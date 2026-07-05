 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(9) "Disasters"
    [1]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Πυρκαγιές: Μάχη με τις φλόγες σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία

Σε κόκκινο συναγερμό η Νότια Ευρώπη για τις πυρκαγιές που μαίνονται ιδιαίτερα στην Γαλλία

Κόσμος 05.07.2026, 17:16
Σχολιάστε
Πυρκαγιές: Μάχη με τις φλόγες σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια πυρκαγιά έκτασης άνω των 13.000 στρεμμάτων μαίνεται στη νότια Γαλλία, ενώ άλλες δύο τέθηξαν υπό έλεγχο στην Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς μια πρώιμη περίοδος πυρκαγιών ξεκίνησε στη νότια Ευρώπη, ευνοημένη από την ξηρασία και ένα νέο κύμα ζέστης.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, διατύπωσε την ανησυχία του για μια περίοδο πυρκαγιών που ξεκίνησε «ένα μήνα νωρίτερα»

Στη Γαλλία, όπου επιχείρησε και η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης, στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων, περίπου 13.500 στρέμματα γης έχουν ήδη καεί από τη φωτιά, που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κοντά σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή, πλησίον του Όρους Κανιγκού.

«Οι συνθήκες γίνονται ολοένα και δυσκολότερες εξαιτίας του βορειοδυτικού ανέμου, που ενισχύεται και της έντονης ζέστης που επικρατεί. Η φωτιά εντείνεται, πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη», δήλωσε ο Στεφάν Κλερκ, αναπληρωτής διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων του νομού.

«Αρχίσαμε να βλέπουμε τον καπνό γύρω στις 22.30 τοπική ώρα, κατόπιν εξαπλωνόταν ολοένα και περισσότερο. Κάποιος από τη δημοτική αρχή μας χτύπησε την πόρτα γύρω στη 01.00 το πρωί για να μας πει να φύγουμε. Υπήρχαν παντού πυροσβεστικά οχήματα, η οσμή του καμένου μας κατέκλυσε», περιέγραψε η Σαρλότ Πινιόλ, ηλικίας 30 ετών, η οποία αναγκάστηκε να εκκενώσει την οικία της στο Ιλ σιρ Τετ.

Μαζί με τη μητέρα της, τον γιο της και τα τρία σκυλιά τους, εγκαταστάθηκε σε ένα γήπεδο, όπου οδηγήθηκαν όσοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περίπου 700 πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς από το πρωί, με τη συνδρομή αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Η φωτιά ξεκίνησε την ώρα που ο νομός των Ανατολικών Πυρηναίων, μαζί με άλλους έξι στη Γαλλία, τέθηκε σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές με τον υδράργυρο να αναμένεται να ανέλθει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, μία εβδομάδα έπειτα από έναν ιστορικό καύσωνα.

Και άλλα πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν στη νότια Γαλλία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, να διατυπώνει την ανησυχία του για μια περίοδο πυρκαγιών που ξεκίνησε «ένα μήνα νωρίτερα».

Ανθρώπινη δραστηριότητα και πυρκαγιές

Οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ωστόσο η εξέλιξή τους ευνοήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μια φωτιά που ξεκίνησε στην Ισπανία, κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα, έκαψε ήδη 22.000 στρέμματα γης. Οριοθετήθηκε σήμερα, Κυριακή, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Εντούτοις, όπως ανέφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε ένα δελτίο Τύπου, αναμένεται μια «περίπλοκη ημέρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολυάριθμων εστιών καπνού».

Το μεσημέρι, οι ισπανικές αρχές ήραν την απαγόρευση κυκλοφορίας που είχαν επιβάλει σε περίπου 10 κοινότητες γύρω από το Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, κοντά στη Ζιρόνα, σε απόσταση περίπου 20 χλμ από τις ακτές της Μεσογείου, επιτρέποντας στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η πυρκαγιά οφείλεται πιθανόν σε «αμέλεια» και ένας άνθρωπος τέθηκε υπό κράτηση.

