πτώση των τιμών του αργού τις τελευταίες εβδομάδες, παρά τους συνεχιζόμενους κινδύνους για τις αποστολές από τη Μέση Ανατολή.

Η νέα σύμβαση των 10 βαρελιών αποτελεί μια «πολύ πιο προσιτή επιλογή» για τους ιδιώτες επενδυτές, πρόσθεσε ο Horsnell, και θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν άμεση έκθεση στις τιμές του πετρελαίου, αντί να αναγκάζονται να αγοράζουν μετοχές πετρελαϊκών εταιρειών ή διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις των τιμών. Οι πλατφόρμες επενδύσεων για ιδιώτες έχουν επίσης αναφερθεί σε αύξηση των συναλλαγών πετρελαίου.

Ο πόλεμος στο Ιράν και το πετρέλαιο

Η IG Group ανέφερε ότι ο αριθμός των συναλλαγών σε πετρέλαιο είχε αυξηθεί σχεδόν επτά φορές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αντιπροσώπευε το 13% του συνόλου της δραστηριότητας στην πλατφόρμα της μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου.

«Με το πετρέλαιο να βρίσκεται τόσο συχνά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ήταν αναπόφευκτο να σημειωθεί έντονη αύξηση του ενδιαφέροντος», δήλωσε ο Chris Beauchamp, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της IG.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η δραστηριότητα αυξήθηκε κατακόρυφα το Σαββατοκύριακο κατά την έναρξη του πολέμου αλλά και καθώς εντείνονταν οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός.

Η πλατφόρμα συναλλαγών eToro ανέφερε ότι ο αριθμός των συναλλαγών πετρελαίου που διεκπεραίωσε ήταν σχεδόν 16 φορές μεγαλύτερος από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς οι χρήστες έκαναν προβλέψεις σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης και το βαθμό στον οποίο θα επηρεαζόταν η προσφορά πετρελαίου.

Αντίθετα, οι συναλλαγές σε χρυσό μειώθηκαν κατά 36%, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από το μέταλλο αυτό, το οποίο υποχώρησε από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα που είχε σημειώσει τον Ιανουάριο.

Πώς θα κινηθεί η αγορά μελλοντικά

Το νέο συμβόλαιο του CME αντανακλά «μια ευρύτερη τάση στην αγορά», δήλωσε στους FT ο Lale Akoner, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής αγορών της eToro, καθώς οι ιδιώτες επενδυτές και οι μικρότεροι ενεργοί επενδυτές επιδιώκουν έκθεση στο πετρέλαιο με «μικρότερα και πιο διαχειρίσιμα μεγέθη συναλλαγών».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Το πραγματικό ερώτημα για τα χρηματιστήρια και τις πλατφόρμες είναι αν η ζήτηση θα συνεχιστεί όταν τα πρωτοσέλιδα αρχίσουν να ξεθωριάζουν».

Ο Keavey της CME δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να προβλέψει αν η μεταβλητότητα που έχει προσελκύσει τους ιδιώτες επενδυτές θα συνεχιστεί, αλλά ανέφερε ότι το ενδιαφέρον μεταξύ των πλατφορμών λιανικής εξακολουθεί να αυξάνεται. «Είναι απλά πολύ πιο εύκολο τώρα να πραγματοποιήσει κανείς συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Πότε θα αρχίσει να ωριμάζει αυτό το ενδιαφέρον δεν το ξέρω, αλλά πιστεύω ότι είμαστε αισιόδοξοι για την τάση», είπε.

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