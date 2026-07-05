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«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ΜμΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το ποσοστό της επιχορήγησης να φτάνει έως και 75%

Business 05.07.2026, 16:00
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«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ
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Επιδότηση έως και 75% των επενδυτικών τους σχεδίων μπορεί να τύχουν όσες ΜμΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενταχθούν στο πρόγραμμα «Επιχειρώ Στερεά», το οποίο είναι συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ.

«Επιχειρώ Στερεά»

Ειδικότερα, η δημόσια δαπάνη του προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ με δυνατότητα εντάξεων έως 16 εκατ. ευρώ.

Το «Επιχειρώ Στερεά» αφορά σε ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων παραγωγής/ λειτουργίας τους, μέσω αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών και ανάπτυξης καινοτομίας, την ανάπτυξη/ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της χρήσης μεθόδων, εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αναβάθμισης της ενεργειακής τους απόδοσης και εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Ποσοστό επιχορήγησης

Η ένταση της ενίσχυσης των προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται ανάλογα με το επιλεγόμενο χρηματοδοτικό καθεστώς.

Σε περίπτωση επιλογής του de minimis, η βασική ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% και αυξάνεται κατά 5% (ορίζεται στο 75%), Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν δαπάνες που συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησης, στην εξοικονόμηση ενέργειας ή και στην προστασία του περιβάλλοντος, με συνολική αξία που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (green projects).

Στην περίπτωση επιλογής του Καν. (ΕΕ) 2023/2831 2014/651 (ΓΑΚ), η ένταση της ενίσχυσης των μεσαίων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 50% για δαπάνες άρθρων 14, 18, 19 & 28 (ΓΑΚ) και σε 40% για δαπάνες άρθρου 41 (ΓΑΚ). Αντίστοιχα, για μικρές/πολύ μικρές επιχειρήσεις η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 60% για δαπάνες άρθρου 14 (ΓΑΚ) και σε 50% για δαπάνες άρθρων 18, 19, 28 & 41(ΓΑΚ).

Ενισχύονται πράξεις επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ανάλογα με το επιλεχθέν καθεστώς ενίσχυσης, από 30.000€ έως 400.000€ για την περίπτωση επιλογής του Καν. (ΕΕ) 2023/2831 (de minimis) και από 200.000€ έως 800.000€ για την περίπτωση επιλογής του Καν. (ΕΕ) 2014/651 (ΓΑΚ), όπως ισχύει.

Τι χρηματοδοτείται

Με την περίοδο υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διαρκεί έως τις 18 Σεπτεμβρίου,  χρηματοδοτούνται ανάμεσα στα άλλα, δαπάνες προσωπικού, εξοπλισμού, παροχής υπηρεσιών, λογισμικού, προβολής-προώθησης-δικτύωσης, αλλά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών.

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