Στη βόρεια Πορτογαλία, μια σημαντική δασική πυρκαγιά καίει εδώ και τρεις ημέρες στη Βουζέλα, στο Βιζέου. Έχει καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης, όμως «η κατάσταση εξελίσσεται ευνοϊκά» σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές που εκτιμούν πως περίπου το 80% της φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Πηγή in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρηματιστηριακές αγορές: Οι εκτιμήσεις διεθνών οίκων για το β΄ εξάμηνο εντός κι εκτός Ελλάδας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ο επενδυτικός χάρτης και οι προβλέψεις για τις μετοχικές αγορές
Τραμπ: Συναντήσεις με Ζελένσκι και αλ Σάρα στο περιθώριο της συνόδου ΝΑΤΟ
Κόσμος

Τετ-α-τετ Τραμπ με Ζελένσκι και αλ Σάρα στο περιθώριο της συνόδου ΝΑΤΟ
Κινεζικά αυτοκίνητα: Η ασταμάτητη άνοδος στην Ευρώπη – 5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε
Ηλεκτροκίνηση

Η ασταμάτηση επέλαση των κινεζικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη
Τουρκία: Εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
Κόσμος

Αυστηρά μέτρα ασφάλειας στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Στενά Ορμούζ: Aυξάνονται τα τάνκερ που περνούν από δίαυλο που προστατεύουν οι ΗΠΑ
Πετρέλαιο

Aυξάνονται τα τάνκερ που περνούν το Ορμούζ από δίαυλο του Ομάν
EasyJet: Αποδοχή προσφοράς εξαγοράς ύψους 5,2 δισ. λιρών από την Castlelake
World

Mεγάλο deal στις αερομεταφορές - «Yes» της EasyJet στην Castlelake

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιχειρήσεις: Οδηγούν δάνεια και καταθέσεις – Ανοιχτή η «ψαλίδα» επιτοκίων
Business

Οι επιχειρήσεις κρατούν το γκάζι σε δάνεια και καταθέσεις

Η συνολική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 7,4%, από 6,8% τον Απρίλιο

Αθανασία Ακρίβου
Καύσωνας: Πώς αλλάζει τις πωλήσεις αλκοόλ και τη στρατηγική των ποτοποιιών στην Ευρώπη
Κλιματική αλλαγή

Όταν ο καύσωνας «στεγνώνει» το ποτήρι

Ο καύσωνας αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων, αναγκάζοντας τις μεγάλες εταιρείς ποτών να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους

Νατάσα Σινιώρη
Uber: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα – Επιμένει για εξαγορά της Delivery Hero
World

Ανατροπή με την Uber Eats: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους FT, η Uber Eats παγώνει την είσοδο σε πέντε ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - Εστιάζει στην εξαγορά της Delivery Hero, ιδιοκτήτριας της efood

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ: Από συμμαχία σε πεδίο επιχειρηματικών deals – Πώς άλλαξε το ΝΑΤΟ
World

Πώς ο Τραμπ μετέτρεψε το ΝΑΤΟ σε πεδίο για business

Ο Τραμπ έχει πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιταχύνουν κατακόρυφα τις δικές τους αμυντικές δαπάνες και να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία

Μελίνα Ζιάγκου
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Forbes, η οικογένεια Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη δυναστεία της Αμερικής με εκτιμώμενη περιουσία που υπερβαίνει τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Η ελληνική αγορά εργασίας πάσχει και από χαμηλές αμοιβές και από εντατικοποίηση της εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια στις ώρες εργασίας η Ελλάδα

Το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως – Οι «πρωταγωνιστές» ανά κλάδο - Τι δείχνει έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
Διάστημα: Οι ενστάσεις για την ευρωπαϊκή απάντηση στη SpaceX
World

Πώς η Ευρώπη θα ανταγωνιστεί τη SpaceX - Οι προκλήσεις

Γιατί η συγχώνευση τριών ευρωπαϊκών διαστημικών εταιρειών θα βλάψει ανταγωνισμό και φορολογούμενους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Sony: Χωρίς φυσικά αντίτυπα βιντεοπαιχνιδιών οι κονσόλες Playstation από το 2028 – Οι αιτίες της απόφασης
World

Τέλος στα «δισκάκια» για τα νέα παιχνίδια σε κονσόλες Playstation από το 2028

Στην στροφή των καταναλωτικών επιλογών σε ψηφιακές αγορές αποδίδεται από αναλυτές της αγοράς η απόφαση-σταθμός της Sony

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Κόσμος
Τραμπ: Συναντήσεις με Ζελένσκι και αλ Σάρα στο περιθώριο της συνόδου ΝΑΤΟ
Κόσμος

