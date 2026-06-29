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ΥΠΑΑΤ: Ενεργοποιείται το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του λαγοκέφαλου

Η αμοιβή των συμμετεχόντων επαγγελματιών αλιέων, σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, μπορεί να φτάσει έως τα 5,33 ευρώ (καθαρά) ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου

AGRO 29.06.2026, 13:50
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ΥΠΑΑΤ: Ενεργοποιείται το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του λαγοκέφαλου
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Το πιλοτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου, ενός χωροκατακτητικού ξενικού είδους που απειλεί τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα, την αλιευτική δραστηριότητα και το εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων ενεργοποιεί σήμερα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με τίτλο «Εφαρμογή λύσεων διαχείρισης του χωροκατακτητικού ξενικού είδους: Λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus)», υπεγράφη σήμερα από τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη, και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021–2027, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

Δημόσια δαπάνη 1,5 εκατ. ευρώ για Κρήτη και Νότιο Αιγαίο – Αμοιβή έως 5,33 ευρώ ανά κιλό για τη στοχευμένη αλίευση από επαγγελματίες αλιείς

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ, με δυνητικούς δικαιούχους την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης.

Η αμοιβή των συμμετεχόντων επαγγελματιών αλιέων μπορεί να φτάσει έως τα 5,33 ευρώ (καθαρά) ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει διακριτά και τις αναγκαίες δαπάνες για τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά, διαχείριση των αλιευμένων ποσοτήτων, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΥπΑΑΤ

Το πρόγραμμα προβλέπει, μεταξύ άλλων:

  • στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου με την ενεργό συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων παράκτιας αλιείας,
  • χρηματική αμοιβή στους συμμετέχοντες αλιείς, η οποία μπορεί να φτάσει έως τα 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου,
  • επιστημονική παρακολούθηση της πράξης,
  • καταγραφή, αποτίμηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων,
  • πρόβλεψη για τις αναγκαίες υποδομές συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, καταγραφής, ζύγισης και διαχείρισης των αλιευμένων ποσοτήτων,
  • δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης του κοινού.

Η πρώτη, πιλοτική φάση του προγράμματος εστιάζει χωρικά στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου καταγράφεται η σημαντικότερη συγκέντρωση πληθυσμού λαγοκέφαλου στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο λαγοκέφαλος αποτελεί ένα από τα πλέον προβληματικά χωροκατακτητικά ξενικά είδη στις ελληνικές θάλασσες. Η εξάπλωσή του προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς ανταγωνίζεται ή θηρεύει ενδημικά είδη, δημιουργεί ζημιές στην αλιευτική δραστηριότητα και απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς λόγω της τοξικότητάς του.

Στόχος της παρέμβασης είναι η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των υδάτινων οικοσυστημάτων, η στήριξη των επαγγελματιών αλιέων και η διαμόρφωση ενός οργανωμένου, επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου για τη διαχείριση του πληθυσμού του λαγοκέφαλου στις περιοχές όπου το πρόβλημα εμφανίζεται εντονότερα.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ, από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της πρόσκλησης, ώρα 10:00 π.μ., έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 14:00.

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ΥΠΑΑΤ: Ενεργοποιείται το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του λαγοκέφαλου
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Ενεργοποιείται το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του λαγοκέφαλου

Η αμοιβή των συμμετεχόντων επαγγελματιών αλιέων, σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, μπορεί να φτάσει έως τα 5,33 ευρώ (καθαρά) ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου

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