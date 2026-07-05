Σαμαράς: Βίντεο-«βόμβα» με «καρφιά» κατά Μητσοτάκη

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Με δύο χαρακτηριστικά βίντεο που αναρτήθηκαν στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Αντώνης Σαμαράς σχολιάζει με τον δικό του, αιχμηρό τρόπο την πολιτική επικαιρότητα, καταγγέλλοντας για μία ακόμη φορά τις πολιτικές Μητσοτάκη και απαντώντας στα επιχειρήματα… «προέδρου Εδεσσαϊκού» – όπως τα χαρακτηρίζει – του Παύλου Μαρινάκη για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.

Ο πρώην πρωθυπουργός, συνομιλώντας με τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του, Νίκο Τσιούτσια, στο πρώτο βίντεο σχολιάζει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τα σενάρια που τον θέλουν να εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Αναφερόμενος στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι η πτώση των ποσοστών της δεν οφείλεται σε δικές του κινήσεις, αλλά στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μάλιστα, ο Νίκος Τσιούτσιας αναφέρει ότι, σύμφωνα με όσα λέγονται, ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία την προοπτική της αυτοδυναμίας.

«Να ξέρεις ότι εσύ φταις» για τα χαμηλά ποσοστά της ΝΔ, λέει στον πρώην πρωθυπουργό, ο συνεργάτης του.

«Εγώ πού κολλάω;», απορεί ο κ. Σαμαράς, για να λάβει την απάντηση: «Κολλάς γιατί, όπως λένε, αν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις την αυτοδυναμία».

«Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν δέκα πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Και για αυτό η ΝΔ από το 40% έφτασε στο 20%», τονίζει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς και προσθέτει: «Τους έλεγα μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε τον μικρομεσαίο, τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, για τα σκάνδαλα, για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω;».

«Δεν έχεις καταλάβει καλά αρχηγέ. Δεν φταις μόνο για αυτά, φταις και για τη διαγραφή», σημειώνει ο στενός του συνεργάτης, που διευκρινίζει τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, σύμφωνα με τις οποίες αν ο πρώην πρωθυπουργός κάνει δικό του κόμμα, παρότι τον διέγραψαν πριν δυο χρόνια από τη ΝΔ, τότε «θα δικαιολογήσει» την απόφαση του Μητσοτάκη για τη διαγραφή.

«Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει; Επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς, χωρίς να επιβεβαιώνει αλλά ούτε και να διαψεύδει τα σενάρια δημιουργίας δικού του κόμματος.

«Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της»

Εξίσου αιχμηρό είναι το βίντεο Σαμαρά για την Ντόρα Μπακογιάννη και τις δηλώσεις που έκανε στο MEGA για τον πρώην πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε για «γινάτι».

Στη στιχομυθία με τον Νίκο Τσιούτσια, όταν ενημερώνεται για τις δηλώσεις της, ρωτά: «Τι είπε πάλι;».

«Τα γνωστά, εσύ φταις για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γινάτι που δεν πολυκατάλαβα», λέει ο συνεργάτης του.

«Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα; Δεκαεφτά. Τι να κάνουμε, δεν έχει συνέλθει ακόμη», σχολιάζει δηκτικά ο Αντώνης Σαμαράς, για να καταλήξει με νέο «καρφί»: «Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της».