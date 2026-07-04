Πετρέλαιο: Μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές

Μικρές μεταβολές παρουσίασε το πετρέλαιο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς οι traders διατηρούσαν τις ελπίδες τους για μια επιτυχημένη έκβαση των προσπαθειών για την εξασφάλιση ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 14 σεντς, ή 0,19%, στα 71,94 δολάρια το βαρέλι , κλείνοντας την εβδομάδα μόλις 5 σεντς χαμηλότερα από το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής. Το West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 9 σεντς, ή 0,13%, στα 68,78 δολάρια το βαρέλι.
Οι συναλλαγές την Παρασκευή ήταν περιορισμένες καθώς οι αγορές των ΗΠΑ ήταν κλειστές ενόψει της αργίας της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το Σάββατο. Την Πέμπτη, οι δύο δείκτες αναφοράς πετρελαίου είχαν φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδά τους από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.
Οι ελπίδες των επενδυτών για πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενισχύονται από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανέφεραν αναλυτές της Commerzbank.
«Η διαδικασία σύναψης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν παραμένει εύθραυστη, αλλά συνεχίζεται προς το παρόν, καθώς το ζήτημα των διοδίων και της διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ παραμένει αμφιλεγόμενο», έγραψαν αναλυτές της Citi.
«Αναμένουμε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας (μνημόνιο κατανόησης) θα τηρηθεί, όχι επειδή ξαφνικά εμφανίστηκε εμπιστοσύνη, αλλά επειδή τα κίνητρα για διακοπή είναι ανεπαρκή και για τις δύο πλευρές», ανέφεραν αναλυτές της Citi.
Τα Στενά του Ορμούζ
Κάποιες θαλάσσιες μεταφορές έχουν ξαναρχίσει μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά η αβεβαιότητα είναι υψηλή μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών το περασμένο Σαββατοκύριακο μετά από ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο.
Με την προοπτική να μεταφέρουν περισσότερο πετρέλαιο, οι παραγωγοί του Κόλπου εργάζονται για την αύξηση της παραγωγής.
Η παραγωγή του ΟΠΕΚ τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 3,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.
Η παραγωγή πετρελαίου του Κουβέιτ αυξήθηκε απότομα στα 1,65 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Ιούνιο, από 580.000 βαρέλια την ημέρα τον Μάιο, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη μια πηγή κοντά στο θέμα.
Τουλάχιστον πέντε υπερδεξαμενόπλοια που μεταφέρουν συνολικά 10 εκατ.βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου έχουν αναχωρήσει από το στενό και η Saudi Aramco έχει αλλάξει σε τιμολόγηση spot από μακροπρόθεσμα συμβόλαια για να επιταχύνει τις πωλήσεις στην Ασία, σύμφωνα με εμπορικές πηγές και στοιχεία ναυτιλίας.
«Συνολικά, η ανάκαμψη της προσφοράς στη Μέση Ανατολή ξεπερνά τις αρχικές μας προσδοκίες, ενώ η ζήτηση εισαγωγών, η οποία έχει υποστεί ύφεση από την Κίνα, παραμένει αδύναμη» εξηγεί στο Reuters ο Rory Johnston, ιδρυτής του ενημερωτικού δελτίου Commodity Context.
Σε κατάσταση contango η αγορά
Καθώς αυξάνεται η διαθεσιμότητα των προμηθειών, η δομή της αγοράς έχει μεταβεί από κατάσταση backwardation σε κατάσταση contango, γεγονός που αντανακλά τις μειωμένες προσδοκίες για μελλοντικές ελλείψεις.
Το «contango» είναι μια κατάσταση στην αγορά όπου η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ενός εμπορεύματος ή περιουσιακού στοιχείου είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή άμεσης παράδοσης.
Στην αγορά πετρελαίου, το φαινόμενο του contango παρατηρείται όταν η μελλοντική τιμή ενός συμβολαίου αργού πετρελαίου είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή spot. Αυτή η καμπύλη μελλοντικών συμβολαίων με ανοδική κλίση θεωρείται συνήθως «φυσιολογική» κατάσταση της αγοράς, καθώς αντανακλά το «κόστος διακράτησης», το οποίο περιλαμβάνει τα έξοδα αποθήκευσης, ασφάλισης και χρηματοδότησης του φυσικού πετρελαίου με την πάροδο του χρόνου
Το αργό πετρέλαιο Brent για άμεση παράδοση διαπραγματεύτηκε αυτή την εβδομάδα σε χαμηλότερες τιμές από τα συμβόλαια με παράδοση έως και έξι μήνες αργότερα, ένα ακόμη σημάδι ότι η αύξηση των αποστολών μέσω του στενού έχει προκαλέσει βραχυπρόθεσμη υπερπροσφορά.