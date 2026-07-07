Βιωσιμότητα: Οι 10 κορυφαίες πόλεις για το 2026

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Παρά το γεγονός πως η κορυφή παρέμεινε σταθερή, η λίστα για τη βιωσιμότητα των σύγχρονων πόλεων φαίνεται πως επηρεάστηκε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή από τις αρχές του 2026.

Ο λόγος για την Economist Intelligence Unit (EIU) που ενώ δεν δημοσιεύει έναν αυτόνομο «Δείκτη Βιωσιμότητας» αφιερωμένο αποκλειστικά σε περιβαλλοντικούς δείκτες για τις πόλεις, μετράει ωστόσο διεξοδικά την αστική βιωσιμότητα μέσω του ετήσιου δείκτη της «The Global Liveability Index 2026», ο οποίος περιλαμβάνει μια ειδική κατηγορία για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.

Στην κορυφή της βιωσιμότητας

Στην πιο πρόσφατη κατάταξη του 2026, η Κοπεγχάγη διατήρησε την πρώτη θέση ως η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο, κυρίως χάρη στις πρωτοποριακές της δράσεις για το κλίμα, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις βιώσιμες υποδομές.

Η EIU αξιολογεί 173 πόλεις σε όλο τον κόσμο, βαθμολογώντας πάνω από 30 δείκτες σε πέντε βασικούς πυλώνες: Σταθερότητα, Υγειονομική περίθαλψη, Πολιτισμός και Περιβάλλον, Εκπαίδευση και Υποδομές.

Ενώ η παραδοσιακή βιωσιμότητα σε εταιρικό επίπεδο παρουσιάζει διακυμάνσεις, ο Παγκόσμιος Δείκτης Βιωσιμότητας 2026 χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο την περιβαλλοντική διαχείριση —όπως η ποιότητα του αέρα, οι πράσινοι χώροι και η βιώσιμη πολιτική— ως βασικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη ποιότητα ζωής στις πόλεις.

Η Κοπεγχάγη, η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Το Top-10

Η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο φέτος; Η Κοπεγχάγη, η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Βιέννη και η Μελβούρνη ακολουθούν σε μικρή απόσταση. Ακολουθεί το Σίδνεϊ στην 4η θέση, η Ζυρίχη στην 5η, η Γενεύη στην 6η, η Οσάκα στην 7η, η Αδελαΐδα στην 8η. Το Βανκούβερ (9η θέση) είναι η μόνη πόλη της Βόρειας Αμερικής που κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα. Το Τόκιο (10η θέση) είναι η μόνη μεγαλούπολη που περιλαμβάνεται στη λίστα.

Το πλήγμα στη Μέση Ανατολή

Μέχρι πρότινος, το Ντουμπάι τα είχε όλα. Τεράστια, κλιματιζόμενα εμπορικά κέντρα, καλά σχολεία για τα παιδιά, λίγες βροχοπτώσεις και ακόμη χαμηλότεροι φόροι. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, ήταν επίσης εξαιρετικά ασφαλές. Ωστόσο, οι πόλεις του Κόλπου έχουν γίνει πρόσφατα πολύ λιγότερο ελκυστικές για τους ξένους που ζουν εκεί.

Στην πραγματικότητα, η βιωσιμότητα καμίας άλλης περιοχής δεν έχει υποστεί τόσο μεγάλο πλήγμα φέτος, σύμφωνα με έναν ετήσιο δείκτη της EIU.

Η Δαμασκός, η πρωτεύουσα της Συρίας που έχει πληγεί από τον πόλεμο, παραμένει στην τελευταία θέση της λίστας με τις 173 πόλεις, όπου βρίσκεται από το 2013. Η Τεχεράνη, μια άλλη πρωτεύουσα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, έπεσε δύο θέσεις και βρέθηκε στις δέκα τελευταίες.

Όλες οι πιο απότομες πτώσεις της φετινής κατάταξης σημειώθηκαν στη Μέση Ανατολή. Μετά από μια σειρά επιθέσεων με ιρανικά drones, η Μουσκάτ έπεσε 14 θέσεις και κατέληξε στην 123η θέση — η μεγαλύτερη πτώση από όλες. Η Ντόχα, πόλος έλξης για τους ξένους, έπεσε επτά θέσεις και κατέληξε στην 108η θέση. Το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι έπεσαν από τέσσερις θέσεις το καθένα, καταλαμβάνοντας την 79η και την 76η θέση, αντίστοιχα.

Η Κίνα ηγήθηκε των πόλεων που σημείωσαν βελτίωση. Μετά από χρόνια δημόσιων επενδύσεων, κάθε κινεζική πόλη που περιλαμβάνεται στον δείκτη βελτίωσε τη βαθμολογία της στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν την επέκταση της κάλυψης υγείας και την πρόοδο προς την επίτευξη του κυβερνητικού στόχου να είναι οι ιατρικές εγκαταστάσεις προσβάσιμες σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια από κάθε κάτοικο. Τα κινεζικά εμπορικά κέντρα ανταγωνίζονται ακόμη και αυτά του Ντουμπάι. Ωστόσο, η κατάταξη της χώρας περιορίζεται από μια κουλτούρα επιτήρησης και περιβαλλοντικά προβλήματα. Η Κίνα είναι επίσης μία από τις χώρες με τη χαμηλότερη κατάταξη στον δείκτη δημοκρατίας της EIU.