Τετ-α-τετ Τραμπ με Ζελένσκι και αλ Σάρα στο περιθώριο της συνόδου ΝΑΤΟ

Ο Τραμπ θα προτρέψει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες

Ιράν – Κατάρ επανεκκινούν το θαλάσσιο εμπόριο
Επικαιρότητα

Ιράν – Κατάρ επανεκκινούν το θαλάσσιο εμπόριο

Άρχισαν ξανά οι θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ του λιμανιού του Ιράν, Νταγιέρ, και του λιμανιού Αλ Ρουβάις του Κατάρ

Ταυτότητες: Από τις 3 Αυγούστου δεν ισχύουν οι παλιές για το εξωτερικό
Κοινωνία

Τέλος οι παλιές ταυτότητες από 3 Αυγούστου

Έχουν ανοίξει επιπλέον ραντεβού για νέες ταυτότητες ιδιαίτερα στην Αθήνα, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη πίεση

Πυρκαγιές: Μάχη με τις φλόγες σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία
Κόσμος

Μετά τον καύσωνα, στις φλόγες Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Σε κόκκινο συναγερμό η Νότια Ευρώπη για τις πυρκαγιές που μαίνονται ιδιαίτερα στην Γαλλία

Σαμαράς: Βίντεο-«βόμβα» με «καρφιά» κατά Μητσοτάκη
Πολιτική

Σαμαράς: Βίντεο-«βόμβα» με «καρφιά» κατά Μητσοτάκη

Με ένα αιχμηρό βίντεο ο Αντώνης Σαμαράς δεν διαψεύδει τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος και επιτίθεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τις πολιτικές της επιλογές και την πορεία της ΝΔ

Μητσοτάκης: Πανηγυρικός απολογισμός της εβδομάδας που πέρασε
Πολιτική

Πανηγυρικός εβδομαδιαίος απολογισμός Μητσοτάκη

Στις μειώσεις τιμών που θα γίνουν από Σεπτέμβριο, στις συντάξεις χηρείας και στο έκτακτο επίδομα αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του

Τραμπ: Προεκλογικό ύφος και αντικομμουνιστικό παραλήρημα – Η ομιλία του για τη 250η επέτειο των ΗΠΑ
Κόσμος

Σε προεκλογικό ύφος η ομιλία Τραμπ για τη 250η επέτειο των ΗΠΑ

Γενικόλογες εκκλήσεις για πατριωτισμό με ευθείες επιθέσεις εναντίον υποτιθέμενων ιδεολογικών απειλών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιλάμβανε η ομιλία Τραμπ

Latest News
Χρηματιστηριακές αγορές: Οι εκτιμήσεις διεθνών οίκων για το β΄ εξάμηνο εντός κι εκτός Ελλάδας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ο επενδυτικός χάρτης και οι προβλέψεις για τις μετοχικές αγορές

Οι εκτιμήσεις διεθνών οίκων για τις χρηματιστηριακές αγορές – Η λήξη του πολέμου, η AI και ο πληθωρισμός

Τάσος Μαντικίδης
Τραμπ: Συναντήσεις με Ζελένσκι και αλ Σάρα στο περιθώριο της συνόδου ΝΑΤΟ
Κόσμος

Τετ-α-τετ Τραμπ με Ζελένσκι και αλ Σάρα στο περιθώριο της συνόδου ΝΑΤΟ

Ο Τραμπ θα προτρέψει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες

Κινεζικά αυτοκίνητα: Η ασταμάτητη άνοδος στην Ευρώπη – 5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε
Ηλεκτροκίνηση

Η ασταμάτηση επέλαση των κινεζικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Τα κινεζικά ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα είναι πανταχού παρόντα δύο χρόνια μετά την επιβολή δασμών από την ΕΕ στις εισαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
Τουρκία: Εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
Κόσμος

Αυστηρά μέτρα ασφάλειας στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Το «παρών» στην Τουρκία θα δώσουν οι ηγέτες και των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και πάνω από 100 υπουργοί

Στενά Ορμούζ: Aυξάνονται τα τάνκερ που περνούν από δίαυλο που προστατεύουν οι ΗΠΑ
Πετρέλαιο

Aυξάνονται τα τάνκερ που περνούν το Ορμούζ από δίαυλο του Ομάν

Η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω ενός διαδρόμου που προστατεύεται από τις ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ έδειξε σημάδια ανάκαμψης την Κυριακή

