ΥπΑΑΤ: Στο 96% η συμμόρφωση για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

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Τα αποτελέσματα των ελέγχων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης για τον μήνα Μάιο 2026 δημοσιοποιεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ, τον Μάιο αναλύθηκαν συνολικά 297 δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης. Από αυτά, 32 δείγματα προήλθαν από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου, στο πλαίσιο των ελέγχων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1793 για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων σε συγκεκριμένα εισαγόμενα προϊόντα.

Συνολικά, 88 δείγματα αφορούσαν εισαγόμενα προϊόντα και 209 εγχώρια προϊόντα.

Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 έχουν ελεγχθεί 1.099 δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης

ΥπΑΑΤ: Τα κύρια ευρήματα

Με βάση τα αποτελέσματα του Μαΐου 2026, το 96% των δειγμάτων ήταν εντός των ανώτατων νόμιμων ορίων υπολειμμάτων, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης των προϊόντων που διακινούνται στην αγορά.

Κύρια ευρήματα Μαΐου 2026

Συνολικά δείγματα: 297

Δείγματα από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου: 32

Δείγματα εισαγόμενων προϊόντων: 88

Δείγματα εγχώριων προϊόντων: 209

Δείγματα εγχώριων προϊόντων με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες στην Ε.Ε.: 3

Δείγματα μη συμμορφούμενα με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων: 12

Δείγματα μη συμμορφούμενα με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές: 4

Συνολικά, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 έχουν ελεγχθεί 1.099 δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης. Από αυτά, 183 προήλθαν από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου, 406 αφορούσαν εισαγόμενα προϊόντα και 699 εγχώρια προϊόντα.

Στο ίδιο διάστημα, 38 δείγματα βρέθηκαν μη συμμορφούμενα με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων, γεγονός που αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμόρφωσης 96,5%.

Οι έλεγχοι υλοποιούνται στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, με αρμόδια τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται στα δύο επίσημα εργαστήρια ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του ΥΠΑΑΤ: στο εργαστήριο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και στο εργαστήριο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

«Τα στοιχεία του Μαΐου επιβεβαιώνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή είναι εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων. Οι έλεγχοι του ΥΠΑΑΤ συνεχίζονται συστηματικά, τόσο στα σύνορα όσο και στην εσωτερική αγορά, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διαφάνεια στην αγορά και τη στήριξη των παραγωγών και των επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες», δήλωσε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.