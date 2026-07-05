Triumph: Σταθερός ο τζίρος το 2025 για την ελληνική θυγατρική – Αλλά με πίεση στην κέρδη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Παρά τη σταθερότητα του κύκλου εργασιών το 2025, η ελληνική θυγατρική του διεθνούς ομίλου εσωρούχων Triumph International είδε την κερδοφορία της να υποχωρεί αισθητά, καθώς το αυξημένο κόστος πωλήσεων και η απουσία των έκτακτων εσόδων της προηγούμενης χρήσης περιόρισαν τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Triumph International ΑΒΕΕ διαμορφώθηκε το 2025 στα 25,18 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή άνοδο σε σχέση με τα 25,06 εκατ. ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Triumph: Το αυξημένο κόστος «ροκάνισε» τα περιθώρια της ελληνικής θυγατρικής

Ωστόσο, η διατήρηση των πωλήσεων σε υψηλά επίπεδα δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη πορεία στα περιθώρια κέρδους. Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε στα 14,77 εκατ. ευρώ (από 13,77 εκατ. ευρώ το 2024), γεγονός που συμπαρέσυρε προς τα κάτω το μικτό αποτέλεσμα. Αυτό διαμορφώθηκε στα 10,40 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 11,29 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αποτυπώνοντας την πίεση που δέχτηκε η εφοδιαστική αλυσίδα και το κόστος των εμπορευμάτων.

Η μεγαλύτερη αλλαγή στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας αφορά την κερδοφορία, η οποία κινήθηκε αισθητά χαμηλότερα από την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 723 χιλ. ευρώ. Το μέγεθος αυτό εμφανίζεται αισθητά μειωμένο σε σύγκριση με τα 8,55 εκατ. ευρώ του 2024, μια χρονιά όμως που είχε επηρεαστεί θετικά από έκτακτα «λοιπά έσοδα και κέρδη» ύψους 6,94 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων άγγιξαν τις 811,5 χιλ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων εισοδήματος, η Triumph έκλεισε τη χρήση του 2025 με καθαρά κέρδη ύψους 590,3 χιλ. ευρώ.

Ισχυρός ισολογισμός και υψηλή διανομή μερίσματος

Παρά τη μείωση της καθαρής κερδοφορίας, η Triumph διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 17 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποθέματα διαμορφώθηκαν στα 4,33 εκατ. ευρώ, μετά από τις σχετικές προβλέψεις απομείωσης.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η εταιρεία προχώρησε σε διανομή μερίσματος ύψους 6 εκατ. ευρώ προς τη μητρική εταιρεία από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης. Ως αποτέλεσμα, τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του έτους περιορίστηκαν στα 1,77 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 12,20 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 4,30 εκατ. ευρώ.