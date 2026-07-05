Τουρκία: Εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας προετοιμάζεται η Τουρκία να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην ‘Αγκυρα στο προεδρικό συγκρότηαμα, υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το “παρών” θα δώσουν οι ηγέτες και των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, πολλοί προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας έχουν ολοκληρωθεί οι οργανωτικές και επιχειρησιακές προετοιμασίες, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τη συμμετοχή, τα μέτρα ασφαλείας και τις υποδομές της συνόδου.

Σε σχέση με τις συμμετοχές και τη διοργάνωση, η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρει ότι η ‘Αγκυρα θα φιλοξενήσει μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή των ηγετών των κρατών-μελών και πολυάριθμων διεθνών αντιπροσωπειών. Συνολικά το “παρών” θα δώσουν οι ηγέτες και των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, πολλοί προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών.

Τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η Τουρκία

Όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, η Διεύθυνση Επικοινωνίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιχείρηση ασφαλείας που θα συνοδεύσει τη διοργάνωση, παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό που θα αναπτυχθεί.

Ειδικότερα, για την ασφάλεια της συνόδου θα αναπτυχθούν συνολικά 56.288 άνδρες ασφαλείας, εκ των οποίων 48.841 αστυνομικοί, 7.447 στελέχη της χωροφυλακής και 639 στελέχη κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, για τις μετακινήσεις των αποστολών θα χρησιμοποιηθούν τρία αεροδρόμια.

Για τα μέσα ενημέρωσης, η Διεύθυνση Επικοινωνίας παρουσιάζει επίσης τις υποδομές που έχουν προβλεφθεί για την κάλυψη της συνόδου από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρεται, περίπου 3.000 δημοσιογράφοι αναμένεται να καλύψουν τη σύνοδο. Υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, το κρατικό κανάλι TRT θα πραγματοποιήσει τηλεοπτική κάλυψη από 26 σημεία, χρησιμοποιώντας 96 κάμερες και 18 οχήματα εξωτερικών μεταδόσεων.

Η Προεδρική Εθνική Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει ως διεθνές κέντρο Τύπου διαθέτοντας 1.800 θέσεις εργασίας, 40 αίθουσες μοντάζ και περισσότερα από 100 σημεία ζωντανών μεταδόσεων. Σε όλη την ‘Αγκυρα θα λειτουργήσουν επίσης 5.000 υπαίθρια σημεία ενημέρωσης και προβολής.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας αναφέρει ακόμη ότι, παράλληλα με τις εργασίες της συνόδου, θα πραγματοποιηθεί σειρά παράλληλων δράσεων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διοργάνωση πολλών θεματικών πάνελ, εργαστηρίων (workshops) και άλλων παράλληλων εκδηλώσεων στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.