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Influencers: Σαρωτικοί έλεγχοι για αδήλωτα εισοδήματα – Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους

Η ΑΑΔΕ εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής των influencers - Τα πρόστιμα

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 07.07.2026, 11:00
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Influencers: Σαρωτικοί έλεγχοι για αδήλωτα εισοδήματα – Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους
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Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνουν οι influencers.

Στόχος είναι να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα, διαφημιστικές συνεργασίες που δεν τιμολογήθηκαν και προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν ως αντάλλαγμα προβολής χωρίς να δηλωθούν φορολογικά.

Ένα ταξίδι, ένα κινητό τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που παραχωρείται δωρεάν με αντάλλαγμα τη διαφημιστική προβολή του θεωρείται ότι έχει οικονομική αξία και πρέπει να τιμολογείται και να δηλώνεται φορολογικά

Οι έλεγχοι σε influencers

Η φορολογική διοίκηση έχει συγκροτήσει ειδικές ελεγκτικές ομάδες που παρακολουθούν δημόσιες αναρτήσεις, hashtags, tags εταιρειών, ακόμη και τα σχόλια ή τις αλληλεπιδράσεις κάτω από δημοσιεύσεις, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανές εμπορικές συνεργασίες που δεν έχουν δηλωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται πλέον οι συγκεκριμένες υποθέσεις αποτυπώνει η πρόσφατη απόφαση 1966/2026 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία ουσιαστικά χαράσσει τη γραμμή των φορολογικών ελέγχων. Οι φορολογικές αρχές αξιοποιούν πλέον τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία.

Φωτογραφίες, βίντεο, hashtags, αναφορές σε εταιρείες, εκπτωτικοί κωδικοί, επαναλαμβανόμενες συνεργασίες ή ακόμη και η συχνότητα προβολής συγκεκριμένων προϊόντων μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις επιχειρηματικής δραστηριότητας.

influencers

Καλλυντικά που παραχωρούνται δωρεάν με αντάλλαγμα τη διαφημιστική προβολή του θεωρείται ότι έχει οικονομική αξία και πρέπει να τιμολογείται και να δηλώνεται φορολογικά

Τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται με τραπεζικούς λογαριασμούς, συμβάσεις συνεργασίας, ηλεκτρονική αλληλογραφία και κάθε άλλο διαθέσιμο δεδομένο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.

Οι υποχρεώσεις των influencers

Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, οι influencers θεωρούνται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και υποχρεούνται να πραγματοποιούν έναρξη εργασιών στην Εφορία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δραστηριοποιούνται ως ατομικές επιχειρήσεις, ενώ όσοι εμφανίζουν υψηλό κύκλο εργασιών επιλέγουν συχνά τη μορφή της μονοπρόσωπης ΙΚΕ.

Παράλληλα, οφείλουν να τηρούν λογιστικά βιβλία, να εκδίδουν τιμολόγια ή αποδείξεις για κάθε αμοιβή ή συνεργασία, να διαβιβάζουν τα στοιχεία στην πλατφόρμα myDATA, να αποδίδουν τον αναλογούντα ΦΠΑ όπου προβλέπεται και να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στο φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνονται τόσο οι χρηματικές αμοιβές από χορηγούμενες αναρτήσεις, διαφημίσεις, affiliate marketing και έσοδα από πλατφόρμες όπως το YouTube ή το TikTok, όσο και τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που λαμβάνονται ως αντάλλαγμα για προβολή.

Έτσι, ένα ταξίδι, ένα κινητό τηλέφωνο, ρούχα, καλλυντικά ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που παραχωρείται δωρεάν με αντάλλαγμα τη διαφημιστική προβολή του θεωρείται ότι έχει οικονομική αξία και πρέπει να τιμολογείται και να δηλώνεται φορολογικά.

Η μη καταγραφή τέτοιων παροχών μπορεί πλέον να οδηγήσει όχι μόνο σε φόρους και προσαυξήσεις, αλλά και σε ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα, καθώς η ΑΑΔΕ δείχνει αποφασισμένη να περιορίσει τη φοροδιαφυγή στη νέα ψηφιακή οικονομία.

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