Δημήτρης Σταμούλης
EasyJet: Αποδοχή προσφοράς εξαγοράς ύψους 5,2 δισ. λιρών από την Castlelake
World

Mεγάλο deal στις αερομεταφορές - «Yes» της EasyJet στην Castlelake

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της EasyJet είναι η οικογένεια του ιδρυτή Στέλιου Χατζηϊωάννου, η οποία κατέχει μερίδιο 15,3%

Τεχνητή νοημοσύνη: Τι έρχεται μετά το ChatGPT – Τα νέα μοντέλα θα μαθαίνουν από τη δομή του κόσμου
World

Μετά το ChatGPT τι; Ο «γκουρού» της ΑΙ απαντά

Ο «γκουρού» στην τεχνητή νοημοσύνη Yann LeCun αναλύει σε τι υπολείπονται τα τρέχοντα μοντέλα και τι προσδοκά να δημιουργήσει μελλοντικά

Αγροδιατροφικός τομέας: Πώς μπορεί να υποστηριχθεί από τον τουρισμό
AGRO

Πώς ο τουρισμός μπορεί να στηρίξει τον αγροδιατροφικό τομέα

Τουρισμός και αγροδιατροφικός τομέας έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ύπαιρθρο

Καύσωνας: Ο πιο ζεστός Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή
Κλιματική αλλαγή

Ιστορικός καύσωνας τον Ιούνιο στην Ευρώπη - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι ο πρόσφατος καύσωνας ευθύνεται για σχεδόν 1.300 επιπλέον θανάτους σε ολόκληρη την Ευρώπη έως τις 21 Ιουνίου

Επίδομα άδειας: Πότε καταβάλλεται, πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι εργαζόμενοι και πότε θα λάβουν το επίδομα άδειας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για το επίδομα άδειας

Ιράν – Κατάρ επανεκκινούν το θαλάσσιο εμπόριο
Επικαιρότητα

Ιράν – Κατάρ επανεκκινούν το θαλάσσιο εμπόριο

Άρχισαν ξανά οι θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ του λιμανιού του Ιράν, Νταγιέρ, και του λιμανιού Αλ Ρουβάις του Κατάρ

Data center: Το μεγαλύτερο έργο που έχει προταθεί ποτέ έχει επισήμως εγκαταλειφθεί
Ταμείο Ανάκαμψης

Παρελθόν το μεγαλύτερο data center στις ΗΠΑ - Πώς ακυρώθηκε

Πρόσφατα αμερικανική έρευνα έδειξε ότι το 71% των Αμερικανών αντιτίθεται στην κατασκευή data centers στην περιοχή τους

Δημήτρης Σταμούλης
Ταυτότητες: Από τις 3 Αυγούστου δεν ισχύουν οι παλιές για το εξωτερικό
Κοινωνία

Τέλος οι παλιές ταυτότητες από 3 Αυγούστου

Έχουν ανοίξει επιπλέον ραντεβού για νέες ταυτότητες ιδιαίτερα στην Αθήνα, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη πίεση

Nissan: Σχέδια αναβίωσης του ανθεκτικού SUV Xterra μέσω… ΑΙ
World

Γιατί η Nissan επαναφέρει το εμβληματικό της SUV - Ο ρόλος της ΑΙ

Η έρευνα αγοράς και η τεχνητή νοημοσύνη ήταν αυτά που οδήγησαν τη Nissan στο συμπέρασμα ότι πρέπει να επαναφέρει το Xterra

Δεκαπενταύγουστος: Κερδίζει «πόντους» στις κρατήσεις η ηπειρωτική Ελλάδα
Τουρισμός

Κερδίζει «πόντους» στις κρατήσεις η ηπειρωτική Ελλάδα για τον Δεκαπενταύγουστο

Η ζήτηση οδηγείται από τη Χαλκιδική με τις προκρατήσεις για τον Δεκαπενταύγουστο να φθάνουν στο 93%, την Πάργα σε 91% και στα Σύβοτα 90%

Πυρκαγιές: Μάχη με τις φλόγες σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία
Κόσμος

Μετά τον καύσωνα, στις φλόγες Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Σε κόκκινο συναγερμό η Νότια Ευρώπη για τις πυρκαγιές που μαίνονται ιδιαίτερα στην Γαλλία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies