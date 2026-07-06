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Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο

Οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο του NATO, στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Κόσμος 06.07.2026, 08:27
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Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο
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Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και την ευρύτερη περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν σε πολυκατοικίες και υποδομές. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν, λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο του NATO στην Άγκυρα,  με τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης να παραμένουν σε αδιέξοδο.

«Ο εχθρός εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν δεκάδες εκρήξεις.

Στη συνοικία Νταρνίτσκι, συντρίμμια κατέπεσαν σε πολυκατοικία 25 ορόφων, παγιδεύοντας ενοίκους διαμερισμάτων στους υψηλότερους, ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε δυο ορόφους άλλης πολυκατοικίας στη συνοικία.

Έκρηξη κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και dron στο Κίεβο της Ουκρανίας, στις 6 Ιουλίου 2026. REUTERS/Vladyslav Sodel

Αλλού, στη συνοικία Ποντίλσκι, συντρίμμια που κατέπεσαν σε πολυκατοικία 21 ορόφων προκάλεσαν «καταστροφές» και αποθήκη πήρε φωτιά στη συνοικία Ομπολόνσκι, κατά την ίδια πηγή.

«Ο αριθμός των νεκρών» στην πόλη «ανέρχεται πλέον σε επτά», κατά νεότερη ανακοίνωση του κ. Τκατσένκο, που δεν διευκρίνισε πού ακριβώς έχασαν τη ζωή τους. Έκανε επίσης λόγο για 24 τραυματίες.

Στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, στην Μπουτσάνσκι, ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, έξι από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε από τη δική του πλευρά ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Κιέβου Μικόλα Καλάσνικ, κατηγορώντας τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πως «για ακόμη μια φορά» και «εσκεμμένα» έπληξαν «πολίτες και πολιτικές υποδομές».

Η Ρωσία βομβαρδίζει καθημερινά την Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο ρωσικός στρατός διεμήνυσε πως θα ανταπέδιδε τις ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα –σχεδόν 500– που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ρωσίας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ιδίως εναντίον της περιφέρειας Λένινγκραντ, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Αγία Πετρούπολη.

Την περασμένη εβδομάδα, ρωσικά μαζικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στο Κίεβο είχαν απολογισμό 30 νεκρούς και σχεδόν 100 τραυματίες. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επιδρομή από την έναρξη του πολέμου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Τμήμα της Κριμαίας χωρίς ρεύμα

Παράλληλα, στη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014, κόπηκε το ρεύμα τις πρώτες πρωινές ώρες, εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής εναντίον ενεργειακών υποδομών, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ.

«Τέθηκε σε εφαρμογή ειδικό καθεστώς σε διάφορες εγκαταστάσεις, και δημόσιοι οργανισμοί λειτουργούν χάρη σε εφεδρικά συστήματα ηλεκτροδότησης. Ειδικοί κάνουν αυτή τη στιγμή το παν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης των σπιτιών», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Συνέστησε στους κατοίκους να εξοικονομήσουν ενέργεια στις μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων τους και σημείωσε πως τα τρόλεϊ δεν θα λειτουργήσουν το πρωί στην πόλη των 550.000 κατοίκων, βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Η Κριμαία τέθηκε σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στα τέλη Ιουνίου, λόγω των συνεπειών επανειλημμένων ουκρανικών πληγμάτων, ιδίως τις ελλείψεις καυσίμων και τις διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αποπειρώνται ενεργειακό αποκλεισμό της Κριμαίας πλήττοντας υποδομές και βυτιοφόρα που εφοδιάζουν τη χερσόνησο.

Η Κριμαία, στην οποία βρίσκονται πολλές ρωσικές στρατιωτικές βάσεις, μπαίνει συχνά στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων, ιδίως με μη επανδρωμένα θαλάσσια συστήματα επιφανείας, που ανάγκασαν τη Μόσχα να αποσύρει μέρος του στόλου της από τα λιμάνια της χερσονήσου. Ωστόσο είναι η πρώτη φορά από το 2022 που βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες ενεργειακές ελλείψεις.

Ευρύτερα, το Κίεβο έχει εντείνει τελευταία τις επιθέσεις του εναντίον της Ρωσίας και περιοχών υπό ρωσικό έλεγχο στην ουκρανική επικράτεια, στοχοποιώντας ειδικά εγκαταστάσεις του τομέα της ενέργειας, για να στερήσουν από τη Μόσχα τα έσοδα που κατά την ουκρανική πλευρά χρηματοδοτούν τον πόλεμο.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι 11 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα της Ρωσίας καταρρίφθηκαν.

Διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο – Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ

Οι διαπραγματεύσεις με αμερικανική μεσολάβηση για να τερματιστεί η πιο πολύνεκρη ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί μεθαύριο Τετάρτη με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου του NATO στην Άγκυρα, όπου αναμένονται από αύριο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 32 χωρών μελών.

Υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος εξήγησε πως σκοπός είναι οι δυο ηγέτες να συζητήσουν «πώς μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο», κάτι που χαρακτήρισε «προτεραιότητα εδώ και πολύ καιρό».

«Υπάρχει πραγματική προοπτική να λάβει τέλος αυτός ο πόλεμος και η αποφασιστικότητα της Αμερικής είναι καθοριστική», ανέφερε προχθές Σάββατο ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μέσω X.

Στη σύνοδο του οργανισμού του Συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και αυτή του Καναδά θα υποσχεθούν στρατιωτική βοήθεια αξίας 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία το 2026 όπως και το 2027, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Στα μέτωπα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προελαύνουν με πολύ αργό ρυθμό τους τελευταίους μήνες, καθώς τα πανταχού παρόντα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα καθιστούν σχεδόν αδύνατη την κίνηση οχημάτων, ειδικά βαρέων, και καταφέρνουν μεγάλες απώλειες και στις δυο πλευρές.

Ωστόσο το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι καταλήφθηκε η Κοσταντίνιφκα, πόλη-φρούριο του ουκρανικού στρατού, στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, ο πλήρης έλεγχος της οποίας συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους του πολέμου. Η ρωσική ανακοίνωση διαψεύστηκε από το Κίεβο, που επιμένει πως τα δικά του στρατεύματα ελέγχουν την πόλη και οι μάχες συνεχίζονται.

Πληροφορίες από: ΑΠΕ, AFP

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