De Beers: Διαμάντια σε εκπτώσεις

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Τέλος εποχής για τις υψηλές τιμές στα διαμάντια από την De Beers που προβαίνει στις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών που έχει κάνει ποτέ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg.

Η De Beers, μαζί με τη ρωσική Alrosa είναι ένας από τις κορυφαίες εταιρείας εξόρυξης διαμαντιών στον κόσμο.Η De Beers συνήθως προσπαθεί να αποφύγει να μειώσει τις τιμές λόγω της δεσπόζουσας θέσης της, η οποία μπορεί να επηρεάσει το συνολικό κλίμα.

Αντ’ αυτού, η μονάδα της Anglo American πουλάει λίγους με έκπτωση σε μυστικές πωλήσεις, διατηρώντας παράλληλα τις επίσημες τιμές πολύ πάνω από την τρέχουσα τιμή για ορισμένες κατηγορίες. Σε μια παρόμοια κίνηση είχε προβεί και στις αρχές του χρόνου, όταν πάλι πουλούσε υπό το καθεστώς μυστικότητας διαμάντια σε τιμές 25% χαμηλότερα σε ορισμένες κατηγορίες.

Η πώληση του Ιουλίου είναι η πρώτη στο πλαίσιο μιας νέας σύμβασης πώλησης, η οποία οδήγησε την De Beers να μειώσει την ομάδα των επιλεγμένων αγοραστών διαμαντιών, σε μια στρατηγική που έχει σχεδιαστεί για να διοχετεύει περισσότερους πολύτιμους λίθους στους ισχυρότερους πελάτες της.

Νωρίτερα φέτος, ενημέρωσε τους πελάτες της, γνωστούς ως sightholders, ότι ο αριθμός τους μειώθηκε από περίπου 70 σε 45 έως 50.

Η βιομηχανία διαμαντιών βρίσκεται στη δίνη μιας από τις πιο παρατεταμένες και βαθύτερες κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία, καθώς οι Κινέζοι μειώνουν τις δαπάνες για είδη πολυτελείας ενώ αυξάνεται η δημοτικότητα των συνθετικών διαμαντιών

Οι προσπάθειες της De Beers να διατηρήσει τις τιμές της έχουν επίσης υπονομευτεί από την πλημμύρα διαμαντιών από παραγωγούς όπως η Αγκόλα, η οποία πούλησε ρεκόρ ποσότητας λίθων στα ισχύοντα επίπεδα της αγοράς. Οι δασμοί των ΗΠΑ και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχουν επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα.

Οι τιμές στα διαμάντια

Στις κανονικές εκπτώσεις της, η De Beers ορίζει τις τιμές και λέει στους “sightholders” πόσο αναμένεται να αγοράσουν. Ενώ οι αγοραστές μπορούν να αρνηθούν, κάτι τέτοιο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πρόσβασή τους σε προμήθειες στο μέλλον. Η εταιρεία πωλεί τα διαμάντια της σε κουτιά, ταξινομημένα σε διαφορετικές κατηγορίες και μεγέθη.

Η κλίμακα των μειώσεων των τιμών της Δευτέρας δεν είναι σαφής. Η εταιρεία εισήγαγε πολιτική τιμολόγησης μιας γραμμής στην πώληση, αντί να δίνει την τιμή για κάθε μεμονωμένο κουτί διαμαντιών, τιμολογεί ένα ενιαίο σύνολο, καθιστώντας δύσκολο τον προσδιορισμό των μειώσεων των τιμών. Επίσης, άλλαξε την ποικιλία ορισμένων κουτιών, καθιστώντας δύσκολη την σύγκριση ομοειδών προϊόντων, ανέφεραν οι πηγές.

Η πώληση της De Beers

Η κίνηση της De Beers έρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας για την εταιρεία που κάποτε κατείχε το μονοπώλιο. Η Anglo American, μακροχρόνια ιδιοκτήτρια της, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο πώλησης της επιχείρησης, μετά από χρόνια απογοητευτικών επιδόσεων που εξάντλησαν την υπομονή των επενδυτών.

Η κοινοπραξία με επικεφαλής τον πρώην διευθυντή της De Beers, Gareth Penny, προηγείται στον αγώνα για την εξαγορά της μεγαλύτερης εταιρείας εξόρυξης διαμαντιών στον κόσμο, αφού ο πόλεμος στο Ιράν εμπόδισε άλλους υποψήφιους αγοραστές, όπως ανέφερε το Bloomberg τον περασμένο μήνα.

Η προσφορά του, η οποία έχει την υποστήριξη ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας διαμαντιών στον κόσμο, βασίζεται στην επανεστίαση της De Beers στην εξόρυξη και την εμπορία φυσικών διαμαντιών.