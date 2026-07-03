Χρυσός: Τρίτη μέρα ανόδου

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Ανοδικά κινείται ο χρυσός στις διεθνείς αγορές πιέζοντας τη ζήτηση στην Ινδία ενώ στην Κίνα το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματεύεται με έκπτωση.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο για τρίτη ημέρα, αφού τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ μείωσαν τις πιθανότητες να αυξήσει τα επιτόκια φέτος η Fed για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.

Η τιμή του χρυσού αυξήθηκαν έως και 1,8% αγγίζοντας τα 4.195 δολάρια η ουγγιά, μετά από άνοδο 2,3% στην προηγούμενη συνεδρίαση, τη μεγαλύτερη εδώ και τρεις εβδομάδες. Οι προσλήψεις στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκαν απότομα τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, στέλνοντας σήμα ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις παρά τα σημάδια ενίσχυσης τους τελευταίους μήνες.

Τα σενάρια για τα επιτόκια

Τα χαμηλά στοιχεία θα μειώσουν την πίεση στη Fed να αυξήσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της τον Ιούλιο. Οι προσδοκίες για υψηλότερο κόστος χρήματος ασκούν πίεση στις τιμές του πολύτιμου μετάλλου που δεν προσφέρει αποδόσεις όπως τα ομόλογα.

«Οι χαμηλότερες τιμές της ενέργειας και η πιο συγκρατημένη αύξηση της απασχόλησης υποδηλώνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις πιθανότατα θα υποχωρήσουν τους επόμενους μήνες» ανέφερε σε σημείωμά του ο Bart Melek, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της TD Securities. Η μείωση των προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed πιθανότατα ώθησε τους επενδυτές να καλύψουν τις θέσεις πώλησης χρυσού που είχαν ανοίξει νωρίτερα, ενώ παράλληλα μείωσε το κίνητρο για ρευστοποίηση των θέσεων αγοράς, κάτι που πιθανότατα εξηγεί την άνοδο του χρυσού τις τελευταίες ημέρες, πρόσθεσε.

«Πιστεύουμε ότι το χρυσό πιθανότατα θα ανακάμψει μόνο μέχρι το επίπεδο αντίστασης των 4.280 δολαρίων η ουγγιά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η TD δεν αναμένει να φτάσει στον στόχο των 5.300 δολαρίων μέχρι το επόμενο έτος, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων.

Το ασήμι αυξήθηκε κατά 2,4% στα 62,38 δολάρια η ουγγιά, μετά από άνοδο 5% στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις. Η πλατίνα και το παλλάδιο σημείωσαν επίσης άνοδο.

Ο χρυσός στην Ασία

Η ζήτηση χρυσού στην Ινδία μειώθηκε την Παρασκευή μετά από μια μέτρια άνοδο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι τιμές ανέκαμψαν από το χαμηλότερο επίπεδο τριών μηνών, ενώ το αγοραστικό ενδιαφέρον στην Κίνα βελτιώθηκε ελαφρώς.

Οι τιμές του χρυσού στην Ινδία αυξήθηκαν έως και στις 148.046 ρουπίες ανά 10 γραμμάρια (1.553 δολάρια) αφού άγγιξαν τις 140.450 ρουπίες, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Μαρτίου, την Τρίτη.

Οι τιμές μειώθηκαν κατά περίπου 8,4% τον Ιούνιο, καταγράφοντας την πρώτη μηνιαία πτώση από τον Μάρτιο.

«Πολλοί αγοραστές περίμεναν μια διόρθωση των τιμών. Μόλις διορθώθηκαν οι τιμές, άρχισαν να κάνουν μικρές αγορές στην αρχή της εβδομάδας» εξηγεί στο Reuters ένας κοσμηματοπώλης με έδρα την Καλκούτα.

Οι έμποροι ανέφεραν premium έως και 5 δολάρια η ουγγιά και έκπτωση 7 δολαρίων σε σχέση με τις επίσημες εγχώριες τιμές αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων εισαγωγικών δασμών 15% και 3% επί των πωλήσεων, σε σύγκριση με το premium της περασμένης εβδομάδας που έφθανε και τα 6 δολάρια.

Στην Κίνα, ο χρυσός διαπραγματευόταν στην ονομαστική του αξία ή με έκπτωση 2 δολαρίων η ουγγιά σε σχέση με τη διεθνή τιμή αναφοράς spot, σε σύγκριση με την έκπτωση της περασμένης εβδομάδας που κυμαινόταν από 3 έως 7 δολάρια.

«Τα 4.000 δολάρια φαίνονται να αποτελούν ένα πολύ καλό επίπεδο στήριξης αυτή τη στιγμή, και πιστεύω ότι η αγορά θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα για αρκετό καιρό. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επενδυτές διστάζουν να αγοράσουν σε μεγάλες ποσότητες αυτή τη στιγμή» εξηγεί ο Peter Fung, επικεφαλής συναλλαγών της Wing Fung Precious Metals.

«Αν οι τιμές υποχωρήσουν ξανά κάτω από τα 4.000 δολάρια, θα μπορούσαμε να δούμε κάποιο περαιτέρω αγοραστικό ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της πτώσης».