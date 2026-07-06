Ακίνητα: Τι δικαιούται ο ενοικιαστής εάν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ενα από τα σημεία συχνής τριβής μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών είναι ποιος πρέπει να πληρώσει ενδεχόμενες βλάβες που θα προκληθούν στα ακίνητα.

Τι ισχύει όταν υπάρξει βλάβη στα ακίνητα

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της τι ισχύει, με βάση τον Αστικό Κώδικα, όταν υπάρξει κάποια βλάβη στο ακίνητο.

Τι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις; Ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να παραδίδει κατοικήσιμο και ασφαλές ακίνητο, να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τους ενοικιαστές (πχ υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, στέγη, θέρμανση, φθορές λόγω παλαιότητας).

Τι μπορούν να κάνουν οι ενοικιαστές

Αν δεν επισκευάζει ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής μπορεί να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

Γραπτή ειδοποίηση

Ζητάει εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο). Αναφέρει καθαρά το πρόβλημα και δίνει λογικό χρονικό περιθώριο για την επισκευή.

Επισκευή με παρακράτηση ενοικίου

Αν είναι επείγουσα ανάγκη (πχ διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.

Αναστολή ενοικίου/καταγγελία

Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

Τα SOS

Ποια είναι όμως τα σημεία κλειδιά που πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές; Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπογραμμίζει: