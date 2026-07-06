 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Government Business"
    [1]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(9) "Terrorism"
}

Σταύρος Παπασταύρου: «Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό»

Αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

Green 06.07.2026, 09:36
Σχολιάστε
Σταύρος Παπασταύρου: «Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση αυτή την εβδομάδα, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA.

Χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην ανάγκη για ολιστική διαχείριση του νερού, καθώς υπάρχουν 735 διαφορετικοί οργανισμοί διαχείρισης στη χώρα, με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες -έως και 70% σε κάποιες περιοχές- και προβλήματα στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

«Αφορά πάρα πολλούς δήμους και στην πραγματικότητα το νερό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, είναι ένα δημόσιο αγαθό. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε μάθει να το προστατεύουμε. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Το πρόβλημα με το νερό είναι συνολικό και απαιτεί μία ολιστική διαχείριση. Κάθε δήμος έχει το δικό του πρόγραμμα, άλλοι συνδέονται με την ΕΥΔΑΠ, άλλοι έχουν παροχές. Τα νησιά έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα».

«Άρα, χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μία μεταρρύθμιση. Χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις. Στη χώρα μας υπάρχουν 735 οργανισμοί διαχείρισης του νερού. Στην Πολωνία και στην Ιρλανδία ένας. Το να γίνει ένας από τη μια μέρα στην άλλη θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και ουσιαστικά μπορεί να δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε. Πρέπει όμως να το νοικοκυρέψουμε, να το οργανώσουμε».

«Άρα σε πρώτο βήμα προχωρούμε στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Αττική, που ουσιαστικά είναι πάνω από το 50% του πληθυσμού, να οργανώσουμε και να ενώσουμε δυνάμεις, ούτως ώστε να έχουμε οικονομίες κλίμακος, να μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις, να αλλάξουμε τα δίκτυα. Γιατί πάρα πολλά δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια».

«Και επίσης υπάρχει και το θέμα της αποχέτευσης, της διαχείρισης των λυμάτων. Για να μπορέσεις να προλάβεις, χρειάζεται να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα το χώρο. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ένα πρώτο βήμα, να ενώσουμε δυνάμεις, να κάνουμε μια ολιστική διαχείριση: ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση».

Όπως τόνισε ο ίδιος, το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και ότι η μεταρρύθμιση θα ενισχύσει τον δημόσιο χαρακτήρα του.

«Καμία ιδιωτική εταιρεία. Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. (…) Το νερό ανήκει σε όλους και όχι μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Πρέπει να το κληροδοτήσουμε, να το δώσουμε όπως το βρήκαμε».

«Θα υπάρξει αποτίμηση από τη ΡΑΕΕΥ των δικτύων και της χρήσης, έτσι ώστε να μπορεί κάθε δήμος να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε αυτή τη μεταβίβαση των δικτύων. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: η μεταρρύθμιση γίνεται για να διασφαλίσουμε το δημόσιο αγαθό, ποιοτικό νερό  και σε προσιτή τιμή. Η Ελλάδα, να πούμε και κάτι καλό, έχει το καλύτερο ποιοτικά νερό στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό».

«Σε αυτή τη φάση όχι, δεν περιλαμβάνει ταμιευτήρες. Είναι Αττική, ΕΥΔΑΠ, Εύβοια, Βοιωτία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Αλλά είναι ένα πρώτο βήμα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην οργάνωση του 50% του πληθυσμού, έτσι ώστε σε ένα δεύτερο βήμα να δούμε τις υπόλοιπες περιφέρειες».

«Δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο»

Στη συνέχεια ο κος Παπασταύρου αναφέρθηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο, διαψεύδοντας τις φήμες περί ύπαρξης ανεμογεννητριών στην περιοχή.

«Στο Ωραιόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν, και με το νέο Ειδικό Χωροταξικό – να το πούμε κι αυτό, που και αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση – δεν θα επιτρέπεται να υπάρξουν».

«Άρα, δεν υπάρχουν, δεν ωριμάζουν έργα για να γίνουν, και δεν θα επιτρέπεται να υπάρξουν. Νομίζω στο θέμα αυτό απαιτείται πολύ μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών, όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα».

«Η εμπρηστική επίθεση στρέφεται εναντίον της Δημοκρατίας»

Αναφερόμενος στην εμπρηστική επίθεση στα σπίτια των πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, ο κος Παπασταύρου δήλωσε:

«Αυτό είναι πέρα και πάνω από την κυβέρνηση. Είναι για όλο το πολιτικό σύστημα, είναι για όλη την κοινωνία. Δεν είναι ένα θέμα μόνο της κυβέρνησης. Αυτή η δολοφονική επίθεση, αυτή η τρομοκρατική επίθεση. Δεν στρέφεται εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, στρέφεται εναντίον της Δημοκρατίας, εναντίον των κανόνων οργάνωσης της κοινωνίας μας, τον τρόπο που εμείς και τα παιδιά μας ζούμε».

«Εκεί χρειάζεται μία καθολική αποδοκιμασία. Δεν μπορεί κανείς να βρει οποιοδήποτε χρωματισμό σε αυτή τη δολοφονική επίθεση που να την εξηγεί, να τη δικαιολογεί. Νομίζω σε περίπτωση θανάτου ενός ανθρώπου από αυτή την τρομοκρατική ιδεολογική επίθεση, χρειάζεται η κοινωνία και όλο το πολιτικό σύστημα ενωμένοι, να την περιθωριοποιήσουν και να την αποδοκιμάσουν. Δεν υπάρχει περιθώριο να ξαναγυρίσει η χώρα μας σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Και είμαι σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της δικαιοσύνης».

Για τους υδρογονάνθρακες

Τέλος, αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τομέα των υδρογονανθράκων, ανέφερε ότι στόχος είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο στις 14 Φεβρουαρίου. Εκτιμάται ότι υπάρχει ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισ. κυβικών μέτρων, το οποίο, αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 10 δισ. ευρώ δημόσια έσοδα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Σταύρος Παπασταύρου: «Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό»
Green

Σαρωτικές αλλαγές στις εταιρείες ύδρευσης - Το σχέδιο
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 10 Ιουλίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 10 Ιουλίου
Είδη πολυτελείας: Οι οίκοι πολυτελείας στρέφονται στα premium ακίνητα
Business

Όταν μια βιτρίνα αξίζει εκατομμύρια
Ακίνητα: O Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων λέει όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 17 του Συντάγματος
Ακίνητα

Να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 17 ζητεί ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων
Επαγγελματικά ακίνητα: Δυναμική η αγορά του κλάδου – Πώς αποτυπώνεται
Ακίνητα

Η δυναμική της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων - Πώς αποτυπώνεται
72 δόσεις: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για υπαγωγή στη ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις - Οι «κόφτες»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Προς νέο ρεκόρ η έξοδος από την εργασία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Γιατί φουσκώνει το κύμα εξόδου προς τη σύνταξη

Οι αιτήσεις για συντάξεις ανήλθαν στις 110.000 στο α΄ εξάμηνο – Τα αίτια της μαζικής φυγής… από την εργασία

Κώστας Παπαδής
Uber: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα – Επιμένει για εξαγορά της Delivery Hero
World

Ανατροπή με την Uber Eats: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους FT, η Uber Eats παγώνει την είσοδο σε πέντε ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - Εστιάζει στην εξαγορά της Delivery Hero, ιδιοκτήτριας της efood

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ: Από συμμαχία σε πεδίο επιχειρηματικών deals – Πώς άλλαξε το ΝΑΤΟ
World

Πώς ο Τραμπ μετέτρεψε το ΝΑΤΟ σε πεδίο για business

Ο Τραμπ έχει πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιταχύνουν κατακόρυφα τις δικές τους αμυντικές δαπάνες και να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία

Μελίνα Ζιάγκου
Είδη πολυτελείας: Οι οίκοι πολυτελείας στρέφονται στα premium ακίνητα
Business

Όταν μια βιτρίνα αξίζει εκατομμύρια

Παρά τη στασιμότητα των πωλήσεων, οι επενδύσεις σε καταστήματα ναυαρχίδες συνεχίζονται, τα ενοίκια αυξάνονται και οι κορυφαίοι εμπορικοί δρόμοι μένουν χωρίς διαθέσιμους χώρους

Γιώργος Μανέττας
Data center: Το μεγαλύτερο έργο που έχει προταθεί ποτέ έχει επισήμως εγκαταλειφθεί
Ταμείο Ανάκαμψης

Παρελθόν το μεγαλύτερο data center στις ΗΠΑ - Πώς ακυρώθηκε

Πρόσφατα αμερικανική έρευνα έδειξε ότι το 71% των Αμερικανών αντιτίθεται στην κατασκευή data centers στην περιοχή τους

Δημήτρης Σταμούλης
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Forbes, η οικογένεια Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη δυναστεία της Αμερικής με εκτιμώμενη περιουσία που υπερβαίνει τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Η ελληνική αγορά εργασίας πάσχει και από χαμηλές αμοιβές και από εντατικοποίηση της εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια στις ώρες εργασίας η Ελλάδα

Το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως – Οι «πρωταγωνιστές» ανά κλάδο - Τι δείχνει έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
Διάστημα: Οι ενστάσεις για την ευρωπαϊκή απάντηση στη SpaceX
World

Πώς η Ευρώπη θα ανταγωνιστεί τη SpaceX - Οι προκλήσεις

Γιατί η συγχώνευση τριών ευρωπαϊκών διαστημικών εταιρειών θα βλάψει ανταγωνισμό και φορολογούμενους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Green
Σταύρος Παπασταύρου: «Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό»
Green

Σαρωτικές αλλαγές στις εταιρείες ύδρευσης - Το σχέδιο

Αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

Είδη πολυτελείας: Οι οίκοι πολυτελείας στρέφονται στα premium ακίνητα
Business

Όταν μια βιτρίνα αξίζει εκατομμύρια

Παρά τη στασιμότητα των πωλήσεων, οι επενδύσεις σε καταστήματα ναυαρχίδες συνεχίζονται, τα ενοίκια αυξάνονται και οι κορυφαίοι εμπορικοί δρόμοι μένουν χωρίς διαθέσιμους χώρους

Γιώργος Μανέττας
Ακίνητα: O Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων λέει όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 17 του Συντάγματος
Ακίνητα

Να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 17 ζητεί ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων

Τι αναφέρει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων επί της πρόβλεψης περί «αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς»

Επαγγελματικά ακίνητα: Δυναμική η αγορά του κλάδου – Πώς αποτυπώνεται
Ακίνητα

Η δυναμική της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων - Πώς αποτυπώνεται

Η αγορά στα επαγγελματικά ακίνητα και στα οικόπεδα εξακολουθεί να κινείται ανοδικά

72 δόσεις: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για υπαγωγή στη ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις - Οι «κόφτες»

Τι πρέπει να γνωρίζετε για να μην χάσετε τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις - Τα σημεία «κλειδιά»

Θερινές εκπτώσεις: Συκρατημένα αισιόδοξη η αγορά – Περιμένει αύξηση τζίρου 2% με 5% σε σχέση με το 2025
Economy

Θερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο έως 7,4 δισ. ευρώ

Η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην κατανάλωση - Ζητούμενο οι θερινές εκπτώσεις να αυξήσουν την πραγματική κατανάλωση

Ελληνική οικονομία: Τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης για τον Σεπτέμβριο
Economy

Τα 3 μέτωπα της κυβέρνησης ενόψει του Σεπτεμβρίου

Ακρίβεια, ενίσχυση των εισοδημάτων και ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι τα στοιχήματα της κυβέρνησης για την ελληνική οικονομία

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σταθεροποιητικά οι αγορές – Άλμα για την EasyJet
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σταθεροποιητικά οι ευρωαγορές - Άλμα για EasyJet

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν εξαιρετική επίδοση την περασμένη εβδομάδα

ΚΑΠ: Τα ποσά και οι δικαιούχοι για τα Κέντρα Μελισσοκομίας
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν στα Κέντρα Μελισσοκομίας - Οι δικαιούχοι

Έως τις 15 Οκτωβρίου θα καταβληθεί η ενίσχυση του ΣΣ ΚΑΠ για τη μελισσοκομία

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή σε απόπειρες εξαπάτησης
Κοινωνία

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες - «Δεν ζητάμε χρήματα ή τιμαλφή»

Οι επιτήδειοι τηλεφωνούν από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα

Επιβατική κίνηση: Άνοδος 4,5% στην επιβατική κίνηση το εξάμηνο
Τουρισμός

Απογειώθηκε το Ελ. Βενιζέλος - Αύξηση 4,5% το α΄εξάμηνο [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος

Ευλογιά προβάτων: Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα σε τρεις εκτροφές στην Πρέβεζα
AGRO

Σε συναγερμό η Πρέβεζα - Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα ευλογιάς προβάτων

Σε αυξημένη επιφυλακή οι κτηνοτρόφοι – Μέτρα για την ευλογιά προβάτων

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές
Ασία

Μικτές τάσεις στις αγορές της Ασίας

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ

Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ

Όπως αναφέρει η Morgan Stanley, από το 2019 η ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σταύρος Παπασταύρου: «Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό»
Green

Σαρωτικές αλλαγές στις εταιρείες ύδρευσης - Το σχέδιο

Αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

ΝΑΤΟ: Η κρίσιμη σύνοδος σε 5 ερωτήσεις – απαντήσεις
World

Τι θα κρίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ σε 5 ερωτήσεις - απαντήσεις

Η φετινή σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αναμένεται να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις δεσμεύσεις της ΕΕ για αύξηση των αμυηντικών δαπανών στην υλοποίησή τους

Mitsubishi: Καμπανάκι CEO για την κατασκευή drones από αυτοκινητοβιομηχανίες
World

Mitsubishi: Λάθος η κατασκευή drones από αυτοκινητοβιομηχανίες

Ο επικεφαλής της Mitsubishi Heavy Industries δηλώνει ότι η τακτική αυτή ενέχει τον κίνδυνο να αποτελέσει «τεράστια σπατάλη» των χρημάτων των φορολογουμένων

ΗΠΑ: Μπούμεραγκ για τον Τραμπ ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 ψηφοφόρους
World

Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 Αμερικανούς

Πώς αποτυπώνονται οι τάσεις μεταξύ των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ - Τι έδειξε η δημοσκόπηση των FT 4 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Πετρέλαιο: Υποχωρεί μετά τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ για αύξηση παραγωγής
Commodities

Κάτω από τα 72 δολ. το πετρέλαιο - Προς αύξηση παραγωγής ο ΟΠΕΚ

Η παραγωγή του ΟΠΕΚ αυξάνεται κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα τον Ιούνιο από τον Μάιο,

Uber Eats Puts Greece Launch on Hold
English Edition

Uber Eats Puts Greece Launch on Hold

The U.S. company is pausing plans to enter five European markets, including Greece, as it focuses on its pursuit of Delivery Hero, efood's parent company, whose €10 billion acquisition offer was rejected in May

Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο
Κόσμος

Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο

Οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο του NATO, στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Αμυντικές δαπάνες, ανακατανομή των βαρών και στήριξη της Ουκρανίας
Κόσμος

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Αμυντικές δαπάνες, ανακατανομή των βαρών και στήριξη της Ουκρανίας

Τι αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 10 Ιουλίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 10 Ιουλίου

Οι καταβολές αφορούν παροχές, επιδόματα, εφάπαξ, επιδοτούμενες άδειες μητρότητας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies