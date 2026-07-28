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Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση – Κάτω από τα 86 δολ. το Brent

Ανακούφιση προκαλεί η παύση των επιθέσεων στο Ιράν - Το πετρέλαιο συνεχίζει πτωτικά για δεύτερη μέρα

Commodities 28.07.2026, 07:50
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Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση – Κάτω από τα 86 δολ. το Brent
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Συνεχίστηκε η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση μεγαλύτερη του 1 δολαρίου ανά βαρέλι, εν μέσω ελπίδων για επίλυση του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και αποκατάσταση των ενεργειακών ροών.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια του Brent υποχωρούσαν κατά 1,47 δολάρια ή 1,66%, στα 86,89 δολάρια έως τις 03:26 GMT, στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις 20 Ιουλίου. Το αμερικανικό αργό βρισκόταν στα 81,16 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 1,45 δολαρίων ή 1,76%, επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 20 Ιουλίου. Και τα δύο συμβόλαια υποχώρησαν περίπου 8% στην προηγούμενη συνεδρίαση, αφότου οι ΗΠΑ σταμάτησαν απροσδόκητα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ είχαν «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι υπήρχε πιθανότητα επίλυσης. Ωστόσο, ανέφερε ότι οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Παρόμοια σχόλια διατύπωσε και η ιρανική πλευρά.

Προσωρινή ανακούφιση

«Προς το παρόν, η ανακούφιση από το γεγονός ότι βρέθηκε μια διέξοδος εκτόνωσης έχει αποκλιμακώσει τις τιμές και έχει μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά με τις επιθέσεις των Χούθι σε σαουδαραβικές υποδομές. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της IG, Τόνι Σίκαμορ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Αφράχ αλ-Ζούμπα, υπουργός Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης και υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνησης της Υεμένης, δήλωσε ότι οι μαχητές Χούθι με έδρα την Υεμένη είχαν ως στόχο να αντιγράψουν τον έλεγχο του Ιράν στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. «Το αν οι Χούθι έχουν τη στρατιωτική ικανότητα να επιβάλουν έναν πλήρη αποκλεισμό είναι αμφίβολο, ειδικά δεδομένου ότι οι Σαουδάραβες θα τους επιτίθενται αδιάκοπα. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυκλοφορία έχει μειωθεί σημαντικά στη Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο αναλυτής της Marex, Έντουαρντ Μέιρ.

«Ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι τιμές δεν είναι ακόμη υψηλότερες είναι η καταστροφή της ζήτησης που λαμβάνει χώρα, ειδικά στην Ασία», δήλωσε ο Μέιρ.

Επίσης, στην πτωτική τροχιά συνέβαλαν τα νέα ότι ο τερματικός σταθμός της Κοινοπραξίας Αγωγών της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας επανεκκίνησε τις φορτώσεις πετρελαίου, μετά από διακοπή μίας εβδομάδας λόγω επιθέσεων με ουκρανικά drones.

Υποτονικές οι ροές μέσω Ορμούζ

Οι αναλυτές της Barclays ανέφεραν σε σημείωμά τους τη Δευτέρα ότι «οι ροές μέσω των στενών παραμένουν υποτονικές». Δήλωσαν ότι, την εβδομάδα που έληξε στις 24 Ιουλίου, οι καθαρές εξαγωγές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων μέσω των στενών διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έναντι 5,9 εκατομμυρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Τέλος, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ πιθανότατα μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα παράλληλα με τη βενζίνη, ενώ τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων πιθανότατα αυξήθηκαν, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters τη Δευτέρα.

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