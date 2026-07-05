Αγροδιατροφικός τομέας: Πώς μπορεί να υποστηριχθεί από τον τουρισμό

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Την ανάγκη συνεργασίας του αγροδιατροφικού τομέα με τον κλάδο των τουριστικών υπηρεσιών, και κυρίως της εστίασης (εστιατόρια-ξενοδοχεία), με σκοπό την τροφοδοσία εστιατορίων και ξενοδοχειακών μονάδων με αγροδιατροφικά προϊόντα όχι μόνο εν γένει ελληνικής προέλευσης αλλά κυρίως τοπικής προέλευσης για στήριξη των παραγωγών, επισημαίνει σε σχετική ανάλυση του το ΚΕΠΕ στην τετραμηνιαία έκδοσή του.

Αγροδιατροφικός τομέας και απασχόληση

Όπως εξηγεί αυτό θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της ζήτησης τοπικών προϊόντων, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωσει της καθετοποίησής (μεταποίηση) της σε τοπικό επίπεδο, την αύξηση χρήσης καλλιεργήσιμης γης, η οποία τώρα είναι σε αχρησία, και φυσικά τη διακράτηση νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο χάρη στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργήσει η συνεργασία αυτή.

Στην ανάλυση τονίζεται επίσης, και πάλι η ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας, η οποία συνεχίζει να υστερεί στην αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με τους εταίρους της. Η αύξηση της παραγωγής μέσω νέων επενδύσεων, και ιδιαίτερα άμεσων ξένων επενδύσεων, είναι το κλειδί για την αύξηση των εξαγωγών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, σημειώνεται.

Οι εξαγωγικές επιδόσεις

Ο αγροδιατροφικός τομέας ανέπτυξε εμπορικό πλεόνασμα το 2020, για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, συνέβη χάρη σε δύο βασικούς παράγοντες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση, ο πρώτος είναι η ευρωστία και η δυναμική που ανέπτυξε ο τομέας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, με άμεσο αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του ιστορικά υψηλού ελλείμματος των 3€ δις το 2008 σε περίπου 0,5€ δις πριν την πανδημία της COVID-19.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η πανδημία, η οποία έπληξε τις εισαγωγές λόγω της μείωσης του τουριστικού ρεύματος εξαιτίας του εγκλεισμού. Ο παράγοντας αυτός υφίσταται και το 2021, ενώ το 2022 η ξαφνική αύξηση στον τουρισμό οδήγησε σε απότομη άνοδο των εισαγωγών και πρόσκαιρη εμφάνιση εμπορικού ελλείμματος.

Στη συνέχεια, η εντυπωσιακή άνοδος των τιμών του ελαιολάδου οδήγησαν σε εκ νέου εμπορικό πλεόνασμα το 2023 και 2024, αν και σημαντικά μειωμένο το 2024. Η συνεχής άνοδος του τουρισμού είναι ένας βασικός παράγοντας (εκτός, φυσικά, της αύξησης της εγχώριας ζήτησης) που οδηγεί σε σημαντικές αυξήσεις των εισαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων. Ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών το 2025 είναι 10%, ενώ ο αντίστοιχος των εξαγωγών 6,6%. Ως αποτέλεσμα, το ήδη συρρικνωμένο εμπορικό πλεόνασμα του 2024 ύψους μόλις 84€ εκατ. μετατράπηκε σε έλλειμμα ύψους 293€ εκατ. το 2025